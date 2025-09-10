Chauffe-eau : l’astuce de génie de mon plombier me fait économiser jusqu’à 150 € par an

Vous souhaitez réduire votre facture d’électricité ? Vous pouvez programmer la mise en marche de votre chauffe-eau durant les heures creuses. Voici les étapes à suivre !

Raharisoa Saholy Tiana 10 septembre 2025
Un chauffe-eau en gros plan.
Votre chauffe-eau fonctionne-t-il en heures creuses afin de réaliser des économies ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Selon des chiffres issus d’une étude ADEME (publiés sur son site Agir pour la transition écologique), un chauffe-électrique classique de 200 litres consomme en moyenne 1 676 kWh par an. Ce qui représente des dépenses annuelles d’environ 327 €, dans le cas où le prix de l’électricité est de 0,1952 €/kWh. S’il n’est pas toujours évident de réduire la consommation d’eau chaude sanitaire, sachez qu’il vous est possible de limiter vos dépenses en mettant en œuvre une astuce toute simple. Mon plombier m’a dit qu’il faut programmer l’appareil pour qu’il fonctionne uniquement durant les heures creuses et économiser à peu près 150 € par an.

Les étapes pour mettre le chauffe-eau en marche durant les heures creuses

Pour mettre en œuvre cette astuce, vous devez choisir l’option double tarif (Heures Pleines/Heures Creuses) et disposer d’un contacteur jour/nuit. Ensuite, il vous suffit de suivre un certain nombre d’étapes. Dans un premier temps, consultez votre espace client ou votre facture pour vous informer sur les plages d’heures creuses. Ensuite, vérifiez si votre contacteur est en position « AUTO ». Dans le cas où il est sur 0 (OFF) ou sur 1 « ON », votre chauffe-eau n’est pas asservi et il faudra faire appel à votre électricien. Une fois les vérifications terminées, vous devez juste mettre votre contacteur sur « ON » avant les heures creuses, afin de mettre votre chauffe-eau en marche. Ceci fait, il devrait repasser en monde « AUTO » après le passage en heures creuses. Pour information, si votre compteur n’est pas équipé d’un contacteur jour/nuit, vous pouvez vous en procurer pour quelques dizaines d’euros et l’installer vous-même ou faire appel à un professionnel. Pour plus de détails sur ce dispositif et sur son installation, vous pouvez consulter cet article rédigé par Nathalie.

Un cumulus et un contacteur jour nuit.
Savez-vous qu’avec un simple contacteur jour/nuit sur votre boitier électrique, vous pourriez réaliser des économies avec votre chauffe-eau ? Crédit photo : capture d’écran Amazon / Alexandre Bonazzi pour NeozOne

La vérification de la mise en marche d’un chauffe-eau en heures creuses avec un compteur Linky

Si votre logement est équipé du compteur Linky d’Enedis, vous pouvez réaliser quelques étapes pour vérifier si votre chauffe-eau électrique est réellement asservi au contacteur. Pour commencer, vous devez vous rendre sur « PUISSANCE APP » pour vous renseigner sur la puissance appelée. Ensuite, mettez votre contacteur sur « ON » pour forcer le démarrage de votre chauffe-eau. Lorsque cette étape est terminée, consultez votre compteur et les informations fournies par « PUISSANCE APP ». En règle générale, vous devez remarquer une augmentation de la puissance, dans le cas où votre solution de production d’ECS est bien asservi au contacteur. Pour un chauffe-eau avec un ballon d’eau chaude de 150 à 200 litres, cette hausse devrait avoisiner 1 600 à 2 200 Voltampères.

Mettre en marche un chauffe-eau durant les heures creuses : les principaux avantages

Comme je l’ai dit précédemment, faire fonctionner votre chauffe-eau en heures creuses vous permet de réaliser des économies non négligeables, pouvant aller jusqu’à 150 € par an. Toutefois, la réduction des dépenses n’est pas le seul avantage de cette technique. Cette dernière constitue une excellente solution pour améliorer la durée de vie de votre appareil. En effet, elle vous permet d’éviter les cycles de chauffe qui peuvent être inutiles durant la journée et, par conséquent, l’accumulation rapide de calcaire dans votre ballon. Hormis la durée de vie, vous utilisez les ressources énergétiques de manière plus responsable, en produisant de l’eau chaude sanitaire uniquement pendant les heures creuses.

Comment réaliser des économies sur votre chauffe-eau simplement avec quelques astuces ?
Comment réaliser des économies sur votre chauffe-eau simplement avec quelques astuces ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Il faut savoir que la demande en électricité est nettement plus faible durant ces plages horaires et vous pouvez donc réduire la pression sur le réseau en optant pour celles-ci. À noter que vous pouvez programmer la mise en marche d’autres appareils, comme votre lave-vaisselle ou votre lave-linge, pendant les heures creuses pour réaliser davantage d’économies. Allez-vous suivre nos conseils et alléger votre facture ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

