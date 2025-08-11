Je vous donne 6 astuces de génie pour éviter les mauvaises odeurs de poubelle en été

En été, nos poubelles sentent souvent plus vite le cadavre en putréfaction que le jasmin en fleurs, je ne vous parle pas des asticots qui prolifèrent dans celles de l’extérieur… Malheureusement, à part limiter les mauvaises odeurs, on ne peut pas y faire grand-chose ! Et pour cause : entre les températures élevées, les épluchures de melon et le rythme ralenti des collectes, l’odeur devient rapidement insupportable. Pourtant, il existe des solutions toutes simples, naturelles et économiques pour garder une poubelle fraîche, même en pleine canicule. Voici mes 5 astuces maison pour respirer de nouveau dans la cuisine sans avoir à sortir le masque de plongée.

Vinaigre blanc : l’arme secrète de toutes les mamies

Si votre grand-mère ne vous l’a pas déjà dit, laissez-moi vous l’apprendre : le vinaigre blanc est l’ennemi juré des mauvaises odeurs. Pour ma part, j’en verse une petite quantité au fond de la poubelle (ou directement sur un papier absorbant). Il désinfecte, élimine les bactéries responsables des relents et laisse une odeur plus propre que nature. Petit bonus : c’est économique et écologique.

Bicarbonate de soude : saupoudrer pour mieux respirer

Autre chouchou du ménage au naturel : le bicarbonate de soude. Une simple cuillère à soupe déposée au fond de la poubelle suffit à absorber les effluves tenaces. C’est un peu le « déodorant sec » de vos déchets. Je l’utilise aussi en complément d’un petit nettoyage hebdomadaire avec une éponge humide… et cela change tout !

Litière pour chat : pas que pour les félins

Un fond de litière minérale (sans parfum ajouté) au fond du bac permet de capter les odeurs et l’humidité. C’est étonnamment efficace, surtout si vous avez un sac percé ou mal calé. Depuis que j’ai testé cette astuce un peu insolite, je n’utilise plus que ça dans ma poubelle extérieure. Un sac de 5 kg me dure tout l’été !

Ne jetez jamais vos épluchures à chaud (et évitez les poissons !)

C’est l’erreur typique : vider la cocotte ou jeter des épluchures encore tièdes directement dans la poubelle. Erreur fatale ! La chaleur accélère la fermentation… et donc l’odeur. Idem pour les arêtes de poisson ou les coquilles de crevettes : à évacuer immédiatement ou à congeler dans un sachet jusqu’au jour de la collecte.

Un petit coton parfumé pour la touche finale

Une astuce très simple, mais qui fait son petit effet : déposer un coton imbibé de quelques gouttes d’huile essentielle (citron, lavande, eucalyptus) dans la poubelle. Non seulement cela masque les odeurs, mais cela repousse aussi certains insectes. À renouveler tous les deux jours pour garder l’illusion d’une maison qui sent bon l’été.

Mon astuce bonus

Toutes ces astuces, je les ai appliquées à un moment donné, et je les applique toujours de temps à autre. Mais, pour ma part, j’utilise deux astuces non mentionnées. La première étant d’être passée d’un sac-poubelle de 50 litres, à la maison, à un sac de 25 litres, afin que les poubelles ne stagnent plus en attendant que le sac se remplisse. La seconde est très simple : j’utilise des sacs-poubelle parfumés, et cela fonctionne ! Bien sûr, je lave ma poubelle après chaque sortie de sac-poubelle, et j’ai collé un coton imbibé d’huiles essentielles sur le couvercle. Ma poubelle sent la lavande, c’est étrange à dire, mais en plus, les mouches ne s’y aventurent pas !

Faut-il désinfecter la poubelle chaque semaine ?

Oui ! Surtout en période de forte chaleur. Je passe un petit coup de vinaigre ou de savon noir dans la poubelle une fois par semaine. Si vous partez en vacances, l’idéal est même de la laisser vide et ouverte au soleil quelques heures, histoire de bien la sécher et de tuer les bactéries restantes. Et pensez à bien fermer les sacs pour limiter les écoulements. Et vous, quelles sont vos astuces naturelles pour éviter les mauvaises odeurs de poubelle en été comme en hiver d’ailleurs ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

