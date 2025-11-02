Je vous donne 5 astuces pour se débarrasser de l’humidité dans une salle de bain sans fenêtre

Selon le ministère de la Santé, l’humidité excessive dans une pièce peut favoriser l’apparition de moisissures et nuire à la qualité de l’air intérieur. Et, si, comme moi, votre salle de bain ressemble davantage à une grotte bretonne qu’à un spa scandinave, le constat est sans appel : l’humidité est tenace. La mienne, par exemple, n’a qu’une minuscule fenêtre… qui ne s’ouvre pas ! Résultat : une pièce froide, humide, où les serviettes sèchent à la vitesse d’un escargot. Mais, avant de tout casser pour refaire la salle de bain du sol au plafond, j’ai décidé de tester cinq astuces simples et peu coûteuses pour transformer cette pièce et dire adieu aux odeurs de renfermé. Vous rencontrez le même problème ? Je vous livre ces quelques astuces.

En finir avec l’air vicié : VMC, déshumidificateur et bons réflexes

L’absence de fenêtre impose une vigilance particulière. Si votre VMC ronronne à peine, un petit nettoyage des bouches d’aération s’impose ! Et, si elle n’existe pas, il est temps d’en installer une. C’est le seul moyen de renouveler l’air efficacement et d’éviter la condensation. Pour compléter, j’ai adopté un petit déshumidificateur électrique : compact, silencieux et redoutablement efficace après la douche. Il aspire l’humidité sans aspirer mon portefeuille. D’après l’ANSES, la stagnation de l’humidité favorise le développement de moisissures nuisibles à la santé. Mieux vaut donc prévenir que repeindre. Autre astuce : laisser la lumière allumée un moment après le bain. La chaleur produite par certains éclairages LED peut légèrement assécher l’air. Et, pour les odeurs ? Ainsi, j’évite désormais les sprays parfumés à la vanille tropicale : mieux vaut une vraie aération qu’un cache-misère sucré.

Aérer, essuyer, sécher : trois gestes aussi simples qu’efficaces

Dès la sortie de la douche, j’ouvre la porte et laisse circuler l’air vers le reste de la maison. Ce petit courant d’air fait baisser l’humidité en quelques minutes, sans faire exploser la facture de chauffage. J’essuie ensuite rapidement les parois et le carrelage avec une raclette : une habitude toute simple mais diablement efficace contre les traces noires et les joints qui verdissent. Côté linge, j’ai appris à bannir les serviettes humides dans la pièce. À force d’en parler dans les articles de NeozOne, j’ai fini par appliquer le conseil : mieux vaut faire sécher ses serviettes dans une pièce ventilée. Et, si vous manquez d’idées pour réchauffer la pièce sans grever le budget, retrouvez nos astuces dans cet article complet.

Ce qu’il faut retenir

Quelques réflexes simples suffisent à assainir durablement l’air de la salle de bain :

Nettoyer et entretenir la VMC régulièrement

régulièrement Utiliser un déshumidificateur ou un absorbeur d’humidité

Ouvrir la porte après la douche pour créer un courant d’air

Essuyer les surfaces humides avec une raclette ou une microfibre

Faire sécher le linge ailleurs que dans la salle de bain

Nature et chaleur : l’alliance gagnante contre l’humidité

Certaines plantes, comme le spathiphyllum, le lierre anglais ou l’aloé vera, absorbent naturellement l’humidité tout en purifiant l’air. L’ADEME recommande de maintenir un taux d’humidité intérieur de 40 à 60 %. J’ai donc ajouté un petit hygromètre pour surveiller tout cela, et un mini-ventilateur pour brasser l’air dans les coins oubliés. Enfin, j’ai investi dans un sèche-serviettes électrique, véritable allié des salles de bain sans fenêtre : il chauffe, assèche et réconforte. Depuis, ma pièce sent enfin le propre et plus la cave ! Et vous, votre salle de bain est-elle prête à affronter l’hiver sans odeur d’humidité ? Ou allez-vous tester ces cinq gestes dès ce week-end ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !