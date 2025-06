Je vous donne 5 réflexes efficaces et malins pour ne plus gaspiller d’eau au jardin

Vous en avez assez de voir votre facture d’eau s’envoler à chaque canicule ? Moi aussi. Et, j’ai fini par me pencher sur les gestes simples à adopter pour arroser moins, mieux, et plus intelligemment. En recherchant sur le net, j’ai trouvé quelques indications intéressantes ! Ainsi, je vous partage quelques astuces testées (ou approuvées) pour un jardin qui fleure bon la durabilité sans vider votre réserve d’eau potable. Pour rappel, et selon l’UNESCO, 2,2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable en continu en 2025 ! Alors, nous qui avons juste besoin de tourner un robinet pour l’obtenir, ne la gâchons pas et préservons cette ressource, qui se raréfie, à cause, entre autres, du réchauffement climatique. Alors ? Quelles astuces simples pouvez-vous mettre en place pour éviter de gaspiller l’eau ? Réponses dans cet article.

Astuce n° 1 : passer au goutte-à-goutte, la star de l’arrosage malin

Loin des douches tropicales que vous infligez à vos plantes avec le tuyau d’arrosage, le système de goutte-à-goutte arrose en douceur et avec précision. Moins d’évaporation, moins de gaspillage. En plus, il est possible d’en trouver à petit prix à installer soi-même. Et, pour encore plus d’efficacité, arrosez le soir.

Astuce n° 2 : miser sur le paillage, votre meilleur allié anti-sécheresse

Pailler vos massifs, vos pots et vos plates-bandes permet de maintenir l’humidité dans le sol tout en protégeant vos plantations. Un sac de paillage naturel en copeaux ou de paille de chanvre, même pour animaux, puisqu’elle est moins chère que le paillage prévu pour le jardin alors qu’elle est semblable, fera parfaitement l’affaire. C’est simple, efficace, et même esthétique. Petit bonus : moins de mauvaises herbes à retirer !

Astuce n° 3 : direction la station de lavage pour votre voiture

Oui, il paraît paradoxal de payer pour laver sa voiture alors qu’on a un tuyau à domicile. Et pourtant, vous utilisez de 340 litres d’eau en moyenne chez vous, contre 50 à 100 litres à la station (haute pression). Eh oui, le nettoyage à la station de lavage est indispensable, car l’eau y est recyclée ! Ainsi, finalement, un lavage vous reviendra moins cher que de consommer des litres d’eau chez vous !

Astuce n° 4 : laver sa voiture sans eau : c’est possible

Pour les plus motivés, il existe des produits à pulvériser qui nettoient sans une goutte d’eau. Un chiffon microfibre, un spray nettoyant, et un peu d’huile de coude suffisent. De plus, laver sa voiture à l’eau, même avec de l’eau de pluie, est strictement interdit pour éviter la pollution des sols, liée aux résidus d’huile, ou de carburant ! Et, ce n’est pas moi qui le dit, mais le site CIEAU dans cet article.

Astuce n° 5 : le jardin sec, ou xéropaysagisme

Pas besoin de cultiver un désert : le xéropaysagisme consiste à choisir des plantes locales, peu gourmandes en eau. On pense à la lavande, aux succulentes, au romarin… On ajoute des graviers, des galets, et on obtient un jardin stylé ET économe. Plus d’infos ? Rendez-vous dans cet article consacré au « jardin sans eau ou presque » !

Ce qu’il faut retenir : 5 bons gestes à adopter

Installer un système goutte-à-goutte ou un tuyau poreux

Pailler systématiquement vos plantations

Préférer la station de lavage à la maison

Tester le lavage auto sans eau

Planter malin grâce au xéropaysagisme

Récupération et recyclage : ne perdez plus une goutte !

Installer un récupérateur d'eau de pluie est un must. Avec un modèle simple à moins de 50 €, vous alimentez vos arrosoirs, vos toilettes, voire votre lave-linge. Pour aller encore plus loin, on peut même envisager de recycler les eaux usées (eaux grises), avec des systèmes écologiques encore peu répandus chez les particuliers, mais en plein essor.