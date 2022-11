Granulés de bois : comment faire un achat groupé pour acheter des pellets pas chers ?

Vous n’êtes pas sans savoir que le prix du pellet a fortement augmenté cette année. Si vous vous chauffez avec ce combustible, vous rencontrez probablement des difficultés pour vous en procurer, et/ou des difficultés pour les financer. Dans quelques semaines, une aide de l’État de 100 à 200 € devrait venir aider les foyers les plus modestes pour l’achat de bois ou de pellets. Si vous n’êtes pas éligible à cette future aide, il y a, malgré tout, un moyen infaillible d’économiser sur vos pellets de bois. Ce bon plan s’appelle « l’achat groupé ». Et, il consiste à vous entendre avec vos voisins, amis ou connaissances pour acheter une grosse quantité de pellets à partager, et ainsi, faire baisser le prix de la tonne. On vous explique tout.

Un achat groupé qu’est-ce que c’est ?

Pour réaliser un achat groupé, il n’est pas nécessaire d’être ami ou voisin, mais de vivre dans le même secteur géographique, afin que la livraison soit effectuée en même temps, dans un périmètre restreint. Une livraison au même endroit permet de négocier directement les prix avec les fournisseurs, et, par conséquent, de les faire baisser évidemment. Un groupement d’acheteurs composé de particuliers, c’est un peu le même principe qu’une centrale d’achat pour les entreprises. Avec une quantité de pellets commandée plus importante, les prix baissent, et parfois de manière importante. On considère que l’on peut obtenir une réduction de 8 à 12 % sur la palette. Avec une tonne à 1 000 € en ce moment, ce n’est donc pas négligeable !

Comment bien choisir son fournisseur ?

Afin de vous garantir des pellets d’excellente qualité, et moins chers, il vaut mieux recourir à des fournisseurs locaux, ce qui évitera des frais de livraison élevés. Avant de passer commande auprès d’un fournisseur, il faudra aussi veiller à la qualité des pellets, qui doivent être normés DIN+, En+ ou A1. Le taux de cendres doit être situé de 0,3 à 0,7 %, le taux d’humidité de 8 à 10 % et les pellets doivent posséder un pouvoir calorifique (PCI) supérieur à 18 MJ / kg soit 5 kWh / kg. Les fournisseurs de granulés de bois ne proposent pas systématiquement l’achat groupé, mais en leur demandant un devis, ils ne pourront pas refuser. Il vous restera à négocier correctement pour obtenir le meilleur prix.

Comment s’effectue la livraison ?

La livraison de pellets en achat groupé est peut-être le seul point négatif de ce type d’achat, à moins que votre adresse ne soit celle de la livraison. En effet, si vous faites partie du groupe d’acheteurs, et que la livraison s’effectue au domicile d’une autre personne, il vous faudra vous déplacer avec un véhicule adéquat afin de récupérer vos trois tonnes de pellets, la consommation pour une année environ. Il faudra également vérifier, si votre adresse est celle de la livraison, que vous disposez d’un accès facile pour le camion, et de suffisamment d’espace de stockage, en attendant que chacun vienne récupérer sa commande. Si vous ne disposez pas de connaissance ou amis, tentez les groupes Facebook du style « Tu sais que tu viens de » … Généralement, les habitants d’une même ville ou d’un même village seront intéressés par un achat groupé, mais encore faut-il trouver suffisamment de participants.