Cette recette de grand-mère transforme cette mauvaise herbe en désherbant ultra-efficace

Les mauvaises herbes adorent vos graviers, mais inutile de sortir l’artillerie chimique. Le purin d’ortie, simple et naturel, pourrait vous sauver l’été.

L'ortie, un désherbant ET un engrais.
L'ortie, un désherbant ET un engrais. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Depuis l’interdiction des désherbants chimiques à base de glyphosate pour les particuliers en France en 2017, comme le confirme le ministère de l’Agriculture, beaucoup de jardiniers se sont retrouvés à chercher des alternatives plus douces pour leurs allées gravillonnées. Car oui, les mauvaises herbes adorent se faufiler entre les cailloux, et chaque été, elles transforment votre chemin « zen » en jungle miniature. Et, sincèrement, sans désherbant puissant, c’est une véritable galère ! Cependant, il existe une solution naturelle, économique et efficace : le purin d’ortie. Déjà utilisé depuis des générations, ce mélange fermenté, au parfum disons… puissant, agit comme un désherbant redoutable. Comme nous vous en parlions déjà dans cet article, certaines recettes maison méritent d’être testées, et celle-ci fait clairement partie des plus prometteuses. Voici la recette miracle pour désherber vos allées simplement en ramassant quelques orties : attention, elles piquent quand même !

Pourquoi le purin d’ortie fonctionne-t-il si bien ?

Le purin d’ortie n’est pas qu’un engrais riche en azote, c’est aussi un herbicide naturel lorsqu’il est utilisé pur. En l’appliquant directement sur les adventices (ces petites herbes têtues qui colonisent vos graviers), il provoque une phytotoxicité : les feuilles brûlent et la repousse est ralentie. Mon paysagiste me l’a confirmé avec un sourire : « un arrosage de purin d’ortie sur les mauvaises herbes, normalement, elles ne s’en remettent pas ! ». Le tout, sans polluer les sols ni menacer la biodiversité alentour. Bref, c’est radical, mais écolo.

Des orties dans un seau.
Comment préparer un purin d’orties pour faire du désherbant naturel ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Comment préparer et utiliser ce désherbant naturel ?

Rien de très compliqué, mais il vaut mieux être équipé et courageux face à l’odeur pestilentielle qu’il dégage :

  • Ingrédients : 1 kg d’orties fraîches hachées (avant montée en graines), 10 litres d’eau de pluie, un contenant en plastique ou en bois.
  • Fermentation : laissez macérer 7 à 10 jours en été (jusqu’à 20 jours au printemps), en remuant quotidiennement.
  • Filtration : passez le mélange dans un tissu fin pour éviter de boucher le pulvérisateur.
  • Application : pur, directement sur les herbes, par temps ensoleillé.

Attention : le purin d’ortie est aussi efficace sur les plantes que vous souhaitez conserver. Il vaut donc réellement mieux le réserver uniquement à vos allées gravillonnées ! Il ne fera pas la différence entre du chiendent et votre hortensia !

Comparaison avec d’autres désherbants naturels

Méthode Efficacité Inconvénients principaux
Vinaigre blanc Rapide Acidifie durablement le sol
Gros sel Radical Empêche toute repousse, même des plantes voulues
Eau bouillante Immédiate À répéter souvent, peu d’action sur les racines
Purin d’ortie Élevée Odeur forte, préparation nécessaire
Infographie : recette maison au purin d’ortie pour désherber le gravier naturellement, en quatre étapes simples et écologiques.
Infographie : recette maison au purin d’ortie pour désherber le gravier naturellement, en quatre étapes simples et écologiques. Crédit infographie : neozone.org

Le petit plus écologique et durable

Adopter le purin d’ortie, c’est entrer dans une logique de jardinage durable. Moins de produits chimiques, plus de respect de la biodiversité et du sol. Et, pour compléter, vous pouvez installer un géotextile sous le gravier ou pailler certaines zones, afin de limiter la prolifération des herbes indésirables. Malheureusement, il n’existe pas de recette miracle, mais un ensemble de petits gestes qui, mis bout à bout, rendent l’entretien du jardin plus facile et beaucoup plus respectueux de la planète. Alors, prêt à transformer vos orties piquantes en arme secrète contre les mauvaises herbes de vos allées en gravier ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

