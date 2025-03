Est-il réellement interdit de brûler des déchets verts dans son jardin en 2025 ?

Chaque printemps, c’est la même rengaine : le grand nettoyage du jardin commence ! Taille des haies, tonte de la pelouse, élagage des arbres… Et avec tout ça, une montagne de déchets verts qui s’accumulent. Alors forcément, l’idée d’un petit feu de joie au fond du jardin pour s’en débarrasser peut traverser l’esprit. Après tout, nos grands-parents le faisaient bien, non ? Oui, mais ça, c’était avant et je lutte avec mon père qui m’assure que l’on peut brûler à certaines périodes de l’année ! Se serait-il arrêté aux années 80 ? Eh oui, mauvaise nouvelle pour lui, mais excellente pour la planète : ce qui semblait être une solution rapide et a été maintes fois utilisée par le passé, est en réalité strictement interdit ! Et, je vous conseille de respecter cette interdiction. Je vous explique immédiatement ce qu’il est possible de faire en matière de brûlage des déchets verts… Spoiler : pas grand-chose en vérité !

Brûler ses déchets verts : une idée (très) malvenue

Que vous soyez en ville ou à la campagne, la règle est la même : brûler ses déchets verts à l’air libre est interdit par la loi. Cette réglementation découle de la loi n° 2020-105 sur l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage, qui met un point d’honneur à réduire les émissions de polluants. Car oui, brûler des végétaux, surtout humides, libère tout un cocktail toxique : particules fines, oxydes d’azote, hydrocarbures, monoxyde de carbone… Bref, autant de substances qui n’ont rien à faire dans nos poumons ! Et, si l’argument écologique ne vous convainc pas, peut-être que l’amende de 750 € prévue en cas d’infraction vous fera réfléchir.

Des exceptions… mais pour qui ?

Alors, bien sûr, comme dans toute règle, il existe des exceptions. Par exemple, en l’absence de déchetterie dans votre commune, votre maire peut accorder une dérogation temporaire. Et, si votre jardin est envahi par une maladie végétale, le préfet peut vous autoriser à brûler vos plantes infectées pour éviter la propagation. Mais, soyons honnêtes, ces cas sont rares et encadrés de manière ultra-stricte. Autrement dit, ce n’est pas parce que votre tas de feuilles mortes commence à vous agacer qu’il mérite d’être réduit en cendres ! Et, même dans votre barbecue ou dans un fût, c’est interdit, n’essayez pas de contourner la loi, cela pourrait vous couter très cher !

Que fait-on des déchets végétaux si l’on ne peut pas les brûler ?

Le feu de joie n’est plus une solution, surtout depuis l’apparition, un peu partout en France, des déchetteries… Si vous ne compostez pas vos déchets verts, et que vous ne les réutilisez pas pour le jardin : c’est la SEULE SOLUTION possible ! Ils seront recyclés en compost, puis vendus aux agriculteurs pour l’épandage, comme c’est le cas dans ma commune. Sinon, vous pouvez envisager le compostage, par exemple, une alternative simple et efficace : en quelques mois, vos déchets se transforment en un engrais naturel idéal pour nourrir votre jardin.

Vous pouvez aussi opter pour le paillage, qui consiste à déposer les branches et feuilles broyées au pied de vos plantes pour limiter l’évaporation de l’eau et empêcher les mauvaises herbes de pousser. Alors, dites-moi, avez-vous déjà eu l’habitude de brûler vos déchets verts ou avez-vous adopté des techniques plus écologiques pour les recycler ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .