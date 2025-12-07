De simples réglages de votre téléviseur peuvent réduire sa consommation électrique

Selon l’Arcom (Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers en France), un foyer compte en moyenne 5,7 écrans pour regarder des vidéos, téléviseur, smartphone et ordinateur compris. Autant dire que nos écrans tournent souvent à plein régime et que la facture suit. L’ADEME rappelle d’ailleurs, dans son jeu de données officiel, que même un téléviseur moderne peut peser lourd si sa luminosité est mal réglée ou s’il reste en veille trop longtemps. Entre les soirées d’hiver qui s’éternisent, mon mari qui s’endort devant l’émission Faites entrer l’accusé, et moi qui adore jongler entre séries, infos et matchs de handball, j’ai vite cherché à optimiser ma consommation. Voici le réglage caché qui a vraiment changé la donne chez nous.

La luminosité trop forte : le piège parfait qui fait grimper la facture

L’un des facteurs les plus sous-estimés, c’est la luminosité par défaut des téléviseurs. Elle est réglée très haut dès la sortie du carton, principalement pour briller sous les néons des magasins. Dans un salon normal, c’est non seulement inutile, mais énergivore. Réduire la luminosité et le rétroéclairage peut faire baisser la consommation de 30 à 50 % selon les modèles, comme le montrent notamment plusieurs analyses, référencées sur le portail officiel de l’Union européenne. Chez moi, j’utilise désormais le mode Éco pour tous les programmes du quotidien : un reportage, un débat politique, un documentaire animalier, tout y passe. Je ne bascule en mode Cinéma que pour mes séries préférées, et en mode Sport pour suivre la Formule 1. Résultat : même avec un écran assez large, je vois déjà une différence sur la consommation globale. Pour aller plus loin, je vous conseille aussi de vous intéresser aux différences entre téléviseurs LED, OLED ou QLED : certains sont bien plus sobres que d’autres. Nous avions d’ailleurs détaillé tout cela dans un article complet sur NeozOne, à retrouver sur cet article.

Les gestes gagnants à adopter

Le second piège, c’est la veille permanente. Beaucoup la sous-estiment alors qu’elle pèse parfois jusqu’à 15 % de la consommation électrique d’un foyer. Chez moi, tous les appareils, téléviseur compris, passent désormais par des multiprises programmées. La télé se coupe automatiquement à minuit (parce que mon mari oublie souvent de l’éteindre), et ne se rallume qu’à 14 h en semaine, ou 9 h le week-end. C’est simple, automatique, efficace. Seule la box Internet, qui contrôle les stores, les prises connectées, les éclairages et les caméras, reste branchée en permanence sur une prise à part. Le reste de la maison suit un régime strict : zéro veille inutile. Pour mieux comprendre l’importance de ces réglages et la manière dont certaines télévisions connectées collectent aussi des données sans que vous le réalisiez, je vous recommande cet article de NeozOne : nous vous en parlions dans cet article.

Les gestes simples qui réduisent immédiatement la consommation

Baisser la luminosité et le rétroéclairage

Activer le mode Économies d’énergie

Couper la veille grâce à une multiprise programmée

Choisir un mode d’image moins gourmand que « Dynamique »

Vérifier l’étiquette énergétique avant achat

Débrancher les appareils inutiles la nuit

Pourquoi ce réglage caché change réellement la facture ?

La réduction de luminosité, cumulée au mode Éco, entraîne une baisse automatique des traitements vidéo, de la gestion du rétroéclairage et des contrastes. Résultat : la consommation chute drastiquement, parfois jusqu’à la moitié par rapport aux réglages d’usine. En ajustant simplement ce paramètre, votre écran reste confortable, vos yeux vous remercient, et votre facture aussi. Et vous, prêts à tester le mode Éco dès ce soir pour alléger votre facture d’électricité cet hiver ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !