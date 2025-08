Je vous donne 5 astuces très efficaces pour éviter les embouteillages durant les vacances

Nous sommes dans la période des chassés-croisés des vacanciers, et les embouteillages eux semblent ne pas prendre de vacances. En réalité, en ce moment, ils sont encore plus monstrueux que d’habitude. Pourtant, le but des vacanciers est souvent de s’extraire de la vie urbaine. File d’attente, stress, activités loupés, les bouchons peuvent nous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, comment ne pas être pris dans le piège des embouteillages ? Voici une série d’astuces pour éviter les bouchons et profiter au maximum de votre voyage en tong.

Éviter les heures de pointe

Certains réflexes propres au quotidien des travailleurs comme se déplacer durant les heures de pointe doit être mis au placard, du moins pour ce départ en vacances. Qui dit heure de pointe, dit affluence, beaucoup. Ce ne sont certainement pas les vacanciers qui manquent sur les routes. Autant couper avec cette habitude et opter pour des heures moins conventionnelles aux aurores ou dans la nuit par exemple. Cependant, il faut tout de même être à l’aise avec cette idée et prendre quelques précautions comme bien dormir et réviser ses phares pour une conduite sécurisée.

Opter pour le télépéage

C’est le moment de profiter pleinement des avantages de cette petite révolution en ce qui concerne les péages routiers. Le télépéage vous permet de gagner du temps et de rouler sans devoir vous arrêter à chaque péage. Ce qui grignote de votre temps au passage et peut provoquer une rencontre nez à nez avec une file d’attente que vous aurez pu éviter. Certaines compagnies de télépéages proposent une application qui permet d’améliorer votre trajet en vous informant des incidents sur un axe par exemple.

Privilégier les itinéraires alternatifs

Et si pour vos vacances, vous preniez la route autrement ? Au lieu d’emprunter la route principale comme monsieur et madame, tout le monde, cherchez des routes alternatives. Ces dernières sont souvent moins empruntées et donc moins sujettes à des embouteillages. Cependant, vous devrez parfois composer avec quelques inconvénients : une rallonge du trajet, des tronçons pas toujours en bon état. Il n’est pas rare de se perdre, surtout si vous n’avez pas l’habitude. Votre GPS sera alors votre meilleur ami.

Testez les applications anti-trafic

Les applications de trafics comme Waze vous offre la promesse d’améliorer vos trajets avec des informations sur les zones embouteillées en temps réel. En effet, elles s’appuient sur les membres de la communauté pour suggérer les meilleurs parcours. Le plus est la possibilité de demander à d’autres membres les détails sur un itinéraire alternatif pour éviter de vous perdre. Vous aurez des informations aussi sur des routes en travaux et éviterez d’y perdre votre temps.

En dernier recours…

Si malgré toutes vos tentatives d’éviter les bouchons, vous en rencontrez quelques-uns sur votre chemin, gérer l’attente est toujours mieux que stresser. Il y a plus de monde sur les routes en été, c’est un fait. Dites-vous que vous ne pouvez donc pas toujours éviter un embouteillage même en choisissant des trajets non-classiques. Dans ce cas, on se détend et on prévoit des ressources pour passer le temps. Un livre, une bonne playlist spéciale vacances, de l’eau, des collations. Pourquoi ne pas en profiter pour faire connaissance avec les autres conducteurs. Une discussion totalement imprévue peut vous permettre de ne pas voir le temps passer et de vous faire des relations durables peut-être. Alors, prêts pour le grand départ, laquelle de ces astuces allez-vous utiliser ?