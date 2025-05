Comment faire un piège à mouche fait maison, simple, naturel et efficace ?

J’ignore pour vous, mais personnellement, je ne supporte pas les mouches sur la terrasse… Elles arrivent en escadron telles des guerrières affamées, et se jettent sur la viande, les fruits et autres denrées qui nous sont, au départ, réservées. Et, l’idée d’ingérer des crottes de mouches, et de savoir qu’elles ont pu déposer des tas de bactéries me répugne ! Ces nuisibles que sont les mouches, je passe mes printemps et mes étés, à tenter de les éradiquer de mon espace vital ! Je peux vous assurer que j’ai tout essayé, et que ce n’est pas une mince affaire, elles sont têtues ces bestioles ! Alors, entre fruits trop mûrs, repas en terrasse et vaisselle qui traîne, les mouches et les moucherons s’invitent souvent sans prévenir. Bonne nouvelle : on peut s’en débarrasser sans insecticide ni prise de tête. Prix de revient ? Quasiment nul si vous bricolez vous-même votre piège maison, ou quelques euros pour une version toute faite redoutablement efficace comme celle de BSI que je recommande tout particulièrement. Décryptage.

Moucherons : petits, mais très collants

Ne vous fiez pas à leur taille : les moucherons sont de redoutables squatters. Ils pondent dans vos fruits, votre terreau, vos canalisations, et raffolent de tout ce qui fermente. Résultat ? Un ballet incessant autour de votre corbeille à fruits ou de votre évier. La clé ? Propreté, prévention et… quelques astuces naturelles. Parce que non, on ne va pas bombarder notre cuisine à l’aérosol toxique à chaque invasion de bestioles. Des astuces sont d’ailleurs à retrouver dans cet article, concernant les moucherons, invités de vos corbeilles de fruits.

Les mouches, invitées surprises de l’été

Ah, les repas en terrasse… Légèreté, rosé frais, salades colorées… et BIM, une mouche sur la mozzarella. Si elles ne piquent pas, elles transmettent néanmoins des germes, se posent partout, y compris sur ce qui traîne depuis hier. Dès qu’il fait chaud, elles prennent leurs quartiers dans votre maison. L’objectif : limiter leur accès et les faire fuir naturellement, sans transformer la maison en bunker. Pour cela, armez-vous de papier d’aluminium, de petits ventilateurs pour les éloigner, j’ai essayé, cela fonctionne, même si ce ne sont pas non plus des baguettes magiques, il ne faut pas rêver !

Le pouvoir du vinaigre et du liquide vaisselle

On commence par un piège maison simplissime : une coupelle, un fond de vinaigre de cidre (ou balsamique) et quelques gouttes de liquide vaisselle. L’odeur attire, la surface gluante piège. Pas besoin de tuer, j’ignore si les mouches savent nager, mais en réalité, elles coulent. Pour les plus sensibles, le film plastique percé permet de les capturer vivantes et de les libérer (loin, très loin…). Une bonne action, mais contre-productive, car elles reviendront, c’est une certitude !

Protégez vos fruits comme des trésors

Les fruits mûrs ? Un buffet à volonté pour nos amies ailées. Un linge propre ou une cloche sur votre corbeille de fruits, ou sur votre plateau de fromage suffit à leur compliquer la vie. En bonus : gardez ce que vous pouvez au frais, videz les éviers, ne laissez pas traîner de vaisselle… et pensez à rincer les fonds de bouteille de soda, bière ou vin. Sucre + alcool = pièges à mouches involontaires.

Cristaux de soude dans les canalisations : magique !

Si vos moucherons surgissent du siphon comme dans un film d’horreur, inutile de sortir l’acide chlorhydrique. Un litre d’eau frémissante + 2 cuillères à soupe de cristaux de soude, et vos canalisations retrouvent la paix. À faire une fois par semaine en période de canicule. C’est doux, écolo, et cela évite aussi les mauvaises odeurs d’égouts qui peuvent fureter par les canalisations… Une pierre, deux coups, comme on dit !

Citron + clous de girofle = cocktail répulsif

Une méthode de grand-mère qui marche toujours : un citron coupé en deux, quelques clous de girofle plantés dedans, et hop, directement la corbeille à fruits. L’odeur plaît à notre nez (enfin, pas moi, je déteste l’odeur du clou de girofle) mais pas aux insectes. Vous pouvez aussi brûler un peu de café moulu ou planter du basilic/lavande/menthe sur le rebord des fenêtres. Le marc de café, qui grille sur la terrasse, j’ai testé. C’est top, en plus, cela sent très bon, si vous aimez le café, bien entendu. De plus : effet déco garanti.

Sac d’eau qui scintille : la technique du poissonnier

Vu sur les étals de mon copain poissonnier, Sébastien : un sac plastique rempli d’eau, quelques pièces de monnaie ou boules d’alu dedans, suspendu au-dessus d’une table. L’effet de miroir et les reflets lumineux perturbent la vision des insectes. Ça ne coûte rien et c’est plutôt rigolo à tester. Bon, ce n’est pas très design, mais cela procure un sujet de discussion pendant l’apéro.

Huiles essentielles : ça sent bon, et ça chasse

Les mouches ne supportent pas certaines odeurs. Vous, oui. Mélangez quelques gouttes de lavande, eucalyptus, citronnelle ou géranium dans une coupelle d’eau ou un diffuseur. Bonus : ça parfume naturellement la maison. Idéal pour les cuisines ouvertes ou les coins repas, moins pour les terrasses ! En revanche, vous pouvez planter ces mêmes plantes en terre… Sur ma terrasse, lavande et géranium s’accordent pour m’aider à lutter contre les mouches !

Tapette à mouche : la vengeance dans la main

Oui, elle a un côté vintage, ma grand-mère l’utilisait déjà lorsque j’étais petite. Et, oui, il faut un peu d’adresse. Mais, la tapette reste une valeur sûre, surtout si vous n’avez qu’un ou deux intrus à gérer. En prime, ça défoule un peu. Bonus non négligeable : zéro déchet, pas d’odeur, pas de pile, pas d’application à installer. Juste la désagréable impression d’être parfois Don Quichotte et de se battre contre des moulins à vents !

Ce qu’il faut retenir pour rester zen cet été

Voici une synthèse rapide des astuces les plus efficaces :

Méthode Efficacité Coût Écologique Vinaigre + liquide vaisselle ★★★★☆ Très bas Oui Piège à levure maison ★★★★★ Très bas Oui Huiles essentielles ★★★☆☆ Moyen Oui Citron + clous de girofle ★★★★☆ Bas Oui Sac d’eau + reflets lumineux ★★☆☆☆ Gratuit Oui Ruban attrape-mouches ★★★☆☆ Bas Oui (sans toxique) Tapette à mouche ★★☆☆☆ Gratuit Oui Piège BSI à levure ★★★★★ Moyen Oui

J’ai fabriqué mon propre piège à levure… et ça marche !

Curieuse comme je suis, j’ai voulu tester le piège maison à base de levure boulangère, une méthode naturelle et accessible. Une bouteille en plastique, un entonnoir bricolé, un peu de levure (même périmée !), de l’eau, du sucre et une goutte de liquide vaisselle. En 24 h, une quinzaine de mouches y avaient élu domicile. Je l’ai suspendu à une branche du lilas : discret et diablement efficace. C’est aussi un bon atelier à faire avec les enfants, afin de joindre l’utile à la science ludique. Pour connaître la recette complète, rendez-vous sur cet article.

Le piège BSI : quand la levure devient votre meilleure alliée.

Si vous êtes envahis comme je l’ai été un certain été 2024, le piège à mouche BSI à base de levure est tout simplement redoutable. Il attire jusqu’à 40 000 mouches grâce à un ingrédient naturel : la levure. Pas besoin de vider le contenu : les mouches sont digérées au fil du temps, et l’appât reste actif plusieurs semaines. Le soir où je l’ai installé sur la terrasse, j’ai enfin pu manger dehors sans une seule attaque.

Vous ne me croyez pas ? Mon test complet se trouve dans cet article. À recommander les yeux fermés… ou du moins les lunettes de soleil sur le nez. Et vous ? Prêts à tester ces astuces naturelles et reprendre possession de vos repas en terrasse ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

