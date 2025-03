Comment nettoyer un four Airfryer (friteuse à air chaud) pour qu’il reste comme neuf ?

Depuis que j’ai acheté un Airfryer, je teste de nombreuses recettes, et je suis épatée par sa capacité à tout cuire aussi rapidement. Honnêtement, je n’étais pas convaincue par cet appareil, mais ne dit-on pas qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ? Je dois reconnaître que depuis son arrivée, je mange « autrement », moins gras, et que j’innove aussi. Par exemple, je fais une « cure » de pommes cuites au caramel, un délice qui prend 10 minutes entre la préparation et la cuisson… Ah le caramel justement, ce délicieux aliment qui finit toujours par coller au fond du récipient ! Après quelques utilisations de mon Airfryer, j’ai trouvé quelques astuces pour le nettoyer facilement, car mes paniers ne supportent pas le lave-vaisselle (il faut lire la notice) … Allez je vous partage quelques astuces pour nettoyer efficacement votre Airfryer sans l’abîmer et lui offrir une longue vie remplie de délices croustillants.

Un nettoyage rapide après chaque utilisation

Ne laissez pas la graisse et les restes de nourriture prendre leurs aises dans votre friteuse ! Dès que l’Airfryer a refroidi, retirez les parties amovibles comme le panier et le plateau. Un bon lavage à l’eau tiède avec un savon doux fera disparaître la majorité des résidus. Cela empêche les accumulations désagréables et limite le risque de développement de bactéries. Le secret ? Ne jamais laisser sécher les saletés, elles s’incrustent et deviennent un cauchemar à enlever.

Privilégier une éponge douce

Le revêtement antiadhésif de votre panier, c’est un peu comme une peau fragile : il n’aime pas les agressions ! Bannissez les éponges abrasives et les tampons à récurer trop agressifs, au risque d’endommager la surface et de voir vos aliments coller lors des prochaines cuissons. Une éponge douce ou un chiffon en microfibre suffisent largement pour un nettoyage efficace et tout en douceur. J’utilise mon éponge lavable sur la partie tissu pour éviter des déchets inutiles ? Éponge lavable ? Souvenez-vous, je vous en parlais dans cet article.

Le pouvoir du trempage contre les résidus tenaces

Si, malgré vos efforts, certains résidus s’accrochent comme mon caramel qui coule de mes pommes, inutile de vous épuiser en frottant comme une forcenée. Laissez simplement tremper les parties amovibles dans de l’eau chaude savonneuse pendant une quinzaine de minutes. La graisse ou le sucre se ramolliront et les résidus se détacheront comme par magie sans que vous ayez besoin de forcer.

Un intérieur propre en un clin d’œil

On a tendance à oublier que l’intérieur de l’Airfryer accumule lui aussi de la saleté. Un chiffon doux légèrement humidifié avec de l’eau chaude savonneuse suffit pour éliminer les petites éclaboussures et les poussières grasses. Attention cependant à ne jamais utiliser trop d’eau : les composants électriques n’aiment pas du tout ça ! Un second passage avec un chiffon humide (sans savon) permettra d’éviter tout résidu de produit. D’ailleurs, lorsque vous réalisez cette opération de nettoyage, penser à débrancher votre Airfryer, ou au moins à couper la multiprise sur laquelle il est branché.

Une brosse à poils doux pour les recoins

Les bords intérieurs et les joints en caoutchouc sont les cachettes idéales pour la saleté. Une vieille brosse à dents ou une petite brosse à poils doux fera des merveilles pour atteindre ces zones difficiles. Un petit brossage en douceur, et hop, tout redevient impeccable sans le moindre effort.

Dites adieu aux mauvaises odeurs avec du bicarbonate et du vinaigre

Si votre Airfryer commence à sentir le poisson de la veille à chaque ouverture, il est temps de passer à l’action. Mélangez du bicarbonate de soude avec un peu d’eau pour former une pâte, appliquez-la sur le panier et le plateau, puis vaporisez du vinaigre blanc dessus. Laissez agir quelques minutes avant de rincer à l’eau claire. En plus de neutraliser les odeurs, cette méthode ravive la propreté de votre appareil.

La résistance aussi mérite son coup de propre

La résistance, bien qu’elle n’ait pas besoin d’un nettoyage après chaque utilisation, doit quand même être entretenue de temps en temps. Une fois par mois, assurez-vous que l’Airfryer est complètement refroidi et éteint, puis passez un chiffon doux légèrement humide dessus pour éliminer la poussière et les éventuels résidus alimentaires. Là encore, prudence : débranchez-le avant de nettoyer cette partie de votre appareil.

Mes deux astuces pour éviter les nettoyages trop fréquents

Si comme moi, vous aimez manger, mais pas forcément passer votre vie à nettoyer, voici deux astuces imparables :

Les moules en papier sulfurisé : à placer au fond du panier, ils récupèrent la majorité des éclaboussures et des miettes, limitant ainsi l’encrassement. Vérifiez les dimensions de vos paniers avant de procéder à l’achat de ces derniers !

Les moules en silicone adaptés : réutilisables, pratiques et faciles à nettoyer, ils protègent votre panier tout en permettant une cuisson homogène. Et, eux, passent au lave-vaisselle, une bonne nouvelle !

Et vous, quelles sont vos meilleures astuces pour garder votre Airfryer propre sans trop d'efforts ?

