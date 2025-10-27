Cette astuce permet d’obtenir le même résultat qu’un Airfryer avec un four traditionnel

D’après une étude de l’ADEME, nous possédons en moyenne 34 appareils électriques par foyer. Et, si vous faites partie des millions de Français séduits par la fameuse friteuse à air chaud, cela fait déjà un appareil de plus sur le plan de travail ! Vendu de 60 à 200 €, l’airfryer a conquis les amateurs de cuisine rapide et saine. Il permet de frire sans huile, de rôtir, de cuire, voire de réchauffer des plats. Personnellement, j’en ai un et je m’en sers presque tous les jours pour réchauffer, décongeler mon pain ou cuire mes poêlées de légumes. Mais, dès que nous sommes plus de deux à table, c’est une autre histoire… Un gratin dauphinois pour six à l’air fryer, c’est possible, mais entre les portions mini et le service à la chaîne, mes convives font grise mine ! Alors si vous aussi, vous trouvez que l’Airfryer prend un peu trop de place pour un usage limité, la suite va vous intéresser.

Un accessoire malin pour transformer votre four en airfryer

Simplifier la cuisson sans investir dans un nouvel appareil, c’est possible. L’astuce, relayée notamment par Apéro Bordeaux, consiste à utiliser un simple panier métallique, vendu de 15 à 25 €. Cet accessoire permet à votre four traditionnel de reproduire les mêmes effets qu’une friteuse à air chaud. Le secret ? La circulation de l’air. En plaçant vos aliments dans un panier ajouré sur une grille, la chaleur enveloppe uniformément chaque bouchée. Les frites ressortent dorées, les légumes grillés, et le tout sans huile ou presque. En clair, vous aviez déjà tout ce qu’il fallait à la maison ! Le principe est simple : un four à chaleur tournante fonctionne exactement comme un airfryer. L’air chaud circule grâce au ventilateur intégré, cuisant vos plats de manière homogène. Pour un résultat optimal, il suffit de sélectionner le mode « chaleur ventilée » (ou airfryer pour certains modèles récents) et de ne pas surcharger le panier.

Quelques précautions avant de vous lancer

Avant de transformer votre four en air fryer, quelques règles de base s’imposent :

Vérifiez la présence du ventilateur : sans lui, pas de circulation d’air uniforme.

Utilisez un panier métallique compatible avec la chaleur du four.

avec la chaleur du four. Placez-le directement sur une grille, jamais dans un plat fermé, pour laisser l’air circuler sous les aliments.

Ne dépassez pas 200 °C pour éviter tout risque d’incendie. Sur ce point, nous vous en parlions dans cet article : certains aliments mal préparés dans un air fryer peuvent s’enflammer !

Et, si vraiment vous trouvez que le four ne remplace pas totalement la friteuse à air, c’est normal : nous nous posions déjà la question ici.

Les avantages et limites de cette méthode

Les points forts :

Économie : pas besoin d’acheter un nouvel appareil.

Gain de place : fini l’encombrement sur le plan de travail.

Résultats proches de ceux d’un airfryer , surtout pour les frites, légumes et snacks.

, surtout pour les frites, légumes et snacks. Entretien facile, puisque le panier passe au lave-vaisselle.

Les points faibles :

Consommation électrique un peu plus élevée qu’un air fryer.

Capacité de cuisson limitée par la taille du panier.

Nécessite un four à chaleur tournante récent.

Et, si, malgré tout, vous décidez de vous séparer de votre airfryer, pensez à le recycler correctement ! Le site de l’ADEME vous explique comment déposer vos appareils électriques usagés dans les filières adaptées.

Faut-il vraiment abandonner son airfryer ?

Pas forcément, mais cette astuce permet de relativiser la « révolution » annoncée par les fabricants. Entre l’économie d’un nouvel achat et le plaisir d’utiliser son four autrement, chacun trouvera son équilibre. Après tout, cuisiner malin, c’est aussi consommer mieux et jeter moins. Et vous, avez-vous déjà essayé de transformer votre four en air fryer ? Ou restez-vous fidèle à votre friteuse à air adorée ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !