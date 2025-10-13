Comment et pourquoi choisir son chauffage d’appoint dès le mois d’octobre ?

Quand le mercure commence à frissonner, même les chaussettes en pilou-pilou ne suffisent plus, vous devez savoir, si vous me suivez, que je suis du genre très frileuse. Chaque année, je rassemble plaids et vêtements chauds, pour m’offrir un petit coin bien chaud, sans pour autant rallumer la chaudière à gaz. Cette année, je vais m’y prendre avant l’hiver, et avant que les prix des chauffages d’appoint s’envolent ! Eh oui, on les croit souvent très énergivores, peu efficaces, mais ces compagnons sont malgré tout capables de réchauffer une pièce sans trop faire grimper la facture. Entre radiateurs à inertie, bains d’huile, poêles à gaz ou cheminées électriques, difficile de s’y retrouver. Pour vous guider, voici quelques conseils que je vais appliquer dès octobre. C’est parti.

Radiateur électrique mobile : confort moderne, mais un peu lourd à traîner

Le radiateur électrique mobile, c’est un peu le couteau suisse du chauffage d’appoint. Facile à brancher, souvent programmable et discret, il s’adapte aux besoins ponctuels. Les modèles à inertie sèche ou fluide sont top pour conserver la chaleur, même une fois éteints. Idéal pour une chambre ou un bureau utilisé quelques heures par jour. Le revers de la médaille ? Leur montée en température est lente, leur poids décourageant, et leur prix un peu salé.

Bains d’huile : la chaleur qui prend son temps

Le radiateur à bain d’huile, c’est un peu la marmite de mamie : long à chauffer, mais une fois lancé, il tient le coup. Et, c’est vers lui que je vais me tourner cet automne, pour notre chambre, à l’étage et sans radiateur, par choix évidemment. Mais, un petit coup de chauffe quand il fait -10° dehors ne sera pas de refus ! On l’adore aussi dans un salon ou une pièce de vie, surtout si vous aimez lire en chaussons pendant que votre chien ronfle au coin du tapis. En plus d’être silencieux et doux pour l’air ambiant, il ne déshydrate pas l’atmosphère comme certains chauffages. Bonus écolo : sa consommation reste raisonnable une fois à température. Petit bémol : ce n’est pas l’appareil qu’on déplace toutes les cinq minutes, cela pèse très lourd !

Les autres chauffages d’appoint à connaître en un clin d’œil

Type de chauffage Idéal pour… Avantages Inconvénients Poêle à gaz Grandes pièces Chaleur puissante, ambiance flamme Nécessite ventilation, lourd Cheminée électrique Ambiance cosy Design, facile à installer Consommation élevée Chauffage au bioéthanol Pièce déco ou coin salon Flamme réelle, sans conduit Peu efficace pour grands espaces Radiateur soufflant Salle de bains, petit coin Réchauffe vite Gourmand en électricité, bruyant

Rendre son chauffage d’appoint plus écolo et malin

Avant de vous ruer sur le premier radiateur venu, quelques gestes simples permettent de limiter votre empreinte écologique. D’abord, privilégiez les modèles avec thermostat, voire programmation à distance. Vous chauffez quand c’est utile, ni plus, ni moins. Ensuite, pensez seconde main : beaucoup de radiateurs à peine utilisés traînent sur les plateformes de revente à prix cassés.

Et, moi, je fais quoi dès soctobre ?

Chaque année, je me jure de m’y prendre à temps. Car, chaque année, je réalise qu’il fait 12 °C dans ma chambre en novembre. Alors cette fois, j’ai décidé d’anticiper dès octobre : un bain d’huile pour le salon et la chambre, et un soufflant mural programmable pour la salle de bains. Et devinez quoi ? En m’y prenant tôt, j’ai pu comparer les promos et éviter les ruptures de stock. Et vous, quel chauffage d’appoint choisirez-vous pour passer l’hiver au chaud sans faire fondre votre budget ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

