Comment refroidir une pièce de la maison sans utiliser la climatisation ?

À l’heure où les températures flirtent avec les 35 °C et qu’un épisode caniculaire est en cours dans mon département, une question brûlante revient chaque été : peut-on survivre sans clim ? Moi, je fais partie de ces irréductibles qui tentent l’expérience tous les ans, entre serviettes humides, ventilateurs bruyants et fenêtres ouvertes à 4 h du matin. Je suis très réfractaire à l’installation d’une climatisation, les inconvénients, notamment écologiques, sont prohibitifs pour moi ! Et, chaque été, je ressors mes vieilles serviettes mouillées, mes stores sont baissés dès que le soleil tourne, je les ai même programmés pour cela ! Alors peut-on survivre sans clim en été ? Réponses dans cet article.

La clim, c’est bien… mais pas toujours une bonne idée

On ne va pas se mentir, la clim, c’est le Graal quand on rentre d’une journée de boulot en voiture déjà climatisée. On n’a pas réellement envie de rentrer chez soi, dans ce qui peut ressembler à une étuve ! Néanmoins, elle a aussi ses revers : elle consomme beaucoup d’énergie, assèche l’air (et nos sinus), coûte cher à l’achat et à l’usage… et n’est pas franchement copine avec la planète. Selon l’ADEME, les climatiseurs peuvent représenter jusqu’à 25 % de la consommation électrique d’un logement en été ! Et, encore faut-il pouvoir en installer un, ce n’est pas toujours le cas, notamment en copropriété, car les appareils installés à l’extérieur modifient la façade dudit bâtiment.

Les astuces de grand-mère… qui marchent encore très bien

Depuis des générations, on s’en sortait très bien sans clim et je pérennise ces astuces. Et, certaines techniques ont franchement fait leurs preuves. Fermer les volets en journée pour éviter que le soleil tape directement sur les vitres, c’est LA base. Ouvrir les fenêtres tôt le matin ou tard le soir pour créer un courant d’air ? Classique, mais efficace. Un linge mouillé devant le ventilateur ? Cela crée une clim maison à évaporation, pas chère et plutôt agréable. Les draps placés au congélateur avant le coucher ? Testé et approuvé, mais ne pas oublier de les sortir, sinon vous dormez dans un tiroir de surgelés.

Ces alternatives modernes à la clim qui gagnent du terrain

Pour ceux qui veulent un peu plus que le combo rideaux-tiroirs, il existe désormais de nombreuses alternatives :

À retenir pour passer l’été au frais… sans faire exploser le compteur électrique, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence. Pensez à fermer volets et fenêtres dès que le soleil commence à chauffer, afin de conserver la fraîcheur accumulée pendant la nuit. En journée, un simple ventilateur associé à un linge humide ou un bloc de glace peut créer une sensation de brise bienvenue. Privilégiez les pièces orientées au nord, plus fraîches, et n’hésitez pas à plonger vos pieds dans une bassine d’eau froide pour un effet express.

Dernier conseil, mais pas des moindres : hydratez-vous régulièrement, même si vous n'avez pas particulièrement soif. Votre corps vous remerciera ! Et vous, team clim ou team débrouille ? Prêt à tester les astuces anti-chaleur ou vous avez déjà craqué pour le bouton « ON » du climatiseur ?