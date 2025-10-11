Comment détecter un problème d’isolation et un « courant d’air froid » dans sa maison ?

Ces courants d’air qui s’invitent sans prévenir : et si le vrai coupable, c’était votre isolation ?

Une simple caméra thermique peut vous aider à identifier les problèmes d'isolation de votre logement. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Vous avez déjà senti ce petit souffle glacial passer sous la porte ou longer le couloir comme un invité indésirable ? Pas de doute, un problème d’isolation rôde. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des outils pour le démasquer, comme la caméra thermique, utilisée désormais dans de nombreuses villes pour repérer les déperditions d’énergie. Certaines communes, comme Concarneau, prêtent même gratuitement ce type d’appareil, on en parlait justement dans cet article sur NeozOne. Derrière cette démarche, une idée simple : mieux vaut traquer la fuite d’air que multiplier les couches de pulls ! Isoler sa maison est la clé pour économiser, mais j’avoue qu’utiliser une caméra thermique me file le bourdon : je pense qu’elle afficherait du bleu bien trop souvent lors d’un tour de vérification intérieur !

Ces signes qui ne trompent pas : quand la maison grelotte

Chez moi, à Réau, je m’en rends souvent compte dès les premiers matins frisquets d’automne : les murs deviennent froids, la vitre embuée côté salon fond à vue d’œil… Les murs ah les murs en brique : une plaie ! La semaine dernière, en refaisant le placo, nous avons été obligés de traiter avec un produit spécial pour contrer l’humidité qui vient des fondations ! On appelle ces zones dans lesquelles l’isolation est rompue, des ponts thermiques. C’est là qu’intervient la caméra thermique, ce gadget presque magique qui révèle, grâce aux différences de température, les zones défaillantes d’un bâtiment. Comme le rappellent les experts de l’Intercom de la Vire au Noireau, les images obtenues montrent en couleurs les parties les plus chaudes (rouge) et les plus froides (bleu).

De la condensation sur des fenêtres.
Pourquoi ai-je de la condensation sur mes fenêtres ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

La caméra thermique, le détective de la chaleur perdue

Lors des « balades thermiques » organisées un peu partout en France, les habitants découvrent comment cet outil peut transformer un mur en carte thermique. Les experts expliquent qu’il suffit d’une soirée fraîche pour visualiser en direct les zones de déperdition : un coin de toiture, une fenêtre, ou même une trappe de grenier mal isolée. L’intérêt est double : d’abord, on identifie les points faibles de la maison, ensuite, on évite de dépenser inutilement dans des travaux mal ciblés.

Ce qu’il faut vérifier chez soi avant d’accuser le thermomètre

Avant de sortir la grosse artillerie, quelques vérifications simples peuvent déjà indiquer un souci d’isolation :

  • Fenêtres et portes : passez la main sur les bords, si vous sentez un léger filet d’air, le joint est à revoir.
  • Combles et grenier : souvent responsables de 25 à 30 % des pertes thermiques.
  • Radiateurs : s’ils sont tièdes ou irréguliers, un déséquilibre du circuit ou une isolation murale faible peut en être la cause.
  • Murs extérieurs : au toucher, un mur froid est un signal d’alerte.
  • Prises électriques : de petits interstices peuvent laisser passer l’air.
Une simple caméra thermique suffit pour démasquer les courants d’air qui refroidissent votre maison.
Une simple caméra thermique suffit pour démasquer les courants d’air qui refroidissent votre maison. Crédit infographie : neozone.org

De la caméra thermique à la rénovation : agir, c’est économiser

Une fois les zones faibles repérées, reste à agir. Réparer une fuite, isoler un grenier ou changer un simple joint, c’est autant d’euros économisés que de degrés gagnés. Et si vous avez encore un doute, sachez qu’il existe même des caméras thermiques grand public, à partir de 250 €, à brancher sur smartphone. De quoi faire vos propres « balades thermiques » dans le salon et traquer le moindre endroit mal isolé ! Et si, finalement, vivre avec la technologie pouvait nous réchauffer un peu ?  Car oui, l’IA, la domotique et ces petits outils connectés peuvent être nos alliés dans la transition énergétique. À condition, bien sûr, de les utiliser à bon escient ! Alors, prêts à traquer les courants d’air et à redonner un peu de chaleur à votre maison ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

