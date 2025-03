Draps, couettes et sèche-linge : 4 astuces pour dire adieu au tortillon infernal

S’il y a bien quelque chose qui m’horripile, ce sont les draps ou les housses de couette passés au sèche-linge ! Lorsque j’ouvre la porte, une fois que le sèche-linge me rappelle à l’ordre en sonnant la fin de son cycle, je retrouve une housse de couette tortillée. Je me demande même comment ce « truc » peut se former dans mon sèche-linge, et il faut presque une force herculéenne (et un peu de logique) pour démêler ce tas informe ! On en parle des taies d’oreillers, ou des chaussettes venues se loger au fin-fond de la housse de couette… Il faut quasiment plonger à l’intérieur pour les récupérer ! Résultat : tout est encore humide à l’intérieur, froissé à l’extérieur, et il faut tout relancer pour un deuxième tour ou étendre comme on le peut le linge au milieu du salon ! Bonne nouvelle : il existe des solutions. Voici quatre astuces simples, pour éviter que vos draps ne rejouent une scène de tortillage à chaque cycle. Décryptage.

Conseil n° 1 : ne surchargez jamais votre sèche-linge

C’est tentant, on vous l’accorde. Ainsi, vous venez de faire une grosse machine et vous vous dites : « Allez, je fais tout sécher d’un coup, ce sera plus rapide ». Mais, c’est justement ce réflexe qui cause le fameux tortillon de linge. Un tambour trop rempli empêche les textiles de circuler correctement. Résultat : ils s’emmêlent, forment des boules, et sèchent très mal. Il vaut mieux lancer deux petites tournées bien aérées qu’un seul gros rouleau de tissu compact. Cela peut sembler moins commode, mais à l’arrivée, vous gagnerez du temps et de l’argent, car deux cycles de 3 h pourraient vous couter plus cher !

Conseil n° 2 : mélangez les grandes pièces avec des vêtements plus petits

C’est une astuce toute simple, néanmoins terriblement efficace : ne faites jamais sécher draps ou couettes seuls. Ajoutez quelques vêtements plus petits — des tee-shirts, sous-vêtements ou petites serviettes — dans le tambour. Ces éléments vont empêcher les grandes pièces de tissu de s’enrouler sur elles-mêmes. Ils créent des points de rupture dans la rotation et forcent les draps à rester plus ouverts pendant le cycle.

Conseil n° 3 : nouez ou attachez légèrement les coins de vos draps

Voici une astuce aussi inattendue qu’efficace : faire un nœud lâche avec un des pans de la housse de couette ou attacher légèrement deux coins entre eux. Cela empêche le tissu de s’ouvrir comme un sac et de tout avaler sur son passage. L’idée n’est pas de serrer fort, mais simplement de perturber la formation du cocon. Et, pour les sceptiques : non, cela ne laisse pas de plis irréversibles. Au contraire, vous gagnez en homogénéité de séchage, et vous évitez de vous retrouver avec une chaussette orpheline enfermée dans un drap encore humide.

Conseil n° 4 : utilisez des boules de séchage (ou un gant, si besoin)

Les boules de séchage en laine sont de véritables alliées comme je vous l’expliquais dans cet article. En tournant dans le tambour avec le linge, elles aident à séparer les textiles, à réduire les frottements et à éviter que les draps ne s’enroulent autour d’eux-mêmes ou des vêtements plus petits. En bonus, elles améliorent la circulation de l’air chaud, accélérant le séchage tout en laissant le linge plus doux et moins froissé.

Pas de boules de séchage sous la main ? Pas de panique. Un gant de toilette propre et roulé en boule peut très bien faire l’affaire, au moins pour dépanner. Vous connaissiez déjà ces astuces, ou vous avez votre propre technique pour éviter le cauchemar de la boule de linge à la sortie du sèche-linge ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

Balles de séchage en laine - Adoucissant naturel - Réutilisables- Réduit les plis des vêtements et permet de gagner du séchage-Grande boule de séchage est meilleure alternative aux balles en plastique Laine de qualité supérieure : 100 % laine de Nouvelle-Zélande de qualité supérieure sans remplissage synthétique, enroulée en boules serrées et extra larges et feutrée pour un produit naturel... PromoMeilleure Vente n° 1