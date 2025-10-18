Faut-il totalement couper ou simplement diminuer son chauffage pendant la nuit ?

Quand on parle chauffage, chacun a son rituel. Chez moi, par exemple, le thermostat reste sagement réglé à 21 °C de 8 à 20 h, télétravail oblige, et surtout parce que j’ai toujours froid. Mais, dès 20 h, hop, il redescend à 19 °C. À ce moment-là, plaids et couvertures deviennent mes meilleurs alliés pour mes soirées télé. C’est cocooning, économique et validé par l’Ademe. La nuit, notre corps n’a pas besoin de la même chaleur qu’en journée : une chambre à 16 ou 17 °C favorise un meilleur sommeil et limite les insomnies. D’après l’Association Qualitel (Baromètre 2023), 50 % des Français programment déjà leur chauffage à 16 °C ou moins pendant leurs absences et la tendance gagne la nuit aussi. Résultat : on dort mieux, on consomme moins et on se réveille sans la désagréable surprise d’une facture salée. Alors, faut-il couper, ou baisser son chauffage la nuit ? Réponses dans cet article.

Couper ou baisser : la vraie différence se joue sur l’isolation

C’est la grande question : faut-il tout éteindre la nuit pour économiser davantage ? La réponse dépend surtout de votre logement. Si vous vivez dans une maison récente et bien isolée, couper totalement le chauffage peut être une bonne option. La chaleur accumulée suffira à maintenir une température agréable jusqu’au matin. Mais, pour les habitations plus anciennes ou mal isolées (et là, je compatis !), c’est une autre histoire. Si la température chute trop pendant la nuit, votre système de chauffage devra redoubler d’efforts au réveil, et donc consommer davantage pour revenir à sa consigne. Bref, l’économie fond comme neige au soleil. Et, si votre logement possède une chaudière au fioul ou au gaz, la couper chaque nuit n’est pas conseillé : elle consomme beaucoup au redémarrage. Dans ce cas, mieux vaut opter pour un abaissement progressif plutôt qu’un arrêt complet.

Faut-il diminuer son chauffage la nuit ?
Faut-il diminuer son chauffage la nuit ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Ce qu’il faut retenir pour bien gérer son chauffage nocturne

Situation Température conseillée Conseil pratique
Chambre la nuit 16 à 17 °C Favorise un sommeil de qualité
Pièces de vie la journée 19 °C (recommandé par l’Ademe) Idéal pour le confort et les économies
Salle de bains 22 °C pendant l’utilisation Couper après usage
Absence prolongée 8 à 12 °C (mode hors gel) Éviter le redémarrage énergivore
Logement bien isolé Chauffage éteint possible la nuit Conserve naturellement la chaleur
Logement ancien Diminuer de 2 à 3 °C Évite les déperditions excessives

Bon à savoir : selon l’Ademe, baisser la température de 1 °C permet jusqu’à 7 % d’économie d’énergie. Et, en tirant vos rideaux ou en fermant vos volets dès la tombée de la nuit, vous limitez les pertes de chaleur par les vitres : un petit geste qui fait une grande différence.

Programmer, isoler, respirer : la trilogie du confort intelligent

Aujourd’hui, les thermostats connectés et robinets thermostatiques facilitent grandement la vie : ils adaptent la température selon vos horaires, vos pièces, voire votre présence. Pour ma part, j’aime cette idée que la maison s’ajuste toute seule. Une douce chaleur au réveil, un peu de fraîcheur la nuit et zéro prise de tête. Par exemple, mes stores sont programmés pour une fermeture au coucher du soleil, et une ouverture au lever de ce dernier. Une solution pour éviter les oublis, et conserver la chaleur à l’intérieur de la maison !  Enfin, souvenez-vous que tout cela ne fonctionne bien que si votre isolation est efficace.

Thermostat connecté tado° X installé discrètement sur un radiateur ancien, design minimaliste garanti !
Une tête thermostatique connectée sur un radiateur permet d’ajuster la température comme vous le souhaitez. Crédit photo : Nathalie Kleczinski pour NeozOne.

Un diagnostic de performance énergétique (DPE) peut révéler les pertes principales souvent la toiture, les combles ou les fenêtres. Et en attendant les grands travaux, quelques astuces simples (bas de porte, rideaux thermiques, aérations quotidiennes) peuvent déjà changer la donne.  Et vous, êtes-vous du genre à tout couper la nuit… ou à préférer un cocon tiède sous la couette pour regarder vos séries ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

