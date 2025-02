Est-ce réellement utile d’isoler son ballon d’eau chaude et son cumulus ?

À l’heure où nous écrivons ces lignes, notre région, l’Île-de-France, se retrouve avec des températures sous les 10 °C au petit matin ! Et oui, nous sommes en hiver, une époque, où le chauffage tourne à plein régime et nos factures d’énergie s’envolent. Et, face à l’augmentation de l’électricité, il faut faire preuve d’ingéniosité pour réduire sa consommation d’énergie. Cela peut, par exemple, commencer par isoler son ballon d’eau chaude grâce à un petit accessoire qui coûte moins de 40 € et qui s’installe en un tournemain : l’isolant pour ballon d’eau chaude. Découverte.

Présentation de l’isolant ballon d’eau chaude matelassé 4 couches

Le kit d’isolation est proposé au prix de seulement 47,74 € chez Amazon, est composé de 2 mètres linéaires d’isolant mesurant 1,60 m de longueur et de 0,80 m de largeur, ainsi que d’un chapeau de 0,80 × 0,80 m. Le package comprend également un ruban double-face et un ruban adhésif métallisé pour assurer une isolation optimale. Avec une surface totale d’isolant de 3,84 m² et une épaisseur de 270 g/m², cet isolant en 4 couches vous garantit une performance thermique exceptionnelle. Fabriqué en France sous la marque Iso Climat, cet isolant mince de qualité vous permettra de réduire vos pertes de chaleur tout en préservant l’environnement. Outre chez Leroy Merlin, vous trouverez par ailleurs ce type d’accessoires sur Cdiscount, ou sur Amazon, par exemple.

Pourquoi cela réduit-il votre consommation en énergie ?

Outre le fait de vous faire réaliser des économies, cette couverture extérieure permet de préserver votre ballon d’eau chaude. Elles permettent de conserver jusqu’à 95 % de la chaleur, maintenant ainsi votre domicile confortable sans vous obliger à dépenser une fortune. Concrètement, la couverture assure de maintenir l’eau du ballon à une température plus haute que sans cette dernière. Lorsque vous tirez de l’eau chaude, le réchauffage de l’eau se fera donc plus tard, et sur une durée moins longue. Un procédé tout simple, qui une fois installé ne demandera aucun entretien. Sachez aussi que ce type d’isolant peut aussi être utilisé pour préserver la fraîcheur dans les véhicules, notamment en le disposant sur le capot de celle-ci par fortes chaleurs.

Comment l’installer ?

Pour isoler efficacement votre ballon d’eau chaude, vous aurez besoin d’un ensemble d’outils simples, à savoir un mètre ruban, des ciseaux, un crayon, du ruban adhésif et du ruban double-face. Tout d’abord, prenez des mesures précises de la cuve, y compris sa circonférence, sa hauteur et son diamètre. Étalez ensuite la couverture isolante sur une surface plane et reportez-y ces mesures (en ajoutant quelques centimètres pour garantir un joint optimal). Découpez soigneusement la section destinée à envelopper le chapeau du cumulus, en tenant compte des tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau. Ajustez ensuite les dimensions de la couverture isolante en fonction de la taille de votre ballon d’eau chaude.

Vous pouvez ensuite procéder à son installation en commençant par recouvrir le chapeau du cumulus. Ensuite, appliquez le ruban double-face sur la surface de la cuve avant d’y placer la housse isolante. Enfin, utilisez le ruban adhésif métallisé pour assurer un jointage solide et efficace. Avez-vous déjà utilisé cette technique pour isoler votre cumulus, et quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .