Cet accessoire popup est l’arme ultime pour se protéger des mouches dans la maison

Ne laissez pas les mouches entrer en contact avec votre nourriture.
Ne laissez pas les mouches entrer en contact avec votre nourriture. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Au secours ! Je n’en peux plus des mouches qui envahissent mon espace vital ! J’ai l’impression qu’elles arrivent en escadron dans mon salon, pondent là où elles peuvent, bourdonnent à mes oreilles puis repartent pour mieux revenir ! J’ai pourtant des armes contre les mouches : pièges à levure dans le jardin, et rubans collants à l’intérieur, mais rien n’y fait, elles sont toujours présentes, et en nombre ! C’est « normal », chaque été, elles reviennent en nombre. Mais, cette année, c’est du jamais vu : les mouches domestiques s’invitent partout, du plan de travail à la corbeille à fruits, comme si elles avaient élu domicile chez nous. Les raisons ? La chaleur, bien sûr, mais également l’humidité printanière, les composts mal gérés et… mes délicieux abricots qui leur tendent les bras !

Et, qui dit fruits bien mûrs, dit mouches qui dansent la java au-dessus, pondent en douce, et laissent derrière elles des œufs invisibles qui ne demandent qu’à éclore. Résultat : en 24 h, votre belle corbeille colorée se transforme en buffet à ciel ouvert pour les asticots. Glamour ? Pas vraiment. Alors, on ressort les bons vieux réflexes de nos grands-mères, et parmi eux : la cloche alimentaire. Ce n’est pas qu’un accessoire de table un peu rétro. C’est aujourd’hui une véritable barrière anti-mouches, sans chimie, sans bruit… et sans compromis sur la déco. Décryptage.

Une cloche alimentaire en voile.
Des aliments protégés des insectes par une cloche alimentaire en voilage pliable. Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

La cloche, un bouclier simple, joli et redoutablement efficace

La cloche alimentaire, c’est un peu le super-héros discret de la cuisine. Qu’elle soit en verre, en inox, en bambou ou en tissu avec filet, elle agit comme un couvercle respirant : l’air passe, les odeurs se diffusent, mais les mouches restent dehors. Elle permet de laisser les fruits à température ambiante, là où ils conservent toutes leurs saveurs, sans risquer l’invasion. Sur le plan pratique, elle s’adapte à toutes les tailles de corbeilles. On trouve aujourd’hui des modèles design ou vintage, certains même pliables ou empilables, pour les petites cuisines. Et, contrairement aux pièges à mouches, elle ne dégage aucune odeur et ne nécessite pas de surveillance. On pose, on oublie, et les mouches font « chou-blanc » quand elles traversent la cuisine !

Les avantages d’une cloche alimentaire face aux mouches

Que des avantages pour la cloche alimentaire, je n’y vois pas de réels inconvénients sauf celui de la remettre en place à chaque fois que l’on prend un fruit ! Cette ligne s’adresse à mon mari qui doit probablement se forcer à la reposer à côté de la corbeille !  Cette protection naturelle est pourtant garantie sans produits toxiques ni insecticides, voici ces avantages :

  • Zéro bruit, zéro courant d’air, zéro appât suspect
  • Réutilisable à l’infini, écologique et économique
  • Esthétique : elle habille votre table ou plan de travail
  • Polyvalente : fruits, fromages, restes de repas… tout y passe
  • Hygiénique : fini les œufs invisibles déposés sur les aliments
Une cloche alimentaire pour protéger la coupe de fruits des insectes.
Une cloche alimentaire pour protéger la coupe de fruits des insectes. Image d’illustration non contractuelle. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Une astuce douce, mais redoutable contre une nuée agaçante

Face à la prolifération de ces insectes devenus presque aussi collants que les moustiques, la cloche alimentaire est une solution douce… mais redoutable. Je l’utilise personnellement pour couvrir mes fruits du jardin, mais également mes restes de quiches ou mes fromages à pâte molle qui n’aiment pas trop le frigo. Et, depuis que je l’ai ressortie, je dois dire : plus une seule mouche dans la corbeille, et plus de mauvaise surprise au petit déjeuner. Bonus : elle m’évite aussi de courir après Idann (mon chien) qui adore voler une banane ou un abricot, en douce quand elle reste sans surveillance.

Vous souhaitez protéger vos aliments des mouches ? Optez pour une cloche alimentaire.
Avec une cloche alimentaire, vos aliments sont protégés des insectes. Crédit photo : capture d’écran Amazon

Un exemple avec la cloche alimentaire pliable PARENCE

La cloche alimentaire pliable PARENCE (5,99 €* sur Amazon) est l’alliée parfaite pour protéger vos plats des mouches et autres insectes indésirables. Conçue en maille polyester blanche, elle propose une taille universelle qui couvre efficacement saladiers, assiettes ou plats familiaux. Idéale pour un pique-nique, un barbecue ou un repas au camping, elle est innovante car elle se plie en un clin d’œil pour un rangement facile, même dans un sac. Son voilage respirant préserve la fraîcheur et l’aspect appétissant des aliments. Légère, pratique et réutilisable, cette cloche PARENCE est un indispensable pour des repas en extérieur sans mauvaise surprise ou pour protéger votre corbeille de fruits ! Et vous, avez-vous déjà adopté la cloche alimentaire ou attendez-vous que les mouches investissent irrévocablement votre corbeille à fruits ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

