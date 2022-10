Granulés : trois astuces peu connues pour économiser les pellets de bois

Vous faites peut-être partie des millions de français qui ont opté pour le poêle à pellets de bois comme système de chauffage central… Et, cette année, avouons-le, nous avons un peu l’impression d’être les dindons de la farce ! Vendus depuis leur apparition comme le système de chauffage le plus économique, cette année, il sera bientôt plus cher (ou aussi cher) de se chauffer aux pellets qu’au gaz ou à l’électricité… Le gouvernement encadre d’ailleurs les prix du gaz et de l’électricité, mais le pellet ne fait pas partie de ce dispositif, ce sont donc des prix libres et parfois exorbitants qui sont pratiqués ! Comment faire pour économiser vos pellets tout en restant au chaud ? Ainsi, comment optimiser votre consommation ? On vous explique tout !

Combien de pellets consomme un poêle ?

La consommation annuelle de pellets de bois est bien entendu variable, en fonction de la surface de la maison. Cependant, la moyenne est située entre 2 à 5 tonnes par saison, ce qui, à l’heure actuelle, peut représenter de 1 600 à 4 000 € puisqu’on trouve occasionnellement la tonne à 800 € ! Cette consommation se chiffre à environ deux tonnes pour une maison de taille normale, bien isolée, mais elle peut être beaucoup plus importante sur une grande maison ou sur une maison « passoire thermique ». La consommation dépend aussi du ressenti des habitants: certains ajouteront un pull pour chauffer moins, quand d’autres passeront leur hiver en t-shirt et ne chaufferont plus. L’âge de la chaudière à pellets a aussi son importance. En effet, un modèle très récent tournera autour de 0.28 kilo/heure quand un ancien en consommera 2.5 kilos sur le même laps de temps.

1. Le programmateur pour réduire votre consommation de pellets

À titre indicatif, on estime que pour une maison de 70 m², il faut approximativement compter 1.5 tonne de granulés, ou 2 tonnes pour 100 m², etc. Il existe plusieurs solutions pour tenter de réduire votre consommation, et le programmateur est l’un des meilleurs moyens d’économiser les pellets. En réglant vote température à 19 °C lorsque vous êtes présent, et à 17 °C lorsque vous êtes absent, vous économiserez approximativement 20 % de votre consommation annuelle.

2. Fabriquez votre déshumidificateur d’air, une autre idée pour économiser les pellets

Les déshumidificateurs peuvent également être un moyen d’économiser sur votre chauffage, et vous pouvez les fabriquer vous-même si vous ne souhaitez pas acquérir un appareil électrique… En maintenant un taux d’hygrométrie à 45 %, vous économiserez sur le pellet. Voici comment procéder:

Le déshumidificateur à charbon de bois se réalise facilement. Il vous faut un bac en plastique (type bac de sorbet ou boite hermétique), 4 morceaux de charbon de bois et le couvercle, qu’il vous suffit de percer de quelques trous…

Le déshumidificateur au gros sel est encore plus simple à réaliser: il vous faut une bouteille en plastique vide, un cutter, du gros sel, un élastique, une compresse ou gaze. Coupez uniquement la bouteille aux deux tiers, et fermez le goulot par une compresse maintenue par un élastique. Retournez le goulot dans la bouteille et remplissez votre entonnoir de gros sel. Pour le côté esthétique, cachez votre bouteille dans un vase, par exemple, une technique rudement efficace et enfantine à réaliser.

3. le ventilateur de poêle à pellets

Cette année, le ventilateur de poêle à pellets ou à bois est la star de l’automne… Il s’installe en quelques minutes sur le poêle ou sur le conduit de celui-ci et permet de faire circuler la chaleur vers le centre de la pièce, et non plus vers le plafond. Un ventilateur de poêle à bois ou à pellets coûte de 30 à 150 € et même si ce n’est pas un remède miracle, cela fonctionne, comme nous vous l’expliquions dans notre test du ventilateur de poêle à bois.

Bien entendu, cela ne vous dispensera pas de faire entretenir votre poêle à pellets chaque année… Un poêle encrassé consomme plus et devient plus dangereux pour la santé, notamment s’il produit du monoxyde de carbone.