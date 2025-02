Chauffage au bois : quels sont les combustibles les plus performants ?

Nous sommes au mois de février, et dans certaines régions de France, le froid se fait bien ressentir. Cette saison est souvent celle où le chauffage tourne à plein régime, aussi propice à faire gonfler les factures d’électricité. Vous choisirez peut-être, pour les années à venir, de changer votre mode de chauffage et de vous chauffer au bois, un matériau plus écologique, et aussi plus accessible financièrement. Il existe différentes sortes de bois de chauffages, et tous ont leurs avantages et leurs inconvénients. Outre le bois de chauffage classique, il existe aussi d’autres « bois » : bûches compressées, plaquettes forestières ou pellets de bois. Mais, quelles sont leurs différences ? On va tout vous expliquer.

Solution n° 1 : les bûches compressées

Les bûches compressées, parfois appelées bûches densifiées, sont des combustibles au pouvoir calorifique très élevé. Ainsi, elles s’utilisent de la même manière que les bûches de bois classiques, mais sont beaucoup plus performantes. Les bûches compressées sont fabriquées à partir de résidus de bois comme les copeaux ou la sciure, et sont 100 % naturelles, sans liant ni additif. Compatibles avec tous les appareils de chauffage au bois, chaudière ou insert, elles ont une capacité de brulage bien plus longue que les bûches de bois classique. Elles sont trois plus calorifiques qu’une bûche classique. À l’achat, elles sont un peu plus chères, mais la consommation est moins importante. Il faut compter de 6 à 15 € le pack de 5 bûches compressées, et environ 500 bûches pour obtenir une tonne de combustible. Vous trouverez des bûches compressées chez CDiscount, Castorama ou Amazon, entre autres.

Solution n° 2 : les plaquettes forestières

Les plaquettes forestières sont composées de petits morceaux de bois homogènes et elles gagnent en popularité par leurs propriétés très écologiques. Issues des déchets des scieries et des exploitations forestières, elles sont une solution respectueuse de l’environnement. Mais, c’est aussi leur côté économique qui fait qu’elles se trouveront, peut-être, cette année, sur le devant de la scène. En effet, avec une tonne qui tourne autour de 150 €, c’est probablement le combustible le moins cher du marché actuel. Ces combustibles offrent également de bonnes performances énergétiques et sont faciles à stocker en grandes quantités. Cependant, il convient de noter qu’ils ne sont compatibles qu’avec des chaudières automatiques à bois déchiqueté. Les anciennes chaudières ou celles à aspiration ne pourront pas les utiliser. Un combustible très accessible financièrement, mais pour l’utiliser, il faudra choisir un appareil de chauffage adapté.

Solution n° 3 : les pellets de bois

Il est assurément inutile de vous rappeler que les granulés de bois, sont une autre option populaire pour alimenter les appareils de chauffage au bois. Cependant, comme nous avons pu le constater en 2022, leurs prix peuvent littéralement s’envoler en quelques semaines à peine. Les pellets de bois sont normalement destinés aux poêles à pellets évidemment. Mais, depuis l’invention du brasier à pellets, vous pouvez tout à faire utiliser des pellets de bois, dans un foyer destiné au bois de chauffage. Vous trouverez des paniers à pellets sur Castorama, CDiscount ou Amazon, par exemple.

Mais, pourquoi parler des combustibles en fin d’hiver ?

Non, ce n'est pas le temps pourri du nord de la France où nous vivons qui nous tape sur le système, quoique ! Si nous vous parlons des combustibles, c'est tout simplement pour vous tenir informé des solutions existantes si vous envisagez de changer pour un mode de chauffage au bois ! Face à la flambée des prix de l'électricité, de nombreux Français y pensent.