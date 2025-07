Comment activer les alertes (radars de vitesse) directement sur Google Maps ?

Le saviez-vous ? Il est tout à fait possible d’afficher sur Google Maps les radars en France, en utilisant une application gratuite et légale : TomTom AmiGo. Ce logiciel développé par TomTom, le célèbre fabricant de systèmes de navigation, peut se superposer à Google Maps et envoyer des alertes radars. Une astuce simple qui permet de contourner les contraintes légales liées à ces types d’applications. Il faut savoir qu’en France, les avertisseurs de radars de vitesse sont interdits par l’article R. 413-15 du code de la route. La législation autorise les applications d’aide à la conduite qui affichent des « zones de danger », mais pas celles avertissant des radars. Dans cet article, découvrez comment bénéficier de cette fonctionnalité sur votre smartphone, sans compromettre l’expérience utilisateur !

Comment activer les alertes radars avec TomTom AmiGo ?

Tout d’abord, vous devez télécharger cette application à partir de Google Play Store et l’installer sur votre smartphone. Ensuite, avant d’activer le mode de superposition, n’oubliez pas de configurer la synthèse vocale pour recevoir vocalement les alertes et notifications, et éviter de regarder l’écran en conduisant. Pour que TomTom AmiGo fonctionne en tandem avec Google Maps, rendez-vous dans « Paramètres », faites défiler jusqu’à l’option « Mode de superposition », et appuyez sur « OK » afin de l’activer. Et ce n’est pas encore fini ! Vous devez encore autoriser l’affichage du widget flottant (incluant les avertissements de radars et la vitesse maximale autorisée) et pour cela, autoriser l’affichage des fenêtres pop-up (toujours via les paramètres de votre smartphone). Ce petit widget ne pourra pas s’afficher en superposition sur l’écran d’affichage de Google Maps, si vous oubliez cette étape.

Uniquement efficace sur Android

Malheureusement, cette astuce est uniquement efficace sur Android et n’est donc pas valable sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas appliquer cette méthode, car le système d’exploitation mobile d’Apple n’autorise pas le fonctionnement de widgets flottants superposés sur d’autres applications. Ils peuvent toutefois utiliser TomTom AmiGo comme application de navigation autonome qui, notons-le, est compatible avec les systèmes Android et iOS, ainsi qu’avec Android Auto et CarPlay. Même si celle-ci a une interface assez simpliste et des options d’itinéraires plus limitées, elle reste une bonne alternative à Google Maps et Waze, qui appartient désormais à Google.

Les avantages de TomTom AmiGo par rapport à Waze

Selon les conducteurs qui ont utilisé cette appli, TomTom AmiGO arrive à distinguer les différents types de radars et fournit des alertes plus précises. Alors que Waze alerte principalement sur les radars fixes, l’application de TomTom indique aussi bien les radars fixes que mobiles. Cependant, elle reste moins fiable dans les endroits où il y a moins de circulation, dans la mesure où les alertes dépendent des signalements des utilisateurs. Quoi qu’il en soit, si vous comptez utiliser cette appli, n’oubliez pas de vous renseigner sur la législation en vigueur dans les pays frontaliers, si vous voyagez en dehors de la France.

Dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple, il est aussi strictement interdit d'utiliser des avertisseurs radars, au risque de payer des amendes. Et, bien entendu, la prudence reste la meilleure option pour éviter les accidents. Les alertes radars doivent être utilisées comme une aide à une conduite responsable et non le contraire.