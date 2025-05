Ce produit à 6€ nettoie les terrasses et les allées noircies en 5 minutes, sans frotter

Terrasse encrassée, mur de clôture moisi ou dalles envahies de noirceurs ? Inutile de sortir le karcher ou d’y passer la journée à la brosse ! J’ai découvert, un peu par hasard (Merci Iza et Eric pour le tuyau), une astuce apparemment bien connue des bricoleurs du dimanche et de quelques professionnels avisés. La solution, c’est le Nettoyant J.Net Gros Travaux, un produit multi-surface vendu un peu plus de 6 € chez Super U (oui, vous avez bien lu !). Vous pouvez aussi le trouver à 22,5 € sur Amazon (c’est franchement une arnaque). Le secret ? Une formule renforcée au chlore actif, capable d’agir en seulement quelques minutes sur les saletés les plus incrustées. Promis, pas besoin de chronomètre. Certes, c’est un produit à base de chlore, mais je l’ai testé et je n’ai pas encore trouvé plus efficace. Présentation.

Une efficacité redoutable, même sur les surfaces désespérées

C’est dans ma cour, après un hiver particulièrement humide, que j’ai découvert les super-pouvoirs du J.Net Gros Travaux. Les dalles de pierre reconstituée affichaient une belle panoplie de taches noires, de dépôts verts et même de petites traces rouges, liées à l’humidité. Autant dire que ma terrasse ressemblait à un vieux toit breton plus qu’à un espace détente. J’ai utilisé le produit pur, sans le diluer, dans un pulvérisateur basique, appliqué sans frotter (ça, c’est mon côté feignant assumé), et… quelques minutes plus tard, un bon rinçage au tuyau d’arrosage, et c’était méconnaissable. Le mur en pierre derrière mon abri a repris sa couleur d’origine, et la terrasse a retrouvé son allure originelle.

Un champion toutes catégories (sauf le bois !)

Ce qui m’a bluffé, c’est sa polyvalence. Le J.Net Gros Travaux est compatible avec :

Les dalles en béton

Le granit, le grès, la pierre reconstituée

Les murs en ciment, les façades en pierre

Les plastiques, PVC, mobilier de jardin

Et même les toitures (avec précaution)

Attention : à ne pas utiliser sur le bois, même composite, sous peine de le voir virer au gris zébré de blanc en moins de deux.

Ce qu’il faut retenir sur le J.Net Gros Travaux :

Caractéristiques Détails Format Bidon de 5 litres Prix public conseillé 6 € environ en supermarché (souvent autour de 23 € en ligne) Prix Super U (observé) Moins de 6,36 € en rayon en mai 2025 Temps d’action 15-30 minutes sans brossage Surfaces compatibles Dalles, murs, façades, pierres, ciment, PVC, plastique… Résultat visible Dès la première application Composition Chlore actif + agents nettoyants puissants Fabrication Made in France

Pourquoi cette astuce cartonne chez les particuliers ?

Ce n’est pas réellement un produit miracle… mais presque. Ce qu’on apprécie, au-delà de son efficacité spectaculaire, c’est son rapport qualité-prix imbattable. Dans le rayon « nettoyants extérieurs », c’est l’un des seuls produits vraiment concentrés qui détruit les traces noires et vertes sans frotter et sans besoin de rincer avec un nettoyeur haute pression. Autre point fort : aucune odeur agressive pendant ou après application (même si je vous recommande de le faire par temps sec, avec des gants et de bonnes chaussures). Et puis, soyons honnêtes : rénover sa terrasse pour 6 €, c’est plus satisfaisant qu’un énième gadget de jardin acheté 10 fois ce prix. En prime, le bidon fait 5 litres, ce qui permet plusieurs applications sur une grande surface.

Chez moi, j’ai pu traiter le mur arrière, toute la terrasse et un vieux banc de jardin envahi de mousse… le tout avec un seul bidon. Parfois, il suffit d’une bonne astuce de supermarché pour transformer un extérieur décrépi en coin détente. Et vous, que feriez-vous avec un produit qui vous évite 3 heures de brossage et 200 € de Karcher pour 6 € chez Super U ? Et, vous ? Connaissiez-vous déjà ce produit avant de découvrir mon astuce ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !