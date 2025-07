Isolation : passer ses fenêtres en mode été, une fausse astuce qui peut coûter très cher

Avec le retour des beaux jours, les réseaux sociaux regorgent de petites astuces pour « préparer sa maison à l’été ». Parmi elles, une revient chaque année comme une ritournelle : passer ses fenêtres oscillo-battantes en « mode été ». Il s’agirait d’un réglage secret, réservé aux initiés, pour améliorer la ventilation et éviter les déperditions de fraîcheur. Mais, ce fameux « mode été », souvent activé en tournant une petite vis sur la crémone ou le galet de verrouillage, n’est pas toujours une bonne idée. Et, selon les professionnels du secteur, il pourrait même être contre-productif. On fait le point sur cette idée tenace, qui finalement, ne sert à rien, à part de détériorer vos fenêtres. Pour le coup, vous devrez même peut-être les changer pour l’hiver ! Décryptage !

Une fausse bonne idée venue d’Internet

L’astuce est simple comme bonjour : il suffirait de tourner légèrement le galet excentrique situé sur le champ de la fenêtre pour la mettre en « mode été » (ou en « mode hiver » dès l’automne). Le principe ? Modifier la pression exercée entre le vantail et le dormant, pour rendre l’ouverture plus ou moins étanche. En théorie, cela laisserait un peu plus d’air passer l’été, quand on cherche à rafraîchir son intérieur, et de renforcer l’étanchéité l’hiver, pour éviter les courants d’air. Mais dans la pratique ? Ce petit réglage miracle ne concerne pas toutes les menuiseries, et peut même dérégler complètement vos fenêtres si vous le faites au hasard. Pire : cela peut réduire leur efficacité, provoquer des claquements au vent, et accélérer l’usure des joints. Bref, ce n’est pas parce qu’une vidéo TikTok le montre en 10 secondes qu’il faut se lancer tête baissée avec un tournevis en main !

Des conséquences parfois coûteuses

Les fabricants de fenêtres PVC ou aluminium, comme K•LINE ou Tryba, le rappellent : toutes les fenêtres n’ont pas ce système de réglage, et quand il existe, il est prévu pour être ajusté par un professionnel lors de la pose. En modifiant vous-même la compression des vantaux, vous risquez non seulement de perdre l’étanchéité à l’air et à l’eau, mais aussi d’endommager les mécanismes d’ouverture/fermeture. Résultat ? Des infiltrations, des déperditions énergétiques, et même parfois une défaillance du système d’oscillo-battant. En clair, vous pourriez vous retrouver avec une fenêtre qui ne se ferme plus bien, ou pire, qui claque avec le vent. Une simple économie d’énergie devient alors une galère d’entretien… et une facture salée.

Une alternative plus sûre : bien ventiler sans bricoler

Plutôt que de jouer les apprentis serruriers sur vos menuiseries, privilégiez les gestes simples et sans risque : ouvrez vos fenêtres tôt le matin ou tard le soir pour rafraîchir l’intérieur, installez des rideaux thermiques pour limiter la chaleur, ou investissez dans une VMC double-flux si votre maison est très isolée. Et si vous avez vraiment un doute sur l’état ou le fonctionnement de vos fenêtres, faites appel à un artisan menuisier certifié. Mieux vaut un petit réglage pro qu’un gros souci à venir !

Et vous, allez-vous laisser vos fenêtres tranquilles cet été ? Passer ses fenêtres en « mode été » n'est ni obligatoire ni recommandé sans vérification : mieux vaut naturellement ventiler et éviter les fausses manipulations !