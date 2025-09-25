Je vous donne 5 conseils pour offrir à votre géranium un hivernage réussi

Il n’y a pas que les pulls et les plaids qui ressortent du placard à l’arrivée des premiers frimas. Les géraniums aussi réclament une petite attention saisonnière ! Le géranium, plante ornementale très répandue dans nos jardins et balcons, ne supporte pas le gel. En effet, il est considéré comme une plante gélive, ce qui signifie qu’il gèle dès que la température passe sous la barre fatidique dès 0 °C. Autant dire qu’en octobre, il vaut mieux anticiper plutôt que de retrouver au printemps des tiges toutes noires et desséchées. À environ 5 € le plant en jardinerie, cela reste un petit budget à protéger, surtout si, comme moi, vous avez transformé votre terrasse ou votre balcon en véritable “allée des géraniums”. Alors, prêt à leur offrir un cocooning d’hiver pour qu’ils renaissent de plus belle au printemps ? Suivez le guide !

Choisir le bon moment pour rentrer vos géraniums

La première règle est simple : agir avant les premières gelées. Les géraniums n’aiment pas les mauvaises surprises et gèlent dès 0 °C. Si vous habitez une région douce (côte atlantique, sud méditerranéen), un voile d’hivernage peut suffire. Mais, ailleurs, mieux vaut les rentrer dans un abri hors gel. Croyez-moi, avoir dû jeter dix pots entiers après une gelée nocturne imprévue, cela m’a vaccinée ! Dorénavant, les géraniums rentrent à couvert dès le 1ᵉʳ octobre pour moi !

Préparez vos géraniums avant leur hivernage

Avant de les mettre “en pyjama d’hiver”, vos géraniums méritent un petit toilettage. Taillez les tiges à une dizaine de centimètres, supprimez les fleurs fanées et les branches malades. On appelle ça un rabattage, une sorte de coupe de printemps avant l’heure. Un surfaçage avec du terreau frais (2 cm suffisent) permet aussi de leur donner un coup de boost. L’idée est simple : les débarrasser de tout ce qui pourrait devenir un foyer de parasites pendant leur repos hivernal.

Les indispensables pour réussir l’hivernage

Température idéale : de 7 à 12 °C.

Lieu parfait : garage, cave, véranda ou serre, à condition qu’il y ait un minimum de lumière.

En extérieur : installez des arceaux et un voile d’hivernage.

Arrosage : léger, mais régulier , uniquement si la terre est sèche (une fois tous les 1er du mois pour ma part).

, uniquement si la terre est sèche (une fois tous les 1er du mois pour ma part). Engrais : pause hivernale, reprise au printemps.



Préparer le retour des beaux jours

Dès mars, vos géraniums réclameront leur cure de remise en forme. Un peu d’engrais liquide, un arrosage plus soutenu, et une sortie progressive pour éviter le choc thermique. On commence par quelques heures à l’ombre, puis on augmente la durée et l’exposition au soleil. Après 15 jours de transition, vos géraniums pourront de nouveau trôner fièrement. Ce sera aussi, le moment aussi de penser au rempotage : un pot légèrement plus grand, un terreau adapté et une petite coupe des parties abîmées… Bref, une vraie cure de printemps.

Alors, faut-il vraiment rentrer ses géraniums pour l’hiver ?

La réponse est claire : oui ! Les géraniums sont beaux, mais frileux. À moins de vivre sous les tropiques, leur survie dépend d’un hivernage adapté. Et, entre nous, mieux vaut passer dix minutes à les rentrer que dix euros à tout racheter en mai. Alors, chers lecteurs, êtes-vous prêt à bichonner vos géraniums pour les retrouver flamboyants dès le printemps prochain ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !