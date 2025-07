Comment désactiver définitivement le start and stop de votre voiture ?

Personnellement, c’est la première chose que je fais, une fois le contact allumé : désactiver le système d’arrêt-démarrage automatique qui me pourrit la vie ! J’ai l’impression que ma voiture décide à ma place. Elle coupe le moteur dès que je freine un peu fort et redémarre comme une fusée dès que je lève le pied. Très écolo sur le papier, certes, mais dans la vraie vie… c’est une autre histoire ! Si vous aussi, vous protestez contre cette invention, sachez qu’il existe des solutions. Et, si le système start and stop reste obligatoire en Europe sur les modèles neufs depuis plusieurs années, il pourrait bientôt disparaître aux États-Unis, tant il est impopulaire. Décryptage.

Une fonction imposée… mais pas aimée

Le système d’arrêt-démarrage automatique a été conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Sur le principe, il coupe le moteur dès que la voiture s’arrête (feu rouge, bouchon, passage piéton.), puis redémarre automatiquement dès que l’on relâche le frein ou que l’on appuie sur l’embrayage. Sur le papier, c’est génial. Dans la pratique, c’est souvent agaçant, inconfortable et inutilement stressant, notamment en ville ou dans les zones en pente. Certains conducteurs redoutent même que cela n’use prématurément le démarreur ou la batterie. Et visiblement, je ne suis pas la seule à râler, dans cet article, nous vous expliquions que, « tout le monde déteste ça » et même l’Agence américaine de protection de l’environnement s’interroge sur son avenir.

Tutoriel pour désactiver le système d’arrêt-démarrage automatique

Le capteur de batterie (IBS – Intelligent Battery Sensor)

Sur de nombreux véhicules, le système d’arrêt-démarrage automatique s’appuie sur les données transmises par le capteur de batterie, souvent fixé à la borne négative de la batterie.

En débranchant ce capteur, ou en insérant une résistance (fictive) à la place, le calculateur croit que la batterie est insuffisamment chargée pour activer le start & stop.

Résultat : le système se désactive automatiquement.

Mais, attention : cela peut provoquer d’autres effets secondaires :

Voyant moteur allumé (normalement non),

Messages d’erreur,

Perte de certaines fonctions (recharge intelligente, veille batterie),

Risques lors du contrôle technique

Le capteur de capot moteur

Sur certaines voitures, le start and stop ne fonctionne pas si le capot moteur est ouvert (mécanisme de sécurité).

Certains bricoleurs installent donc un interrupteur simulant un capot ouvert (relié au contacteur), bloquant ainsi l’activation du système.

Cette méthode nécessite des compétences en électricité automobile et peut :

Désactiver d’autres aides à la conduite,

Être détectée en garage,

Annuler la garantie constructeur.

Pourquoi ces méthodes sont à vos risques et périls ?

Même si elles fonctionnent, ces manipulations sont détectables, notamment en cas de passage à la valise électronique chez le concessionnaire.

Elles peuvent :

Faire sauter la garantie constructeur,

Entraîner un refus du contrôle technique (en cas de défaut visible au tableau de bord),

Être considérées comme une modification non homologuée.

La méthode la plus propre : les modules de désactivation

Pour ceux qui veulent une solution propre, l’installation d’un module électronique dédié reste l’option la plus fiable. Ces boîtiers :

Simulent une pression automatique sur le bouton « OFF » à chaque démarrage,

Ne modifient pas le câblage d’origine,

Sont réversibles, discrets et simples à installer (prise plug & play).

En résumé

Méthode Avantages Inconvénients / Risques Débranchement capteur batterie Gratuit, radical Risque défauts électroniques Simulation capot ouvert Fonctionne sans démontage Bloque d’autres aides Boîtier électronique Simple, discret, propre Coût 60–70 €, pas toujours compatible

Vers la fin du Start & Stop obligatoire ?

Même si le système est encore généralisé en Europe, son avenir pourrait être compromis. Aux États-Unis, le gouvernement de Trump – via l’EPA – envisage de supprimer l’obligation du Start & Stop sur les véhicules neufs. Selon eux, il ne s’agirait que d’un “trophée de participation climatique”, inutilement contraignant. Cette déclaration, largement relayée sur les réseaux sociaux, reflète le ras-le-bol de millions d’automobilistes.

Alors bien sûr, il reste les arguments écologiques. Mais, en 2025, avec la montée en puissance des véhicules hybrides et électriques, cette technologie semble de plus en plus dépassée. Et, comme souvent, la pression des usagers pourrait bien faire pencher la balance. Et vous, êtes-vous du genre à désactiver le start and stop dès que vous démarrez votre voiture ? Ou à le supporter en silence ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !