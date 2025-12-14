Comment réutiliser les cendres de pellets (granulés de bois) à la maison et au jardin ?

Chaque hiver, tandis qu’Athéna, ma chienne, ronfle à côté du poêle comme une experte en chaleur récupérée, je remarque toujours la même chose : brûler des pellets, cela chauffe et cela laisse de la cendre ! Je ne vous apprends rien, évidemment ! Et, je ne suis pas le seul dans ce cas : selon le rapport de l’ADEME, 7,5 millions de Français se chauffent déjà au bois, pellets compris. À force d’en produire quotidiennement, la question revient chaque année dans ma cuisine : que faire de toute cette cendre ? La jeter ? Trop facile. La recycler ? Beaucoup plus intéressant. Mais attention : toutes les cendres ne se ressemblent pas, et leur utilisation doit être réfléchie. Pour éviter les erreurs et faire les bons gestes, l’ADEME propose d’ailleurs un guide très utile sur les cendres de bois. Alors, comment transformer ces résidus gris en véritables alliés du quotidien ? Je vous partage mes meilleures utilisations, testées à la maison et parfois approuvées par mon potager, mes plantes… et mon compost. Décryptage.

Astuce nᵒ 1 : mettre les cendres de pellets au compost : oui, mais pas n’importe comment !

Avec le retour progressif des beaux jours, les barbecues ne tarderont pas à reprendre du service. Et qui dit barbecue dit souvent un fond de cendres qui pourrait servir au compost. Eh bien… pas toujours. Les cendres issues du charbon de bois contiennent parfois des graisses, des additifs ou des résidus chimiques. Résultat : elles perturbent le compost et acidifient les sols. En revanche, les cendres de bois ou de pellets certifiés, dépourvues d’allume-feu chimique, peuvent rejoindre le compost en très petite quantité. L’astuce : les mélanger d’abord à un peu de terre afin d’éviter de bloquer la décomposition. C’est d’ailleurs exactement ce que je fais. Et, si vous envisagez de répandre les cendres sur vos fleurs, rappelez-vous que certaines plantes acidophiles comme les hortensias, les rhododendrons n’aiment pas du tout les sols enrichis en cendres. Prudence donc !

Mon astuce : mélanger la cendre à de la terre avant de l’ajouter au compost pour éviter de perturber l’équilibre carbone/azote. Pour aller plus loin, nous vous en parlions dans cet article.

Astuce nᵒ 2 : fabriquer une lessive zéro déchet grâce aux cendres de bois

Si vous aimez les recettes simples et naturelles, celle-ci va vous plaire. Oui, on peut fabriquer de la lessive avec de la cendre ! Et, croyez-moi, le jour où je l’ai essayée, j’ai regardé mon paquet de lessive industrielle comme un vieux souvenir du passé. L’idée repose sur la potasse naturellement contenue dans la cendre, un excellent agent nettoyant. Avec un litre d’eau, 150 g de cendre tamisée et un peu de patience, vous obtenez une solution légèrement savonneuse, parfaite pour laver les vêtements de tous les jours. Chez moi, c’est ma fille qui a été la première à tenter l’expérience : sceptique au départ, conquise après deux machines. Attention toutefois : la lessive à la cendre est corrosive, donc gants obligatoires à la préparation. Ensuite, à éviter absolument sur les tissus délicats comme la laine ou le cachemire.

Mon astuce : ajouter une cuillère de percarbonate pour raviver le linge blanc lorsque vous utilisez la lessive à la cendre. Pour en savoir plus : pour plus de détails, retrouvez notre article complet.

Astuce nᵒ 3 : recycler les cendres de bois : bien plus d’usages qu’on ne l’imagine !

Je suis toujours étonné de voir à quel point nous avons oublié les gestes de nos grands-parents : autrefois, la cendre était un produit ménager polyvalent, presque aussi précieux qu’un bon savon. En engrais, elle apporte potasse, calcium et magnésium aux plantes. Au jardin, elle sert également de répulsif naturel : limaces et escargots refusent de traverser cette poudre grisâtre et c’est plutôt une bonne nouvelle. Côté maison, elle nettoie les vitres d’insert, dégraisse les casseroles, polit l’argenterie et absorbe les mauvaises odeurs. J’avoue que ma poubelle a rarement été aussi fraîche que depuis que j’y dépose une poignée de cendres.

Mon astuce : frotter la vitre du poêle avec du papier journal et de la cendre humide pour un nettoyage gratuit et 100 % naturel. Pour en savoir davantage, nous vous en parlions déjà dans cet article.

Astuce nᵒ 4 : les cendres de pellets sont-elles vraiment bonnes pour le jardin ?

On parle beaucoup des cendres de bûches, mais qu’en est-il des cendres de pellets ? Bonne nouvelle : elles sont tout aussi riches en minéraux. Issues de copeaux et sciures compressés, elles proposent un apport constant et homogène en potassium, magnésium et calcium. Au potager, elles favorisent la production des légumes-racines ou fruits, et renforcent les sols acides. En revanche, leur alcalinité peut poser des problèmes sur les sols déjà calcaires. Il existe cependant une astuce toute simple : épandre les cendres entre les rangs de légumes, dès la plantation. Cela nourrit le sol tout en éloignant plusieurs parasites.

Mon astuce : mélanger les cendres avec du compost pour créer un amendement plus complet et mieux équilibré. Pour en savoir plus : nous vous en parlions dans cet article.

Astuce nᵒ 5 : comment réutiliser les cendres de pellets à la maison et au jardin ?

Chaque hiver, je me retrouve avec un seau rempli de cendres, prêt à être jeté… puis je me souviens qu’elles sont utiles partout. Au jardin, elles fertilisent arbres fruitiers, massifs fleuris, gazon et potager. Sur les troncs, elles repoussent aussi certains parasites lorsqu’elles sont diluées dans de l’eau. Dans la maison, elles font encore des miracles : au fond de la poubelle contre les odeurs, sur la vaisselle pour dissoudre la graisse, ou même comme nettoyant multi-usage. Mention spéciale à la pâte cendre + eau pour dégraisser le plan de travail.

Mon astuce : utiliser la cendre comme sel de déneigement naturel devant la maison : efficace, écologique et totalement gratuit. Pour découvrir d’autres astuces : cliquez ici.

Astuce nᵒ 6 : les cendres de pellets : ce trésor insoupçonné !

Quand on comprend que les cendres contiennent potasse, phosphore, magnésium, calcium et silice, on comprend vite qu’il serait dommage de les jeter ! Elles font des merveilles dans le jardin, renforcent les couleurs des fleurs et améliorent la saveur des fruits. Attention cependant : ne jamais réutiliser de cendres issues de bois traité ou de palettes colorées, sous peine de polluer les sols. Pour le reste, une seule règle : les conserver au sec, puis les épandre au jardin à la fin de l’hiver ou au fur et à mesure de la saison.

Mon astuce : tamiser les cendres avant usage pour éviter les résidus métalliques comme les agrafes de cagettes. Pour aller plus loin : retrouvez l’article complet ici.

Et vous, que faites-vous de vos cendres de pellets : les jetez-vous encore, ou comptez-vous tester l’une de ces astuces dès votre prochaine flambée ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !