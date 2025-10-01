Je vous donne 5 gestes simples et efficaces pour éviter les morsure de tiques

C’est officiel, l’été est terminé, mais les tiques sont encore présentes dans la plupart de nos régions. Eh oui, ces petits acariens sournois ont la fâcheuse habitude de s’inviter dans nos balades en forêt, nos parties de cache-cache dans les hautes herbes ou même nos séances de jardinage. En France, la tique Ixodes ricinus est la plus connue, surtout parce qu’elle peut transmettre la maladie de Lyme. Selon l’Inrae, la transmission se fait par la salive, souvent après plusieurs heures d’accrochage sur la peau, la salive de la tique pourrait aussi devenir un remède pour lutter contre certains agents pathogènes. Bonne ambiance. Pour éviter que vos promenades ne se transforment en chasse au vampire miniature, un expert américain, par le biais de cet article sur Femina.fr, livre cinq conseils aussi méconnus qu’efficaces pour se protéger. Décryptage.

Les tiques ne sont plus réservées aux forêts profondes

Si vous pensiez que les tiques restaient bien sagement dans les bois, détrompez-vous. Avec le réchauffement climatique, elles s’installent désormais aussi bien dans les campagnes que dans les parcs urbains. En clair, même une balade avec Médor dans votre quartier peut se terminer par un grattage suspect. Le professeur Kim Lewis, directeur du Centre de découverte antimicrobienne à l’Université Northeastern, rappelle, dans cette étude, que de mars à novembre, c’est une période à risque, notamment à cause des tiques en stade nymphal, minuscules, mais bien actives. Et, comme elles adorent se cacher dans des endroits peu visibles, mieux vaut anticiper que de devoir fouiller vos genoux avec une loupe en fin de journée.

5 gestes à adopter pour éviter les mauvaises surprises

Voici les 5 conseils pratiques partagés par Kim Lewis pour repousser ou éliminer efficacement ces petites intruses :

Prenez une douche dès votre retour : dans les deux heures après votre sortie, cela peut suffire à déloger les tiques non encore accrochées . Bonus : vous êtes propre.

Passez vos vêtements au sèche-linge : 10 minutes à haute température suffisent pour tuer les tiques. Oui, elles n'aiment pas la chaleur.

Traitez vos habits à la perméthrine : ce répulsif agit sur les vêtements et équipements. Il ne faut jamais l’appliquer sur la peau nue, mais il est très efficace sur les chaussettes et chaussures.

Protégez vos animaux : les chiens et chats peuvent transporter des tiques dans la maison. Un traitement antiparasitaire et une inspection minutieuse après chaque sortie sont vivement recommandés.

Entretenez votre jardin : pelouse tondue, buissons taillés, feuilles mortes ramassées : tout ce qui rend la zone moins accueillante pour les tiques est bon à prendre.

Mieux vaut prévenir que guérir

En plus des gestes bien connus comme porter de longs vêtements, clairs, ou rester sur les sentiers balisés, ces astuces complémentaires peuvent vraiment faire la différence. Elles sont faciles à mettre en place et ne coûtent pas grand-chose, surtout comparées aux frais de santé ou à l’angoisse liée à une potentielle maladie de Lyme. Et, pour les familles, c’est un bon réflexe à apprendre aux enfants : repérer, éviter, et surtout vérifier en rentrant. Mon astuce personnelle : toujours disposer d’une pince pour retirer les tiques sur les animaux, ou sur les humains…

Attention de ne jamais les retirer avec une pince à épiler, vous laisseriez la « tête » dans la peau ! La pince à tiques, je l’ai toujours près de moi, elle permet d’ôter la tique en la faisant tourner sur elle-même pour qu’elle se décroche de la peau. Ensuite, il faut absolument la brûler pour qu’elle ne morde pas de nouveau ! Et vous, avez-vous déjà adopté l’un de ces gestes simples pour éviter les morsures de tiques ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

