Connaissez-vous ces astuces pour obtenir du bois de chauffage gratuit (ou presque) ?

L’affouage, les bons plans en ligne, ou même un coup de main aux voisins… plusieurs astuces permettent de remplir son abri à bois à petit prix.

24 septembre 2025
3 minutes de lecture
Du bois de chauffage et une buche tenue en main.
Comment obtenir du bois de chauffage au meilleur prix ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Le matin, au réveil, il fait sacrément frisquet, par chez moi en Seine-et-Marne ! Je serais presque tentée par une petite flambée pour me réchauffer ! Mon poêle à bois est propre, le conduit ramoné, il n’attend plus que l’allume-feu en marc de café pour libérer sa chaleur ! Il est clair qu’avec un prix situé de 70 à 130 € le stère selon bois-de-chauffage.net, le bois reste l’une des énergies les plus économiques à l’usage. La chaudière à bûches reste ainsi plébiscitée, capable de chauffer toute la maison et même l’eau sanitaire. Mais, quand vient le moment de remplir son abri à bois, la note grimpe vite.

Alors, comment trouver du bois de chauffage gratuit ou presque ? Pas de miracle, on ne peut pas « piocher » librement en forêt publique, c’est interdit et sanctionné par le Code forestier. Pourtant, avec un peu d’organisation et quelques bonnes adresses, il existe des solutions astucieuses pour réduire la facture. Sur NeozOne, nous vous en parlions déjà dans cet article sur les astuces pour obtenir du bois gratuit ou encore dans celui consacré au ramassage en forêt. Voici un tour d’horizon des options possibles.

Un tas de bois pour le chauffage.
Passer par un professionnel pour votre bois vous garantit généralement un combustible de qualité. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

L’affouage : une pratique ancestrale toujours d’actualité

Connaissez-vous l’affouage ? Cette tradition médiévale, encadrée aujourd’hui par l’Office national des forêts (ONF), permet aux habitants d’une commune de récupérer du bois dans les forêts communales. Selon les territoires, il faut soit couper soi-même les arbres désignés, soit récupérer des bûches déjà débitées en bord de route. L’affouage peut diviser le prix du stère par deux, parfois même descendre à 30 € ou moins. Certaines communes comme Condom-d’Aubrac vont encore plus loin : elles organisent la coupe et proposent même la livraison du bois aux habitants moyennant un simple forfait.

Un homme ramasse du bois en forêt.
Il est possible de ramasser du bois en forêt, si votre commune pratique le droit d’affouage. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : A. Bonazzi pour NeozOne

Où trouver du bois gratuit ou presque ?

Voici un petit comparatif des solutions accessibles selon votre profil et votre niveau d’huile de coude disponible :

Solution Prix moyen Avantages Inconvénients
Professionnels agréés 70 à 90 €/stère Qualité garantie, bois sec, livré Coût élevé
Affouage communal 20 à 40 €/stère Local, économique, écologique Réservé aux habitants, travail à prévoir
Montasdebois.fr Gratuit Recyclage, bois variés (palettes, chutes) Bois pas toujours adapté au chauffage
Après tempête (avec autorisation) Gratuit Petites quantités faciles à ramasser Nécessite accord mairie/ONF
Coup de main aux voisins/agriculteurs Gratuit ou symbolique Service rendu = bois récupéré Demande du matériel et du temps

Passer par un professionnel

La solution la plus simple reste de s’adresser à un fournisseur agréé. En achetant son bois auprès de professionnels, on bénéficie d’un combustible séché correctement (moins de 20 % d’humidité, indispensable pour un bon rendement et moins de cendres). Certes, ce n’est pas gratuit, mais c’est la garantie d’un bois de qualité et d’une livraison clés en main. Idéal pour ceux qui veulent se chauffer sans tronçonneuse ni gants de bûcheron. Le bon plan étant de commander votre bois avant la saison, pendant que tout le monde bronze sur la plage. Mais, pour cette année, c’est raté !

Les bons plans “hors des sentiers battus”

Internet a aussi changé la donne. Des plateformes comme montasdebois.fr recensent les annonces d’artisans ou particuliers qui donnent leurs chutes de bois. Attention toutefois : toutes les essences ne conviennent pas au chauffage. Certains bois traités (palettes industrielles, contreplaqué) sont à bannir pour éviter d’abîmer votre appareil. Par ailleurs, certains voisins ou agriculteurs peuvent être preneurs d’un coup de main pour élaguer ou entretenir des haies : en échange, vous repartez avec des stères gratuits. Enfin, après une tempête, il est possible de récupérer des branches tombées, mais seulement avec autorisation municipale, sinon gare à l’amende de 1 500 € prévue par le Code forestier.

Alors, seriez-vous prêt à chausser vos gants de bûcheron et à explorer affouage, troc ou bons plans en ligne pour réduire vos factures de bois de chauffage ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

