Cette astuce enfantine réduit de 90 % les microplastiques présent dans votre eau du robinet

En France, comme l’explique le ministère de la Santé, l’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé de notre pays. Chaque jour, voire plusieurs fois par jour, l’eau que vous buvez ou avec laquelle vous cuisez vos pâtes, subit de nombreux contrôles qualité ! Pourtant, même invisible à l’œil nu, une pollution plastique se cache jusque dans nos verres d’eau. On les appelle les microplastiques, ce sont de minuscules fragments issus de l’usure des objets du quotidien qui s’infiltrent dans notre organisme à chaque gorgée. Pourtant, une étude chinoise explique qu’il suffirait pourtant d’un geste ancestral pour réduire jusqu’à 90 % cette contamination invisible : faire bouillir son eau. Pas besoin d’appareil dernier cri ni de filtre sophistiqué vendu à prix d’or, juste une casserole et un peu de patience ou éventuellement une bouilloire pour aller plus vite. Ce n’est pas nouveau, je me souviens de ma grand-mère qui faisait bouillir des casseroles d’eau sur la gazinière. Et, pourtant, dans les 1980, le microplastique, nous n’en parlions pas encore ! Décryptage.

Les microplastiques : ces squatteurs invisibles de nos verres d’eau

On croit toujours que l’eau du robinet est limpide, pure, presque sortie d’une source de montagne, mais ce n’est pas le cas. Des chercheurs ont montré que des intrus microscopiques, plus petits qu’un cheveu, s’y cachent. Ces microplastiques viennent des emballages qui se dégradent, mais également de nos canalisations. Résultat : dans une étude chinoise, certains échantillons affichaient jusqu’à 1247 particules par litre. Autant dire que l’on boit un peu plus que de l’eau claire. Et, comme si ce n’était pas assez, ces particules se collent volontiers à d’autres polluants. Bref, un cocktail dont on se passerait bien.

Ébullition et filtration : le duo inattendu

Heureusement, pas besoin d’un purificateur dernier cri ou d’un abonnement hors de prix. La solution est dans votre cuisine. Les chercheurs des universités de Guangzhou et de Jinan ont découvert que faire bouillir l’eau piège jusqu’à 90 % des microplastiques. Comment ? Grâce au calcaire qui se forme à l’ébullition : il enrobe les particules et les enferme dans une petite croûte. Ensuite, un simple passage dans une passoire à thé suffit à les retenir. Conclusion ? Plus votre bouilloire s’entartre, plus vous êtes protégé !

Ce qu’il faut retenir

Les microplastiques sont présents dans l’eau du robinet partout dans le monde.

partout dans le monde. L’ébullition permet d’en éliminer une grande partie grâce au calcaire.

L’efficacité varie selon la dureté de l’eau (meilleurs résultats avec une eau riche en minéraux).

Une simple filtration mécanique après ébullition suffit à retirer les dépôts.

C’est gratuit, accessible, mais ça ne filtre pas tout non plus.

Précisons tout de même qu’aucune étude scientifique française n’a prouvé cette présence de microplastiques dans nos robinets. De plus, si présence il y a, les taux sont très bas, et ne présenteraient pas de risques graves pour la santé. En revanche, dans des pays moins développés, la prudence est de mise si vous devez boire de l’eau du robinet.

Une vieille habitude qui n’a pas dit son dernier mot

Finalement, nos grands-parents avaient raison : faire bouillir l'eau avant de la boire n'a rien d'un geste dépassé. En Chine, en Inde ou même dans certaines campagnes européennes, cette pratique est toujours ancrée dans le quotidien. Et, l'étude chinoise ne fait que confirmer ce que la sagesse populaire savait déjà : une bonne casserole d'eau chaude élimine bactéries, microbes et maintenant, une partie de la pollution plastique. Bien sûr, ce n'est pas une baguette magique, mais comme geste simple et efficace, difficile de faire mieux.