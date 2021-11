Comment choisir une table basse ?

Vous envisagez peut-être de refaire la décoration de votre salon bientôt et vous vous demandez comment choisir la pièce centrale de cette pièce ? Nous voulons bien sûr parler de la table basse ! Car contrairement à ce que l’on peut penser, ce n’est pas le canapé qui fera la déco, mais bel et bien la table basse ! Mais alors comment choisir votre table basse ?

Quelle fonction donnerez-vous à votre table basse ?

Avant de penser esthétisme de la table, il faut penser fonctionnalités… On ne choisira pas la même table basse si l’on envisage d’y prendre les repas, ou si elle sert juste de support à télécommande évidemment !

Ainsi si vous prévoyez quelques sessions apéros entre amis, il faudra opter pour une table bar, très pratique pour glisser les bouteilles ! En revanche, si la table basse a « juste » une fonction décorative et supporte une plante et quelques magazines, une table simple fera l’affaire. Enfin si votre espace salon sert aussi d’espace nuit, il existe de petites tables rabattables qui peuvent servir de table d’appoint également.

Le choix de la table basse se fait également en fonction de la place disponible dans votre salon. Il faudra évidemment l’accorder avec le décor environnant… Ainsi si vous possédez un grand canapé d’angle, on privilégiera une forme rectangulaire… Mais tous les goûts sont dans la nature et pour éviter des angles trop saillants et apporter une touche de douceur, une table ronde peut également se marier parfaitement avec un canapé d’angle. Et c’est aussi plus original, à vous de choisir entre la conformité et l’originalité !

Quelle forme choisir pour votre table basse ?

Là encore, c’est une question de goût, mais aussi de place ! Il ne faut pas oublier que vous devez pouvoir circuler autour de cette table ! En règle générale, les tables rondes ou ovales sont plus propices à la convivialité que les tables angulaires. La table ronde s’immisce facilement entre deux fauteuils ou dans les salons disposant de nombreux meubles.

A l’inverse si vous disposez d’une grande pièce rectangulaire, la table carrée ou rectangle s’adaptera plus facilement au style de la pièce. Ainsi pour deux canapés face-à-face, il sera plus judicieux d’y ajouter une table rectangulaire par exemple. Enfin si vous comptez prendre vos repas au salon, la table rectangulaire sera plus pratique pour y poser ce qui compose votre repas.

Et quel matériau choisir pour votre table basse ?

La plupart des tables basses sont en bois ! Qu’il soit verni, plaqué, blanc, noir ou couleur naturelle, le bois apporte une touche de chaleur dans votre intérieur… Mais il existe aussi d’autres matériaux comme le verre ou le métal qui apporteront une touche design et moderne à votre intérieur. Vous pouvez aussi choisir de trancher avec votre intérieur… En ajoutant une table en métal noir dans un intérieur classique, vous apporterez une touche d’originalité… Enfin pensez à conserver une table basse rangée, c’est la première chose qui attire le regard dans un salon !

Comment choisir les dimensions d’une table basse ?

Pour choisir les dimensions de votre table basse, il faudra que vos autres meubles soient installés… Ou alors choisir les meubles en fonction d’elle ! Pour faire court, elle ne devra pas être plus haute que le canapé, mais pas trop basse non plus. Il faut que vous puissiez déposer ou prendre un objet de manière naturelle lorsque vous êtes assis.

Un canapé mais également des chaises…

Il existe des chaises et des assises parfaitement adaptées au tables basse. Quant à la forme “si vous souhaitez apporter de la modernité chez vous, nous vous conseillons d’acheter des chaises design. Ces sièges minimalistes jouent le plus souvent sur des formes étonnantes, des matériaux de conception originaux et des coloris divers et variés.” conseillent les professionnels de l’ameublement sur 4-Pieds.

Conclusion

Vous l’aurez compris, pour choisir la meilleure table basse, mieux vaut vous dirigez vers un magasin de meubles spécialisé. Dans ces magasins, des spécialistes de l’aménagement pourront vous aider à choisir parmi plusieurs modèles. Un personnel compétent et une bonne expertise sont toujours un plus quand il s’agit de refaire un intérieur, car c’est l’endroit où l’on vit et on doit s’y sentir bien.