J’ai réservé une chambre d’hôtel sans utiliser de comparateur, voici combien j’ai économisé

Même hôtel, mêmes dates, mêmes prestations mais 16 % moins cher. La différence ? Un simple appel téléphonique.

Méline Kleczinski 22 septembre 2025
Un hôtel en Angleterre.
Réserver une chambre d'hôtel sans passer par des plateformes de réservation peut être plus avantageux financièrement. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Réserver un hôtel à petit prix, c’est un peu comme dénicher un bon fromage en Normandie : on a parfois intérêt à éviter les grandes surfaces pour aller directement chez le producteur. Selon le site La Finance pour Tous, les plateformes de réservation comme Booking, Expedia ou Hotels.com prélèvent jusqu’à 25 % de commission sur chaque nuitée. Et, si je vous dis que j’ai testé la différence, vous me croyez ? En septembre 2024, j’ai cherché une chambre en Normandie pour mon père, en déplacement pro. Prix affiché sur une plateforme : 95 € la nuit avec petit-déjeuner. Prix obtenu en appelant directement l’hôtel : 80 €, même date, même prestation, acompte de 25 % ! Eh oui, quinze euros d’économie par nuit, soit 16 % environ, et un petit déjeuner qui a étonnamment meilleur goût. Alors, avant de cliquer sur « réserver », voyons ensemble pourquoi passer en direct peut faire la différence. C’est parti.

Les plateformes : vitrines utiles mais chères

Soyons honnêtes : Booking et consorts ont un atout indéniable, ils permettent en quelques clics de repérer la chambre idéale. Mais, comme le rappelle la journaliste Adélaïde Malavaud dans Bonjour ! La Matinale TF1, ces sites prennent 15 à 17 % de commission, parfois 25 % à l’étranger. Cette marge gonfle forcément le prix affiché pour le client. Didier Arino, directeur de Protourisme, explique, lui, que les hôteliers se sont d’abord tournés vers ces plateformes pour gagner en visibilité avant de se retrouver dépendants et contraints d’augmenter leurs tarifs. Résultat : votre nuit à Biarritz ou à Deauville pourrait être 20 à 40 € moins chère en passant directement par l’hôtel.

 

Une chambre d'hôtel à Cabourg.
Une chambre d’hôtel en Normandie, son prix sera plus intéressant sans passer par les plateformes de réservation. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Réserver en direct : une économie immédiate

Quand vous contactez un hôtel en direct, vous supprimez l’intermédiaire, et donc sa commission. La loi Macron du 6 août 2015 interdit aux plateformes d’exiger des prix plus bas que ceux proposés par l’hôtelier lui-même, ce qui permet souvent d’obtenir un tarif réduit ou un petit bonus (parking offert, petit-déjeuner inclus, surclassement). En Normandie, mon coup de fil m’a permis de négocier 80 € au lieu de 95 € via la plateforme, pour une seule nuit. Sur une semaine, l’économie grimpe vite : 105 € de plus dans la poche, soit un dîner complet pour deux avec dessert en plus.

Avantages et inconvénients : plateforme vs direct

Réservation via plateforme :

  • Comparaison rapide de dizaines d’hôtels
  • Accès aux avis clients et filtres pratiques
  • Prix souvent plus élevés à cause des commissions

Réservation en direct :

  • Tarifs réduits ou services offerts
  • Meilleur contact avec l’hôtelier
  • Moins de choix visible en un coup d’œil
Infographie : toutes les bonnes raisons de réserver directement votre hôtel plutôt que de passer par une plateforme en ligne.
Infographie : toutes les bonnes raisons de réserver directement votre hôtel plutôt que de passer par une plateforme en ligne. Crédit infographie : neozone.org.

Privilégier le local et soutenir les hôteliers

Réserver en direct, c’est aussi un acte engagé. Les plateformes comme Booking sont basées à l’étranger (Pays-Bas), donc l’argent de votre réservation file hors du circuit national. En payant directement, vous soutenez l’économie locale et aidez les hôteliers à mieux vivre de leur activité, surtout après les pertes liées aux crises sanitaires. Et puis, avouons-le, recevoir un e-mail personnalisé de l’hôtel plutôt qu’un numéro de réservation impersonnel, cela donne déjà l’impression d’être attendu avec le sourire. Alors, la prochaine fois que vous trouvez un bel hôtel en ligne, prendrez-vous quelques minutes pour l’appeler directement afin de profiter d’un meilleur prix et d’un accueil plus chaleureux ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

