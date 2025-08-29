Est-ce plus économique de faire installer ses panneaux solaires en automne ou en hiver ?

Installer des panneaux solaires quand le ciel est gris et que les températures chutent ? L’idée peut sembler saugrenue au premier abord. Pourtant, contrairement aux clichés bien ancrés, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas grâce à la chaleur, mais grâce au rayonnement lumineux. Autrement dit, même par temps froid ou nuageux, ils produisent bel et bien de l’électricité. Depuis l’interdiction progressive des énergies polluantes et l’encouragement aux énergies renouvelables et la loi Énergie Climat, la demande explose et les particuliers s’interrogent : faut-il vraiment attendre l’été pour se lancer ? Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article sur NeozOne, l’automne et l’hiver ont même des avantages indéniables. Petit retour sur cette question d’actualité puisque l’automne frappera bientôt à votre portée. Décryptage.

Les panneaux solaires ne craignent pas le froid

Je peux en témoigner : j’ai fait installer mes propres panneaux solaires à la fin de l’automne dernier et surprise, ils ont produit tout l’hiver. Mieux encore, certains jours de janvier, leur rendement m’a semblé supérieur à celui des grosses journées de canicule. En réalité, les panneaux n’hibernent pas du tout : le froid ne les ralentit pas, au contraire, il optimise leur efficacité. Ce sont plutôt les fortes chaleurs estivales qui les mettent à rude épreuve. Même quand le ciel est bouché, la lumière traverse les nuages et continue d’alimenter les cellules photovoltaïques. Résultat : mes panneaux travaillent presque autant en plein mois de décembre qu’en juin, sauf la nuit bien sûr.

Hors saison : un calendrier plus souple et parfois des prix plus doux

Autre avantage que j’ai découvert en me lançant en automne : la disponibilité des professionnels. Comme beaucoup attendent le printemps pour se décider, les installateurs étaient bien plus réactifs et j’ai obtenu un rendez-vous rapidement. Cerise sur le gâteau, j’ai même pu négocier un tarif plus intéressant en profitant de cette période creuse. Et, croyez-moi, démarrer les démarches administratives sans la pression de la haute saison, c’est un vrai soulagement : urbanisme, raccordement, Consuel… tout s’est déroulé avec une fluidité inattendue.

Un investissement rentabilisé plus tôt

Et puis, installer en automne, c’est se « la jouer malin ». Quand les beaux jours sont arrivés, mes panneaux étaient déjà en place, prêts à tourner à plein régime. Résultat : j’ai commencé d’amortir mon investissement dès les premières longues journées de mai, tout en réduisant immédiatement mes factures d’électricité pendant l’hiver. Un bonus non négligeable quand on connaît le prix du kWh aujourd’hui. Sans oublier les aides financières comme MaPrimeRénov’

Alors, bonne idée ou pas ?

Installer des panneaux solaires en automne ou en hiver est loin d’être une hérésie. Rendement préservé, installateurs plus disponibles, aides financières toujours actives et amortissement anticipé… la liste des arguments joue en faveur d’un démarrage hors saison. Bien sûr, il faudra patienter un peu avant les premières longues journées d’été pour voir la production battre des records, mais l’attente vaut largement le coup. Alors, seriez-vous prêt à transformer vos journées grises en kWh lumineux dès cet hiver ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !