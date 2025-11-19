Est-ce que couper le wifi la nuit permet réellement de faire des économies d’énergie ?

Ma mère me l’a encore dit cette semaine : « tu devrais couper ton Wi-Fi la nuit, ça consomme et ça t’empêche de dormir ! ». Ni une ni deux, j’ai sorti ma facture d’électricité, mes notes, et j’ai décidé d’en avoir le cœur net. Couper le Wi-Fi la nuit, est-ce vraiment une astuce valable pour faire baisser la consommation énergétique du foyer ? Je n’ai pas vu de grandes différences sur ma facture EDF, mais c’est normal ! D’après l’ADEME, une box Internet consomme en moyenne 8 à 10 watts en continu, soit de 90 à 110 kWh par an. À raison de 0,25 € le kWh, cela représente environ 15 à 20 € par an si elle reste branchée 24 h/24. Autant dire que ce n’est pas elle qui ruine votre budget… mais ce n’est pas non plus une consommation négligeable quand on sait que des millions de box tournent jour et nuit dans le pays. Décryptage.

Quelques watts gagnés, une bonne habitude gagnée

Alors oui, couper sa box Internet avant d’aller dormir permet de faire un petit geste énergétique, même s’il n’a rien de révolutionnaire. Si tout le monde le faisait, cela représenterait tout de même plusieurs centaines de gigawattheures économisés chaque année. Mais au-delà de l’économie, il y a un vrai confort mental à tout éteindre avant de se coucher. Et, ce même si vous avez votre pierre d’onyx à portée de main pour bloquer les ondes ! Oui, la lithothérapie, j’y crois, je vous en parlais dans cet article ! À la maison, j’ai tenté l’expérience : plus de veille, plus de diodes clignotantes, et la satisfaction de savoir que je réduis un peu ma consommation. Et, cerise sur le gâteau, je n’ai pas perdu une minute de sommeil à cause des notifications ou des appareils restés connectés.

Trois gestes simples pour limiter la consommation numérique

Avant de tout débrancher, il existe aussi des solutions plus pratiques pour les têtes en l’air (comme moi) :

Utiliser une multiprise coupe-veille ou une multiprise connectée : elle permet d’éteindre la box, la télé et les appareils connectés d’un seul geste.

Programmer une extinction automatique sur la box : certaines box proposent un mode « nuit » qui coupe le Wi-Fi à des heures définies.

Déconnecter les appareils inutiles : imprimante, décodeur, console… Tous consomment un peu, même en veille.

Et, si vous êtes du genre à avoir des équipements domotiques, pensez à vérifier leur consommation. Certains objets « intelligents » sont de vrais petits gloutons énergétiques. Comme nous vous en parlions dans cet article sur les veilles cachées, un foyer moyen peut dépenser jusqu’à 100 € par an juste à cause d’appareils restés branchés.

Une astuce symbolique, mais qui a du sens

Personnellement, j’ai opté pour une multiprise connectée qui coupe la box et ses amis branchés à minuit et rallume le tout à 5 h du matin… Au pire, en cas d’urgence, le réseau 5G prend le relais pour les appels ! En réalité, couper son Wi-Fi la nuit ne changera pas radicalement votre facture, mais c’est un symbole fort d’une consommation consciente. C’est un peu comme fermer un robinet qui fuit : un petit geste isolé, mais qui, répété, finit par compter. Et puis, soyons honnêtes : un peu de déconnexion ne fait de mal à personne.

Chez moi, j’ai fini par en faire une habitude. C’est devenu presque un rituel du soir : baisser la lumière, éteindre la box, et savourer le silence numérique avant d’affronter une nouvelle journée. Et vous, seriez-vous prêt à couper le Wi-Fi la nuit pour économiser quelques watts et gagner en sérénité ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !