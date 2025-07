Devez-vous débrancher votre chauffe-eau électrique (cumulus) pendant vos vacances ?

Les vacances approchent, les valises se remplissent… et votre ballon d’eau chaude continue de chauffer gaiement, même si personne ne prendra de douche pendant deux semaines. Laissez-moi vous poser une question toute simple : pourquoi payer pour de l’électricité dont vous ne profiterez même pas ? À la maison, je coupe tout ce que je peux avant de partir, mais pour le chauffe-eau, j’ai longtemps hésité. Entre les économies potentielles et les risques de panne au redémarrage, j’ai voulu en avoir le cœur net. Selon l’ADEME, le chauffage de l’eau sanitaire représente jusqu’à 12 % de la facture électrique annuelle d’un foyer. Et quand on sait qu’un chauffe-eau de 200 litres coûte environ 500 € par an, cela donne envie de chercher le bouton OFF ! Mais, est-ce vraiment une bonne idée de tout couper avant de partir ? Spoiler : pas toujours. On fait le point ensemble.

Un ballon d’eau chaude, ça consomme… tout le temps

Même s’il ne coule pas à flots, votre ballon d’eau chaude continue à chauffer et à maintenir sa température, été comme hiver. EDF estime qu’il consomme en moyenne 800 kWh par personne et par an. Quand vous partez en vacances, autant dire qu’il tourne dans le vide. Pour un départ de plus de quatre jours, couper l’alimentation électrique de votre chauffe-eau est un geste malin. Il suffit souvent de passer l’interrupteur sur “0” ou de basculer le disjoncteur correspondant. En complément, pensez à fermer l’arrivée d’eau froide, via la molette située sous l’appareil. Vous éviterez ainsi les fuites ou les mauvaises surprises à votre retour.

Mais, attention aux modèles avec anode en titane

Certains ballons d’eau chaude contiennent un système de protection anti-corrosion, comme les modèles à anode ACI (titanium + magnésium). Dans ce cas, couper l’alimentation électrique risque de désactiver cette protection et de fragiliser la cuve, surtout si l’appareil est ancien. Résultat : au lieu de faire des économies, vous risquez d’accélérer l’usure de votre chauffe-eau… Dommage, non ? Avant toute coupure prolongée, un petit détour par la notice technique ou un appel à votre installateur ne coûte rien. L’idéal, c’est de disposer d’un modèle programmable ou connecté, capable de se mettre en mode absence, avec redémarrage automatique avant votre retour.

Et, les autres appareils de la maison, on en fait quoi ?

Vous ne le saviez peut-être pas, mais vos appareils en veille sont de vrais petits gloutons. Box internet, cafetière, téléviseur, ordinateur : ils grignotent quelques watts en continu. Selon le Figaro, cela peut représenter jusqu’à 10 % de votre facture annuelle. Pendant les vacances, c’est donc le moment rêvé pour sortir la multiprise à interrupteur et faire le tour des prises murales. Et, si vous êtes du genre techno-geek, les prises connectées permettent de tout éteindre… depuis votre transat. Malin, non ? Attention toutefois à ne pas débrancher votre frigo ou le système d’alarme : eux, ils ont encore du boulot pendant que vous bronzez. De plus, si vos caméras de surveillance ou votre robot tondeuse fonctionnent avec le Wi-Fi, vous devrez évidemment laisser votre box internet branchée !

Une simple règle : couper si vous partez plus de 4 jours

Le gain d’énergie n’est vraiment significatif qu’au-delà de quatre jours d’absence. En dessous, l’énergie nécessaire au redémarrage annule presque les économies réalisées. Il faut aussi penser au temps de réchauffage au retour : un ballon de 200 litres peut mettre 4 à 5 heures à retrouver une température correcte. Il serait dommage de rentrer de vacances pour se doucher à l’eau froide ! L’astuce ? Le programmer en avance ou le rallumer à distance, via une prise connectée. Et, si vous êtes équipés d’un chauffe-eau thermodynamique ou solaire, les règles sont un peu différentes. Pour en savoir plus, nous vous en parlions dans cet article sur les chauffe-eaux intelligents.

Quels appareils pouvez-vous éteindre avant de partir ?

Avant de boucler vos valises, faites un petit tour de votre maison avec cette liste en tête. Vous verrez, quelques gestes simples suffisent à alléger la facture. Voici une petite liste (non exhaustive) des équipements qu’il vaut mieux couper ou débrancher :

Appareil Pourquoi le débrancher ? Box internet et TV Éviter la consommation en veille Machine à café, bouilloire Consomment même sans être utilisées Chargeurs de téléphone Consomment en permanence Télévision, console, enceinte Souvent en veille inutilement Four, micro-ondes Affichages LED permanents Ordinateur, imprimante Éviter les surtensions ou mises à jour intempestives Décodeurs TV, lecteur DVD Consommation continue même éteints Éclairages extérieurs décoratifs Peu utiles si personne n’est là pour les admirer

Bien entendu, chaque foyer est différent. Certains appareils doivent parfois rester branchés (comme la box si elle gère une alarme ou des volets motorisés). Mais, dans l’ensemble, moins il y a de petits voyants rouges qui clignotent, mieux votre portefeuille se portera !

Et moi, comment je procède pendant mes vacances ?

De mon côté, je ne coupe pas tout. Ma box internet reste branchée, car elle gère à distance mes caméras de surveillance et mes stores électriques intelligents. Pour simuler une présence et décourager les curieux, j’ai installé des luminaires solaires un peu partout dans le jardin. Et, ce n’est pas tout : l’un de mes volets se ferme automatiquement au coucher du soleil, et s’ouvre à l’aube… ce qui change chaque jour. Le second, dans la chambre, est programmé pour s’ouvrir et se fermer à des horaires légèrement décalés quotidiennement. Quant à la cuisine, son interrupteur connecté s’allume et s’éteint de temps en temps, afin de faire croire qu’on cuisine un petit plat… même depuis l’autre bout de la France ! Bref, une maison bien réglée, sans gaspillage inutile.

Comment sécuriser sa maison tout en économisant ?

C’est souvent le dilemme : comment ne pas consommer inutilement, tout en gardant une maison sûre et prête pour le retour ? La solution tient en trois mots : anticipation, programmation, domotique. Aujourd’hui, de nombreux appareils proposent des modes vacances, notamment les ballons d’eau chaude ou les radiateurs électriques. Quant à la domotique, elle permet de simuler une présence, d’allumer des lampes à distance ou de réactiver le chauffe-eau juste avant votre retour. Vous partez plusieurs semaines ? Coupez l’eau au compteur, pour limiter les risques de fuite. Et, laissez un petit mot à un voisin sympa, qui pourra passer vérifier que tout va bien. On n’est jamais trop prudent. Alors, éteignez-vous tout ou presque avant vos vacances pour alléger votre facture d’électricité ? Une précision, un retour terrain ou une remarque constructive ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Votre expertise nous est précieuse. Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !