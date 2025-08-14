Ce réglage discret sur Android et iPhone peut vous sauver la vie en cas d’accident

Gratuit, rapide et potentiellement vital, ce paramètre permet d’envoyer automatiquement votre position et vos infos médicales aux secours. Encore faut-il le configurer à temps !

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 14 août 2025
0 3 minutes de lecture
Un appel d'urgence sur IPhone.
Savez-vous que vos smartphones Android et iPhone peuvent vous être d'un grand secours avec leur appel d'urgence ?Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Selon la Sécurité Routière, en 2024, 3 432 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine et d’Outre-Mer. Et, l’accident n’arrive pas qu’aux autres !  Lorsque cela nous arrive, chaque seconde compte, et notamment la rapidité de l’appel aux secours. Et, parfois, il vous est impossible de décrocher votre smartphone, mais il peut le faire à votre place. Que vous soyez adepte d’Android ou fidèle à la pomme croquée, sachez qu’il existe un réglage discret, mais redoutablement utile, pour transmettre vos informations médicales et prévenir automatiquement vos proches. C’est gratuit, cela prend trois minutes à configurer et cela peut faire la différence entre une attente longue ou un SAMU déjà en route. Ce système existe déjà sur certains véhicules via le eCall, obligatoire dans l’UE depuis mais n’est pas encore généralisé. Et, sur votre téléphone ? C’est presque pareil, mais encore faut-il l’activer. Voici comment faire.

Sur Android : un menu bien caché, mais ô combien précieux

Sur Android, la fonction se niche dans les Paramètres puis Sécurité et urgence. Il suffit ensuite de se rendre dans la section Urgence, où l’on peut :

  • Ajouter des informations médicales comme votre groupe sanguin, vos allergies, vos traitements ou votre statut de donneur d’organes ;
  • Définir jusqu’à trois contacts d’urgence, qui seront alertés automatiquement ;
  • Activer l’envoi d’un message d’urgence avec votre localisation en appuyant 5 fois (ou plus) rapidement sur le bouton Marche/Arrêt, jusqu’à apparition du compte à rebours

C’est simple comme bonjour et ça ne nécessite ni abonnement ni gadget supplémentaire. Un petit clic peut donc aider les secours à intervenir plus vite, même si vous êtes inconscient.

Le menu pour un Android.
Le menu d’appel d’urgence sur Androïd. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Sur iPhone : une option déjà intégrée, mais uniquement sur certains modèles

Depuis 2022, Apple a intégré un système similaire, appelé Détection d’accident, sur les iPhone 14 et versions ultérieures sous iOS 16, ainsi que sur les Apple Watch Series 8 et suivantes. Le principe ? Grâce à plusieurs capteurs (gyroscope, GPS, baromètre, micro), l’appareil détecte un choc anormal, et affiche une alerte sonore et visuelle. Sans réponse de votre part dans les 30 secondes, il :

  • Appelle les secours automatiquement ;
  • Transmet votre position GPS ;
  • Lit un message préenregistré pour les premiers intervenants.

La fonction est activée par défaut, mais peut être vérifiée dans Réglages / Appel d’urgence. Attention cependant : les anciens modèles (iPhone 13 et antérieurs) n’en bénéficient pas.

Menus d'un Iphone.
Les menus de l’iPhone pour accéder aux paramètres d’appel d’urgence. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Ce que vous pouvez renseigner ou vérifier dès maintenant

  • Nom, prénom, groupe sanguin
  • Médicaments pris régulièrement
  • Allergies ou maladies chroniques
  • Statut de donneur d’organes (même si en France, depuis la loi de 2017, toute personne est présumée donneuse, et doit signifier son refus)
  • Adresse à contacter en cas d’urgence
  • Trois contacts de confiance à prévenir
  • Activation de l’appel ou du message automatique

L’exemple de deux jeunes femmes secourues grâce à cette fonction

Ce système a prouvé son efficacité le dimanche 27 juillet, à Mailly-le-Camp dans l’Aube. Vers 5 h 54, une voiture avec deux jeunes femmes de 20 ans a violemment percuté un arbre. Les secours ont été alertés sans aucun appel manuel : c’est le smartphone d’une des victimes qui a automatiquement transmis la position GPS aux pompiers. Trois minutes plus tard, les équipes étaient en route. Le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a expliqué dans cet article de France 3 Régions : « Quand une alerte arrive, on tente un rappel. Sans réponse, on engage un véhicule. »

Les secours prennent en charge une personne.
Un appel passé rapidement permet une prise en charge plus rapide par les secours, et peut sauver des vies. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Heureusement, l’appel a permis une intervention rapide : les deux femmes ont été désincarcérées à temps, l’une transférée au CHU de Reims, l’autre héliportée à Dijon. Leur pronostic vital reste engagé, mais ce gain de temps pourrait avoir été déterminant. Et vous, avez-vous activé ce réglage de sécurité sur votre téléphone avant vos prochaines vacances ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Via
France3-regions
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 14 août 2025
0 3 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page