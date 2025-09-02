Je vous donne 5 astuces de génie pour éloigner les moustiques de la maison

À vos soirées estivales, s’invitent souvent une armée de moustiques qui chantent faux dans vos oreilles. Si leurs bourdonnements sont si gênants, leurs piqûres le sont encore plus et les conséquences peuvent être graves. En effet, certains moustiques sont des vecteurs de maladies tropicales comme la dengue, le paludisme le chikungunya dont des cas ont été signalés en France cet été. Alors, on fait quoi, on dit adieu aux apéros dans le jardin ou au bonheur de rafraîchir son intérieur grâce à une fenêtre entrouverte ? Pas de panique ! Aux solutions toutes faites et dangereuses pour l’environnement, voici 5 alternatives naturelles et plutôt efficaces pour tenir à carreau les moustiques en été.

Éliminez les sources d’eau stagnante

Piscines non entretenues, gouttières bouchées flaques d’eau, soucoupes de plantes, tant de lieu de villégiature pour donner naissance à une armée de moustiques. Les moustiques et notamment les femelles raffolent de l’eau stagnante favorable à la ponte d’œufs. Que fait-on ? On recouvre sa piscine inutilisée, vide ses récipients, débouche ses gouttières et on comble les creux ayant donné naissance à une flaque. De façon générale, garder la maison ainsi que le jardin à l’écart de ces points d’eau permet d’éviter la cohabitation avec les moustiques.

Allumez un ventilateur

Déstabiliser les moustiques en plein vol ? C’est exactement ce que le courant d’air émis par un ventilateur peut faire. N’hésitez pas à placer des ventilateurs près des portes ou face aux fenêtres pour passer l’envie à ces nuisibles de franchir votre intérieur. En prime, vous bénéficiez d’un courant d’air plus rafraîchissant, tout ce qu’on recherche en été. Ma redoutable combinaison d’astuces : dormir sous une moustiquaire et utiliser un ventilateur près de mon lit. Nuit paisible garantie !

Placez des plantes répulsives à des zones stratégiques

Les moustiques, eux aussi ont des ennemis et c’est le cas de certaines plantes. Ils ont leur odeur particulière en horreur. La citronnelle en tête de liste avec son parfum citronné, la menthe poivrée, le géranium et le basilic sont de véritables repoussoirs à moustiques. En bonus, le basilic peut être utilisé pour soulager les piqûres. Vous pouvez installer ces plantes dans vos intérieurs et notamment sur les rebords de fenêtres, une table de lit ou dans le jardin.

Armez-vous de tapettes ou lampes anti-moustiques

Ces petits gadgets sont apparemment des solutions efficaces pour piéger et faire fuir les moustiques. Dotés de filaments électrifiés ou de lumière ultraviolette, les lampes anti-moustiques utilisent différentes technologies, mais ont un seul objectif. Quant aux tapettes électriques, c’est le gadget idéal quand on veut s’adonner à cœur joie à une chasse aux moustiques. À l’inverse d’une chasse à main nue ou avec une tapette traditionnelle, l’avantage, ce sont des murs et tissus sans taches. Et puis l’utilisation est ciblée. Attention cependant à le tenir hors de portée des enfants dont la curiosité est souvent vive.

Installer des moustiquaires

Dormir sous une moustiquaire vous protège des piqûres de moustique et spécialement du moustique-tigre, redoutable agent vecteur. Mais si l’idée ne vous tente pas, vous pouvez installer des moustiquaires enroulables sur vos fenêtres et portes. Cependant, veuillez bien contrôler leur état. Une fissure, un trou et les moustiques se fraient un chemin vers votre intérieur ou directement sur vous dans votre lit.

Résultat, un sommeil perturbé et une peau abîmée par des démangeaisons et traces de piqûres disgracieuses. Quelle astuce ajouteriez-vous à cette liste ? Nous sommes curieux de le savoir. Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .