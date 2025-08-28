Faut-il couper son chauffe-eau électrique, l’eau, le gaz quand on s’absente plusieurs jours ?

Chaque année, avant de partir en vacances, c’est la même rengaine : je me transforme en agent de sécurité domestique. Mon mari m’observe, dubitatif, pendant que je fais le tour des prises, des robinets, et que je m’interroge à voix haute : « Et la box ? Et le congélateur ? Et la VMC ? » Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire de tout couper pour partir l’esprit tranquille. Mais, il y a quelques précautions à connaître. En effet, si éteindre certains équipements peut éviter les mauvaises surprises, il faut toujours adapter en fonction de sa maison, de ses appareils et de son bon sens. Voici mon guide personnel que je mets en œuvre chaque année, appuyé par les conseils du site mesdepanneurs.com, pour éviter les catastrophes pendant vous lézarder sur la plage. Décryptage.

Ce qu’il vaut mieux couper et ce qu’il faut laisser branché

Faisons le tour de la question avec les trois sources d’énergies principales dans une maison ou un appartement.

L’électricité

Couper l’électricité en totalité ? Très mauvaise idée. Si vous avez un congélateur plein, un système d’alarme, une caméra connectée, voire des volets roulants électriques, mieux vaut laisser certains disjoncteurs activés. En revanche, vous pouvez facilement débrancher les appareils en veille : box TV, micro-ondes, ordinateur… Selon le site connaissancedesenergies.org, la consommation de ces veilles pourrait vous faire économiser 10 % de votre facture.

L’eau

Côté eau, il est souvent conseillé de couper l’arrivée principale pour éviter une fuite sournoise ou un joint capricieux. Mais, attention : si vous avez, comme moi, un arrosage automatique, oubliez cette option. Il vaut mieux vérifier que tout est bien étanche et couper uniquement les arrivées spécifiques (toilettes, lave-linge…).

Le gaz

Pour le gaz, c’est un peu plus subtil : si votre chaudière est récente, vous pouvez la laisser en veille. Elle ne consommera presque rien. Mais, si elle possède une veilleuse avec la petite flamme constante, coupez-la ! En cas de doute, jetez un œil à la notice ou appelez votre chauffagiste préféré.

Les équipements à surveiller avant de partir

Voici un petit récapitulatif pour vous aider à partir en vacances, le plus sereinement possible :

Équipement Couper ? Précautions spécifiques Chauffe-eau électrique Oui, si absence > 3 j. Ne pas couper l’électricité si système ACI Réfrigérateur/Congélateur Non, sauf s’ils sont vides Laisser la porte ouverte si débranchés VMC Non Ventilation essentielle, même l’été Appareils en veille Oui Économie d’énergie et protection contre les surtensions Box internet + caméras Non Pour garder la surveillance active Gaz (veilleuse) Oui Éviter une consommation inutile

Comment je procède personnellement pendant mes congés ?

Chez moi, c’est du sur-mesure. Je laisse l’électricité active, car mon congélateur est plein à craquer (vive les glaces maison !), ma box Internet maintient mes caméras connectées et Alexa garde un œil sur les volets roulants. En revanche, dans l’abri de jardin, je coupe tout. Il est isolé, sans surveillance, et comme il y a des panneaux solaires sur le toit, je préfère ne prendre aucun risque d’échauffement ou de surtension. Côté gaz, je coupe l’arrivée extérieure si personne ne passe à la maison. Mais, souvent, des amis viennent arroser ou récupérer des colis, alors je laisse l’eau chaude accessible.

Et l’eau, justement ? Je ne coupe pas l’arrivée générale, car j’ai mis en place un arrosage goutte à goutte pour mes plantes du jardin. Pas question qu’elles fanent pendant mes vacances, elles aussi ont droit à un peu de confort ! Et vous, avant de partir en vacances, êtes-vous plutôt du genre à tout couper ou à faire confiance à vos installations ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !