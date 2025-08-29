Est-ce plus économique de faire installer ses panneaux solaires en automne ou en hiver ?

Contrairement à ce que l’on pense, le froid n’arrête pas les panneaux solaires : je les ai testés en plein hiver, et leur rendement est bluffant.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 29 août 2025
2 minutes de lecture
Des panneaux solaires sur une toiture.
Quelle est la période la plus adaptée pour faire installer des panneaux solaires ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Installer des panneaux solaires quand le ciel est gris et que les températures chutent ? L’idée peut sembler saugrenue au premier abord. Pourtant, contrairement aux clichés bien ancrés, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas grâce à la chaleur, mais grâce au rayonnement lumineux. Autrement dit, même par temps froid ou nuageux, ils produisent bel et bien de l’électricité. Depuis l’interdiction progressive des énergies polluantes et l’encouragement aux énergies renouvelables et la loi Énergie Climat, la demande explose et les particuliers s’interrogent : faut-il vraiment attendre l’été pour se lancer ? Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article sur NeozOne, l’automne et l’hiver ont même des avantages indéniables. Petit retour sur cette question d’actualité puisque l’automne frappera bientôt à votre portée. Décryptage.

Les panneaux solaires ne craignent pas le froid

Je peux en témoigner : j’ai fait installer mes propres panneaux solaires à la fin de l’automne dernier et surprise, ils ont produit tout l’hiver. Mieux encore, certains jours de janvier, leur rendement m’a semblé supérieur à celui des grosses journées de canicule. En réalité, les panneaux n’hibernent pas du tout : le froid ne les ralentit pas, au contraire, il optimise leur efficacité. Ce sont plutôt les fortes chaleurs estivales qui les mettent à rude épreuve. Même quand le ciel est bouché, la lumière traverse les nuages et continue d’alimenter les cellules photovoltaïques. Résultat : mes panneaux travaillent presque autant en plein mois de décembre qu’en juin, sauf la nuit bien sûr.

Selon une étude, la valeur immobilière augmente avec des panneaux solaires.
L’installation de panneaux solaires en automne ou en hiver est-elle une bonne idée ? Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Hors saison : un calendrier plus souple et parfois des prix plus doux

Autre avantage que j’ai découvert en me lançant en automne : la disponibilité des professionnels. Comme beaucoup attendent le printemps pour se décider, les installateurs étaient bien plus réactifs et j’ai obtenu un rendez-vous rapidement. Cerise sur le gâteau, j’ai même pu négocier un tarif plus intéressant en profitant de cette période creuse. Et, croyez-moi, démarrer les démarches administratives sans la pression de la haute saison, c’est un vrai soulagement : urbanisme, raccordement, Consuel… tout s’est déroulé avec une fluidité inattendue.

Un investissement rentabilisé plus tôt

Et puis, installer en automne, c’est se « la jouer malin ». Quand les beaux jours sont arrivés, mes panneaux étaient déjà en place, prêts à tourner à plein régime. Résultat : j’ai commencé d’amortir mon investissement dès les premières longues journées de mai, tout en réduisant immédiatement mes factures d’électricité pendant l’hiver. Un bonus non négligeable quand on connaît le prix du kWh aujourd’hui. Sans oublier les aides financières comme MaPrimeRénov’

Infographie : pourquoi l’automne et l’hiver peuvent être de bons moments pour installer des panneaux solaires et rentabiliser plus tôt son investissement.
Infographie : pourquoi l’automne et l’hiver peuvent être de bons moments pour installer des panneaux solaires et rentabiliser plus tôt son investissement. Crédit infographie : neozone.org

Alors, bonne idée ou pas ?

Installer des panneaux solaires en automne ou en hiver est loin d’être une hérésie. Rendement préservé, installateurs plus disponibles, aides financières toujours actives et amortissement anticipé… la liste des arguments joue en faveur d’un démarrage hors saison. Bien sûr, il faudra patienter un peu avant les premières longues journées d’été pour voir la production battre des records, mais l’attente vaut largement le coup. Alors, seriez-vous prêt à transformer vos journées grises en kWh lumineux dès cet hiver ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 29 août 2025
2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Publier un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page