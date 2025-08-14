Ce réglage discret sur Android et iPhone peut vous sauver la vie en cas d’accident

Selon la Sécurité Routière, en 2024, 3 432 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine et d’Outre-Mer. Et, l’accident n’arrive pas qu’aux autres ! Lorsque cela nous arrive, chaque seconde compte, et notamment la rapidité de l’appel aux secours. Et, parfois, il vous est impossible de décrocher votre smartphone, mais il peut le faire à votre place. Que vous soyez adepte d’Android ou fidèle à la pomme croquée, sachez qu’il existe un réglage discret, mais redoutablement utile, pour transmettre vos informations médicales et prévenir automatiquement vos proches. C’est gratuit, cela prend trois minutes à configurer et cela peut faire la différence entre une attente longue ou un SAMU déjà en route. Ce système existe déjà sur certains véhicules via le eCall, obligatoire dans l’UE depuis mais n’est pas encore généralisé. Et, sur votre téléphone ? C’est presque pareil, mais encore faut-il l’activer. Voici comment faire.

Sur Android : un menu bien caché, mais ô combien précieux

Sur Android, la fonction se niche dans les Paramètres puis Sécurité et urgence. Il suffit ensuite de se rendre dans la section Urgence, où l’on peut :

Ajouter des informations médicales comme votre groupe sanguin, vos allergies, vos traitements ou votre statut de donneur d’organes ;

Définir jusqu’à trois contacts d’urgence , qui seront alertés automatiquement ;

, qui seront alertés automatiquement ; Activer l’envoi d’un message d’urgence avec votre localisation en appuyant 5 fois (ou plus) rapidement sur le bouton Marche/Arrêt, jusqu’à apparition du compte à rebours

C’est simple comme bonjour et ça ne nécessite ni abonnement ni gadget supplémentaire. Un petit clic peut donc aider les secours à intervenir plus vite, même si vous êtes inconscient.

Sur iPhone : une option déjà intégrée, mais uniquement sur certains modèles

Depuis 2022, Apple a intégré un système similaire, appelé Détection d’accident, sur les iPhone 14 et versions ultérieures sous iOS 16, ainsi que sur les Apple Watch Series 8 et suivantes. Le principe ? Grâce à plusieurs capteurs (gyroscope, GPS, baromètre, micro), l’appareil détecte un choc anormal, et affiche une alerte sonore et visuelle. Sans réponse de votre part dans les 30 secondes, il :

Appelle les secours automatiquement ;

Transmet votre position GPS ;

Lit un message préenregistré pour les premiers intervenants.

La fonction est activée par défaut, mais peut être vérifiée dans Réglages / Appel d’urgence. Attention cependant : les anciens modèles (iPhone 13 et antérieurs) n’en bénéficient pas.

Ce que vous pouvez renseigner ou vérifier dès maintenant

Nom, prénom, groupe sanguin

Médicaments pris régulièrement

Allergies ou maladies chroniques

Statut de donneur d’organes (même si en France, depuis la loi de 2017, toute personne est présumée donneuse, et doit signifier son refus)

Adresse à contacter en cas d’urgence

Trois contacts de confiance à prévenir

Activation de l’appel ou du message automatique

L’exemple de deux jeunes femmes secourues grâce à cette fonction

Ce système a prouvé son efficacité le dimanche 27 juillet, à Mailly-le-Camp dans l’Aube. Vers 5 h 54, une voiture avec deux jeunes femmes de 20 ans a violemment percuté un arbre. Les secours ont été alertés sans aucun appel manuel : c’est le smartphone d’une des victimes qui a automatiquement transmis la position GPS aux pompiers. Trois minutes plus tard, les équipes étaient en route. Le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a expliqué dans cet article de France 3 Régions : « Quand une alerte arrive, on tente un rappel. Sans réponse, on engage un véhicule. »

Heureusement, l’appel a permis une intervention rapide : les deux femmes ont été désincarcérées à temps, l’une transférée au CHU de Reims, l’autre héliportée à Dijon. Leur pronostic vital reste engagé, mais ce gain de temps pourrait avoir été déterminant. Et vous, avez-vous activé ce réglage de sécurité sur votre téléphone avant vos prochaines vacances ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !