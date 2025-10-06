Je vous donne 5 astuce simples et efficaces pour faire des économies d’énergie dès octobre

L’été se termine : adieu tongs, barbecue et siestes au soleil… Bonjour chaussettes pilou, parapluie et retour du chauffage ! J’ai hâte, l’automne est ma saison préférée. Mais comme chaque année, dès que les feuilles commencent à tomber, ma chaudière à gaz se frotte les mains en prévoyant déjà des heures supplémentaires. Moi, je prie pour que les tarifs du gaz ne fassent pas exploser le compteur ! Alors, j’essaie dès octobre de mettre en place quelques gestes simple pour agir en douceur et faire baisser ma facture sans pour autant se transformer en glaçon ambulant. J’ai donc rassemblé 5 idées simples, mais redoutablement efficaces pour économiser l’énergie dès le mois d’octobre, certifiés pour certains par ce guide publié par l’ADEME. Et, en bonus, on améliore aussi sa santé, son moral et celui de son portefeuille ! Décryptage.

Bouger pour ne pas geler

C’est prouvé : pratiquer du sport maintient la température corporelle, et donc réduit le besoin de se chauffer ! Et non, courir jusqu’au frigo ne compte pas. Une marche dans les bois, une séance de yoga dans le salon ou même le ménage en rythme (ça, c’est mon truc !), tout est bon pour se réchauffer naturellement. Mon astuce : quand il pleut, je monte les escaliers deux par deux pour rester active. Bonus : cela muscle les cuisses ET cela réchauffe. Et, pour les plus réticents au sport d’intérieur ? Faites comme moi : bougez en musique. Rien de tel qu’un petit karaoké dans la cuisine pour faire grimper la température et le moral ! Oui, la cuillère en bois peut faire office de micro, faites juste gaffe aux voisins ou à votre mari qui rentre plus tôt que d’habitude !

Optimiser son chauffage sans sacrifier son confort

Pas besoin d’avoir 23 °C dans toutes les pièces pour vivre heureux ! Il suffit de chauffer intelligemment. Dans les pièces de vie : 19 °C suffisent. Dans la chambre : 16 °C, c’est parfait (et même recommandé pour le sommeil). Et, les vannes thermostatiques deviennent vos meilleures amies. Pensez aussi à purger vos radiateurs et à isoler vos tuyaux avec des bandes spécifiques. Et, si votre chaudière commence à tousser dès les premiers frimas, faites-la réviser. Un simple entretien peut vous faire économiser jusqu’à 10 % sur votre facture annuelle. Oui, vraiment !

Les bons réflexes d’automne

Astuce Économie potentielle Facilité de mise en œuvre Installer un film réflecteur derrière les radiateurs Jusqu’à 7 % de gain de chaleur Facile (bricolage léger) Remplacer les ampoules halogènes par des LED Jusqu’à 90 % d’économie d’électricité Très facile Ouvrir les volets en journée, les fermer la nuit Moins de chauffage nécessaire Ultra facile (si on y pense). Sécher le linge à l’air libre quand possible Évite le sèche-linge Moyen selon météo Manger des aliments riches en fer & B12 Améliore la thermorégulation naturelle Très facile et bon !

Profiter du soleil, même en automne

Oui, le soleil brille encore en octobre (parfois). Et, même s’il ne chauffe plus autant qu’en juillet, il reste une source gratuite de lumière et de chaleur. Ouvrez grand les volets en journée, surtout côté sud, et laissez entrer cette lumière bienfaitrice. En revanche, dès que la nuit tombe, fermez rideaux et volets pour conserver un maximum de chaleur. C’est tout bête, mais redoutablement efficace. Et, si vous avez des panneaux solaires, sachez qu’ils fonctionnent aussi quand le ciel est voilé. Nous vous en parlions dans cet article, le rendement reste intéressant, même à l’automne.

Agir en famille, c’est plus efficace

Aucun miracle n’existe : pour économiser l’énergie, il faut embarquer toute la famille dans l’aventure. Sinon, pendant que vous baissez le chauffage, votre ado prend des douches brûlantes de 25 minutes (vécu !). Quelques règles simples à instaurer :

Éteindre les lumières inutiles

Fermer les portes des pièces peu chauffées

des pièces peu chauffées Utiliser un minuteur sous la douche

Préférer l’eau froide pour se laver les mains

Limiter l’usage du sèche-linge (et ressortir l’étendoir pliant)

C’est plutôt simple, mais il faut quand même, au départ, passer pour un rabat-joie, faire déguerpir les ados de la salle de bain, et prétexter une panne de Wi-Fi pour que les télés et les consoles s’éteignent enfin ! Et vous, quelle astuce allez-vous appliquer en priorité pour réduire votre facture d’énergie dès octobre sans sacrifier votre confort ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

