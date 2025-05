« Il y a des signes précurseurs », un spécialiste explique comment anticiper la foudre

Quand le ciel gronde et que l’odeur de l’ozone vous chatouille les narines, il est parfois déjà trop tard pour faire demi-tour. Chaque année en Europe, la foudre touche directement ou indirectement des centaines de personnes : 215 cas recensés sur 10 ans dans 20 pays, dont 56 en France, selon Météorage. Et, pourtant, il suffirait souvent de quelques bons réflexes pour éviter de finir grille-pain ambulant. Grâce aux conseils de Basquecraft, expert en survie, et aux recommandations officielles des pompiers et de la sécurité civile, je vous propose une petite balade électrisante au pays des bons réflexes à adopter quand l’orage vous prend au dépourvu.

Le premier signe ? Ce goût bizarre dans la bouche…

Vous pensiez que le goût métallique dans la bouche venait de votre barre de céréales au magnésium ? Peut-être. Mais, si, en prime, vos poils se dressent, vos cheveux se hérissent, et que vous entendez un léger bourdonnement… ne traînez pas ! Ces signaux sont les tout derniers avertissements avant un impact de foudre. Et, à ce stade, il vaut mieux ne plus rester debout comme une antenne. C’est ce que rappelle Basquecraft dans le podcast « The Wild Project » : si ça picote, ça chauffe, ça bourdonne, le ciel vous vise déjà.

S’accroupir comme un hérisson (et surtout ne pas s’allonger)

Le meilleur moyen de réduire les dégâts ? S’accroupir. Oui, ce n’est pas hyper glamour. Mais, une fois accroupi, jambes serrées, tête rentrée, le risque que la foudre vous traverse de la tête aux pieds est moindre. Elle pourrait même passer entre vos jambes, dit l’expert, interrogé par CNews, en touchant seulement le sol… et votre semelle. Parce que le caoutchouc n’est pas conducteur, une bonne nouvelle pour vos baskets. En revanche, ne vous allongez surtout pas au sol : la tension de surface peut vous électrocuter même si la foudre tombe à quelques mètres.

Forêt, voiture, sac à dos : où s’abriter (et où surtout pas)

Si vous avez la chance de pouvoir choisir, prenez la voiture ! Véritable cage de Faraday, elle protège contre la foudre… à condition de ne pas toucher les parties métalliques (volant, portière, levier de vitesse). De plus, celle-ci ne doit pas être décapotable comme le rappelle le ministère de l’Intérieur. Évitez en revanche les abris de fortune comme hangars en tôle, petites grottes ou tentes de camping : ils peuvent concentrer ou dévier l’électricité de manière imprévisible. Et, la forêt ? Tout dépend. Ne vous collez pas à un tronc : la foudre tape souvent ce qui dépasse, et un arbre isolé attire 50 fois plus la foudre qu’un être humain. À défaut d’abri, choisissez une zone basse, éloignée de tout point haut, et mettez au moins 3 mètres entre vous et vos compagnons de rando. Des conseils validés par le site pompiers.fr, soit dit en passant.

Le matériel qui peut vous sauver (ou au contraire, vous griller)

En pleine nature, tout objet métallique ou saillant est à éviter. Ne marchez pas avec un parapluie ouvert, ne portez pas une canne de marche à bout de bras, et déposez vos clubs de golf, si par miracle, vous en aviez sous la main. Déposez-les loin de vous, au sol, et accroupissez-vous sur un objet isolant : corde, sac à dos, ciré, tapis de sol… tout ce qui fait barrière avec le sol est bon à prendre.

Geste ou situation Bon réflexe ✅ ou erreur ❌ Sentir un goût métallique Danger imminent ⚠️ S’allonger sur le sol ❌ Très mauvais réflexe S’accroupir, jambes serrées ✅ Bonne position Se coller à un arbre ❌ À éviter à tout prix S’abriter dans une voiture fermée ✅ Idéal (type cage de Faraday) Se regrouper avec d’autres personnes ❌ Risque d’éclair latéral Toucher une pièce métallique ❌ Danger de « tension de contact » Débrancher les appareils à la maison ✅ En cas d’orage Utiliser un portable ✅ Pas de risque accru Se doucher ou se baigner ❌ Très risqué

En cas d’accident : que faire si quelqu’un est foudroyé ?

La scène est impressionnante, mais toucher la victime est sans danger. La foudre ne reste pas stockée dans le corps, contrairement à ce qu’on croit. Alors, voici la première chose à faire : vérifier si la personne respire. Si oui, mettez-la en PLS (position latérale de sécurité). Si elle ne respire pas, massage cardiaque et appel immédiat aux secours au 112. Pensez aussi à vérifier si un incendie a été déclenché à proximité. Un défibrillateur peut faire la différence : les lieux publics en sont souvent équipés. Et, n’oubliez pas que, dans de nombreux cas, une victime de la foudre peut être réanimée si les bons gestes sont faits à temps.

Ce qu’il faut éviter pour ne pas finir électrisé

Au-delà des bons gestes, il y a surtout beaucoup de choses à ne pas faire. Et, certaines, assez surprenantes. Se promener sous un orage sur un sommet ? Risqué. Prendre un bain pendant que ça tonne ? Très mauvaise idée. Camper dans une tente en pleine plaine ? À oublier si l’on tient à sa cafetière. Les conseils de sécurité publique précisent même qu’une simple marche avec les jambes trop écartées en pleine zone orageuse peut suffire à vous faire traverser par une « tension de pas »…

Voici quelques exemples d’activités à reporter par temps d’orage :

Baignade, pêche ou navigation (l’eau est un excellent conducteur)

Cyclisme, golf, alpinisme ou toute activité en zone dégagée

Travaux de toiture ou élagage

Camping en tente sans structure de protection

Utilisation d’équipements métalliques en extérieur

Et, à la maison, on fait quoi ?

Le danger ne vient pas que du dehors. À l’intérieur aussi, la foudre peut faire des dégâts… via le réseau électrique. Alors, on débranche les appareils, on évite les douches et les bains, et on ne touche pas aux robinets. On oublie aussi le téléphone fixe : s’il y a surtension sur la ligne, bonjour l’électrisation. En revanche, le téléphone portable reste sans danger, tant que vous ne tendez pas l’antenne au ciel, façon paratonnerre improvisé. Dans les maisons anciennes, il est recommandé d’installer des parafoudres et de relier les installations métalliques entre elles (ce qu’on appelle « l’équipotentialisation »). Mais, là, on entre dans le domaine des pros.

En résumé : ce que j’ai retenu (et que vous devriez retenir aussi)

Avant cette lecture, je pensais naïvement qu’un orage, c’était juste un bon moment pour sortir l’appareil photo et admirer le ciel dramatique. Maintenant, je sais que si mes bras frétillent et que ma bouche goûte la pile, il est temps de poser mon sac, m’accroupir sur mon ciré, et espérer que mes semelles fassent barrière. Et, si un orage se prépare, on repousse la rando, on range les clubs de golf et on vérifie la météo, surtout en montagne. Enfin, la prochaine fois que vous entendez gronder au loin… pensez à Basquecraft, aux experts de Météorage, et à vos baskets en caoutchouc. Et vous, connaissiez-vous tous ces réflexes pour survivre à un orage en pleine nature ou vous pensiez aussi que c’était juste du spectacle ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .