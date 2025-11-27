Comment utiliser un poêle à granulés (pellets) en cas de coupure électrique ?

Les 5 éléments à retenir Un poêle à granulés s’arrête instantanément en cas de coupure électrique.

L’onduleur prend le relais et protège la carte électronique.

Il évite les redémarrages coûteux et répétés.

L’onduleur doit être choisi selon la puissance réelle du poêle.

C’est la seule solution simple pour continuer à chauffer en cas de délestage.

Saviez-vous que 7,5 millions de foyers français se chauffent au bois, granulés compris, selon l’ADEME ? Une énergie renouvelable qui séduit pour son coût et son efficacité. Le problème, c’est que les poêles à granulés dépendent tous (ou presque) d’un élément bien moins écologique : l’électricité. En cas de coupure ou de délestage, ils s’arrêtent net. Résultat : plus de chaleur, un redémarrage coûteux en énergie, et parfois une sacrée frayeur pour la carte électronique. Dans un précédent article, nous vous expliquions déjà comment réagir face à ces coupures. Aujourd’hui, focus sur une solution simple et redoutablement efficace : l’onduleur, ce petit dispositif autonome capable de maintenir votre poêle en vie pendant les coupures. Un investissement qui vous permettra de dormir sur vos deux oreilles, sans craindre la coupure nocturne ! Présentation.

Pourquoi un poêle à granulés s’arrête-t-il en cas de coupure ?

Un poêle à granulés, malgré son charme rustique, reste avant tout un appareil électronique. Il a besoin d’électricité pour l’allumage, la vis sans fin, la ventilation, les capteurs et la régulation. Une coupure, même brève, et tout s’arrête. Avec, en bonus, un redémarrage obligatoire : l’étape la plus énergivore et la plus pénible. Les fiches officielles de France Rénov’ rappellent que l’électricité fait partie intégrante du fonctionnement du poêle à granulés. Sans courant, pas de miracle : vous vous retrouvez en plein milieu de l’hiver, devant un superbe poêle mais totalement inutilisable. Et, parfois, ces arrêts répétés provoquent même des dégâts sur la carte électronique, l’un des organes les plus coûteux du poêle.

L’onduleur : la solution la plus simple et la plus sécurisante

L’onduleur agit comme une batterie intelligente. En cas de microcoupure ou de coupure totale, il prend instantanément le relais pour empêcher l’arrêt brutal de l’appareil. Il protège aussi contre les surtensions, les baisses de tension et les pics dangereux qui peuvent griller la carte du poêle, un sujet souvent passé sous silence. Nous vous l’expliquions dans cet article sur les inconvénients du chauffage aux pellets. Avec un onduleur adapté, fini les redémarrages incessants, les cycles d’allumage coûteux, les nuits froides ou les cartes électroniques sacrifiées. L’onduleur devient presque un « ange gardien électrique », discret, silencieux et terriblement utile.

Les bénéfices essentiels d’un onduleur pour poêle à granulés

Protège contre les coupures et microcoupures

Évite la surconsommation due aux redémarrages

Préserve la carte électronique en stabilisant le courant

Maintient le fonctionnement en cas de délestage

Réduit les risques d’usure prématurée

Le saviez-vous ? Une microcoupure de quelques millisecondes peut suffire à faire redémarrer entièrement un poêle à granulés.

Comment choisir un onduleur vraiment adapté ?

Il existe trois grandes technologies : Off-line, Line-interactive et On-line. La dernière, plus stable, est généralement la plus fiable pour un appareil sensible comme un poêle à granulés. Reste aussi à choisir la bonne puissance : l'onduleur doit supporter la charge du poêle, sa puissance de démarrage et l'autonomie souhaitée. En clair, mieux vaut viser un modèle suffisamment dimensionné plutôt que de risquer une panne au pire moment. Et, si vous voulez éviter les mauvaises surprises, référez-vous toujours à la notice de votre poêle pour connaître sa consommation précise.