Comment faire pour que son chauffe-eau consomme moins sans travaux ni sacrifices ?

Nous sommes aux prémices de l’été qui s’annonce déjà plutôt très chaud ! Le chauffage s’est endormi pour quelques mois, mais il est un appareil, qui lui est utilisé toute l’année : le chauffe-eau évidemment ! Saviez-vous que notre chauffe-eau représentait jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’un ménage, soit environ 270 € selon cette infographie publiée par l’ADEME ? Ce chiffre peut rapidement grimper, surtout quand on sait qu’en moyenne, un tiers de la chaleur produite est perdue, soit 85 € jetés à l’eau chaude, si l’on peut dire. Heureusement, il existe des solutions concrètes et accessibles pour réduire cette consommation. Je vous propose de faire un petit tour d’horizon des bonnes pratiques à adopter chez soi avant le retour du chauffage ! C’est parti.

Trois actions concrètes pour consommer moins sans sacrifier son confort

On imagine souvent que réduire sa facture d’eau chaude implique de gros travaux ou un changement de mode de vie. Pourtant, trois solutions simples peuvent permettre de diviser cette facture par trois.

La première consiste à installer des réducteurs de débit, comme des douchettes économiques ou des mousseurs. Cela permet de limiter le débit et la pression de l’eau, sans perdre en confort sous la douche. Résultat : environ 40 € d’économies par an, rien qu’avec ce petit geste.

Seconde solution : poser une jaquette isolante sur le chauffe-eau. Cette housse épaisse permet de limiter les pertes de chaleur, notamment lorsque le ballon est situé dans un garage ou une cave. En moyenne, cela représente 21 € économisés chaque année, sans aucune modification du matériel existant.

Enfin, il suffit parfois d’un bon réglage du thermostat pour gagner sur plusieurs tableaux. De 50 à 55 °C, la température est suffisante pour éviter la prolifération de bactéries, limiter le calcaire et surtout, réduire la consommation d’électricité. Une intervention rapide qui peut faire économiser jusqu’à 31 € par an.

Les bons réflexes à adopter au quotidien, pour toute la famille

Au-delà des équipements, quelques habitudes simples peuvent avoir un impact significatif sur la consommation d’eau chaude. Par exemple, réduire le temps de douche à 5 minutes, et couper l’eau pendant le savonnage ou le brossage des dents permet d’économiser plusieurs litres d’eau chaude par jour. Autre astuce : fermer les mitigeurs en position froide, afin d’éviter de solliciter le chauffe-eau inutilement à chaque ouverture de robinet. De même, ne pas prélaver la vaisselle si vous avez un lave-vaisselle évite une dépense d’eau chaude inutile. Et, si vous vous absentez plus de deux jours, pensez à couper votre chauffe-eau : le rallumer consomme moins d’énergie que de le laisser chauffer en continu pendant votre absence.

Et, sur le long terme, que peut-on faire de plus ?

Chez nous, on a longtemps gardé un vieux ballon de 200 litres… un vrai dinosaure installé à l’époque où la maison comptait quatre personnes. Aujourd’hui, on est deux, et pourtant, il continuait de chauffer comme avant. Résultat : de l’eau chaude perdue et une facture bien trop salée. On a fini par se pencher sur la question, et on a découvert que 30 % des chauffe-eau sont en réalité surdimensionnés. En passant d’un 200 à un modèle de 50 litres, on peut économiser jusqu’à 400 kWh par an ! Si vous envisagez de changer, jetez un œil aux modèles thermodynamiques ou solaires : l’investissement est plus élevé au départ, c’est vrai, mais les économies à long terme en valent largement la peine.

Au moment de l'achat, pensez à vérifier l'étiquette énergie : les classes A ou B sont à privilégier, comme la fonction « SMART », qui adapte la production d'eau chaude à vos besoins réels. Et, surtout, n'oubliez pas l'entretien : un petit détartrage tous les 2 à 3 ans, une vérification de la soupape et votre chauffe-eau vous remerciera… sans faire grimper la facture.