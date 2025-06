Comment puis-je éliminer les polluants éternels (PFAS) de mon eau du robinet ?

Le saviez-vous que les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) constituent actuellement une famille de plus de 15 000 produits chimiques ? Ces substances, que l’on appelle « polluants éternels » à cause de leur capacité à persister dans l’environnement pendant des décennies, sont utilisées depuis les 1940 dans de nombreux produits au quotidien. On les retrouve dans les textiles, les emballages alimentaires, les cosmétiques, les papiers toilettes, etc. Et pourtant, ils ont néfastes pour la santé, surtout en cas d’exposition prolongée. Selon l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), l’eau potable est l’une des principales sources d’exposition humaine à ces composés chimiques. Mais alors, comment faire pour les éliminer de notre eau potable ou, du moins, les réduire ? Voici les méthodes efficaces les plus connues !

Osmose inverse et nanofiltration

Ces systèmes figurent parmi les options de traitement résidentiel les plus efficaces pour éliminer les contaminants présents dans l’eau courante. Destiné à être installé sous l’évier, l’osmoseur utilise une membrane d’osmose inverse pour filtrer, entre autres les PFAS à longue et courte chaîne, afin de ne laisser passer que l’eau pure. Alfred Bernard, professeur émérite à l’UCLouvain, indique que l’osmoseur est capable de filtrer les polluants éternels et les métaux lourds, ainsi que les autres produits chimiques présents dans l’eau potable. Le fait est qu’il est composé de plusieurs filtres, dont un filtre à charbon actif. De nombreux experts s’accordent à dire que pour réduire notre exposition globale aux PFAS, il est primordial de traiter l’eau potable. D’ailleurs, selon eux, c’est la source de polluants éternels la plus facile à traiter. En effet, il est beaucoup plus difficile de réduire l’exposition par voie aérienne et via les aliments.

Filtration par pichet

Hormis l’osmose inverse, utiliser des carafes filtrantes peut aussi aider à réduire les PFAS dans l’eau potable. D’ailleurs, elles ne nécessitent que très peu d’investissement. Cependant, leur efficacité dépend surtout de leurs performances et des types de contaminants. Les pichets filtrants conventionnels sont, par exemple, moins efficaces pour éliminer les PFAS à chaîne plus courte. Une étude, publiée sur le site Frontiers, a évalué les performances de différentes marques de filtres pour pichets et les résultats sont formels.

Les carafes filtrantes proposées sur le marché n’ont pas la même efficacité pour éliminer les polluants éternels. D’après cette étude, certains modèles peuvent éliminer plus de 96 % des PFAS, à l’instar des pichets Zerowater et Clearlyfiltered, tandis que d’autres pichets comme ceux avec filtre Brita Elite n’éliminent que 20 à 48 %. Pour information, l’évaluation a été effectuée sur de l’eau du robinet provenant de deux municipalités canadiennes, après 160 L de filtration.

Modernisation des stations de traitement d’eau

Le meilleur moyen d’éliminer les PFAS est de traiter l’eau potable à la source, en modernisant entre autres les stations de traitement. Toutefois, c’est une opération pouvant être particulièrement laborieuse. Mettre en place des traitements spécifiques aux PFAS est non seulement coûteux, mais aussi très énergivore. À titre d’exemple, le Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) devrait dépenser plus d’un milliard d’euros HT pour équiper ses trois principales usines de système de filtration de type OIBP. Cet établissement public de coopération intercommunale, qui gère notamment l’eau potable de 4 millions de Franciliens, indique que leur consommation énergétique pourrait augmenter d’environ 45 % avec ces nouvelles installations.

Hormis les coûts élevés et l’augmentation de la consommation énergétique, un autre problème réside également dans l’élimination des PFAS filtrés. En effet, selon le SEDIF, il faut aussi trouver un moyen de les éliminer, car on ne doit pas les rejeter dans l’environnement. En tout cas, avec la prolifération des polluants éternels, il est primordial de prendre les précautions nécessaires. Faites-vous confiance à l’eau de votre robinet ? Préférez-vous des bouteilles d’eau, l’utilisation d’un osmoseur ou d’une carafe filtrante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .