Comment faire une pelouse de thym serpolet pour remplacer le (triste) gazon ?

La période de tonte est bien entamée et l’entretien du jardin est en cours chaque week-end ! Avec les pluies diluviennes de ces dernières semaines, mon jardin est un véritable champ de bataille boueux et glissant. J’ignore même si je pourrais « récupérer » mon gazon tant il a souffert ! En cherchant des solutions sur le Net, je suis tombée sur une plante étonnante qui pourrait remplacer mon gazon : le thym serpolet. Ce couvre-sol aromatique, robuste et facile à vivre, se présente comme une alternative idéale au gazon traditionnel. Je pense sincèrement qu’il va venir orner certaines parties de mon terrain, irrécupérables au niveau du gazon. Alors le thym serpolet pourrait-il sauver mon petit jardin au printemps ? Je vous dis tout sur cette plante étonnante que je viens de découvrir.

Un tapis verdoyant et résistant

Le thym serpolet, également appelé thym sauvage, est une plante basse, parfaite pour former un tapis dense et élégant. Avec son feuillage persistant qui ne dépasse pas 7 centimètres, il reste vert toute l’année, même en automne et en hiver, là où le gazon a souvent tendance à jaunir. Chez moi, à certains endroits, la terre est complètement à nu, le gazon a disparu ! En juin et juillet, il se couvre de fleurs rose-mauve qui attirent papillons et pollinisateurs, apportant un charme supplémentaire à votre jardin. Et, ce n’est pas tout : ce couvre-sol libère des arômes de citron et de menthol lorsque vous marchez dessus, transformant chaque pas en une expérience sensorielle unique. Arômes citronnés ? Et, donc, répulsif naturel pour les moustiques soit dit-en passant.

Une alternative écologique et économique

Contrairement au gazon traditionnel qui nécessite des fertilisants, un arrosage régulier et une tonte fréquente, le thym serpolet est d’une simplicité déconcertante à entretenir. Une fois bien installé, il ne demande ni fertilisation ni arrosage, sauf en cas de canicule extrême. Sa capacité à résister à la sécheresse, aux sols pauvres et même aux températures descendant jusqu’à -25 °C en fait un choix particulièrement robuste. De plus, il supporte les sols alcalins et salins, ce qui permet de le planter en bord de mer ou dans des zones recevant des sels de déneigement en hiver. En optant pour le thym serpolet, vous réduisez ainsi votre consommation d’eau et votre impact environnemental, tout en économisant sur l’entretien de votre jardin.

Comment s’y prendre pour remplacer le gazon ?

Mettre en place une pelouse de thym demande un peu de préparation, mais le résultat en vaut la peine. Le semis se fait de préférence sur de petites surfaces, car les graines de thym, minuscules, nécessitent une attention particulière. Après avoir bien préparé le sol, il suffit de semer, de recouvrir légèrement de terre et d’arroser régulièrement jusqu’à ce que les jeunes plants s’établissent. La germination peut prendre de 15 à 35 jours selon les conditions climatiques, et un désherbage minutieux est nécessaire pour éviter que les mauvaises herbes ne prennent le dessus.

Une fois le thym bien implanté, vous profiterez toute l’année de son parfum et de ses couleurs, sans la corvée de tonte, et les déchets qui en découlent ! Trop bien, non ? Et, vous ? Connaissez-vous déjà le thym serpolet ? En avez-vous déjà planté ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

