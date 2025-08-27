Je vous donne quelques conseils pour choisir un bon matelas

On dort près d’un tiers de notre vie, rappelle le ministère de la Santé. Rien que ça ! Autant dire que la literie n’est pas un simple meuble posé dans la chambre, mais un allié santé au quotidien. Un bon matelas peut transformer vos nuits (et donc vos journées), là où un mauvais ou un vieux matelas vous condamnera à dormir roulé en boule à chercher désespérément le sommeil. Votre dos et vos muscles, vous indiqueront que votre matelas a fait son temps : douleurs, courbatures et autres joyeusetés ! Si le canapé-lit du salon reste une solution de secours pour une nuit ou deux, il ne remplacera jamais votre compagnon de sommeil idéal. Alors, comment s’y retrouver parmi les dizaines de modèles proposés et savoir quand il est temps de changer son matelas ? On fait le point ensemble, pour une rentrée sereine et réparatrice. Bah oui, les vacances sont fatigantes, non ? Décryptage.

Comment choisir un bon matelas ?

Face aux termes mystérieux comme « mousse haute résilience » ou « accueil morphologique », on se croirait face à un serveur vocal, qui vous indique les choix A, B ou C, en fonction de vos besoins ! Pourtant, le choix d’un matelas se résume à deux critères essentiels : le soutien et le confort.

Le maintien (ou soutien) correspond à la capacité du matelas à garder votre colonne vertébrale bien droite, histoire de ne pas se réveiller courbaturé de partout. Pour ma part, je ne jure que par les matelas à ressorts ensachés, par exemple.

La fermeté, elle, est avant tout une affaire de ressenti : certains adorent s’enfoncer dans un nuage moelleux, d’autres veulent la solidité d’une planche de bois avec un peu de rembourrage quand même. Chez moi, hors de question de dormir sur une planche, j’aime les matelas moelleux !

Le seul vrai conseil ? Essayer avant d’acheter. Un matelas peut sembler « ferme » chez un fabricant et « souple » chez un autre. Les étiquettes ne sont pas des règles universelles. Allongez-vous, testez différentes positions et écoutez votre corps. Et, tant pis si vous passez pour un fou au milieu des clients du magasin en question !

Les secrets du garnissage : synthétique ou naturel ?

C’est le garnissage qui donne au matelas son accueil et sa capacité à réguler la chaleur. Là encore, les choix sont nombreux :

Synthétique (polyester) : bon marché, hypoallergénique, il ventile bien… mais absorbe mal l’humidité. À éviter si vous transpirez beaucoup la nuit.

Laine : moelleuse, chaude, durable, elle est idéale pour les frileux. Cependant, son prix peut piquer un peu. C’est ce que j’ai choisi, alors oui, le prix est élevé, mais la qualité de mon sommeil n’a pas de prix !

Coton : respirant et absorbant, c’est l’allié parfait des dormeurs « sauna », néanmoins, sa longévité est moindre.

Bambou : naturellement anti-acarien, ventilé et biodégradable. C’est un choix écologique à condition de vérifier qu’il n’a pas subi trop de traitements chimiques.

Soie ou cachemire : luxueux, thermorégulateurs, durables… mais franchement pas à la portée de toutes les bourses.

En résumé : choisissez selon votre physiologie (allergies, transpiration, frilosité) et votre budget. Pas besoin de viser forcément la gamme la plus chère : l’important est que votre corps se sente bien accueilli.

Quelle est la durée de vie d’un matelas ?

Un matelas n’est pas éternel, même si vous l’avez payé au prix d’une petite voiture. Sa durée de vie dépend de sa conception :

Mousse polyuréthane : environ 5 ans

Mousse mémoire de forme : 7 à 8 ans

Latex naturel : jusqu’à 15 ans

Ressorts : de 10 à 15 ans

Futon : 10 ans

Concrètement, un matelas reste confortable en moyenne 5 à 8 ans, selon l’entretien, l’humidité de la pièce et vos nuits plus ou moins agitées. Un surmatelas peut prolonger un peu sa jeunesse, mais ne fait pas de miracles.

Comment savoir s’il est temps de le changer ?

Trois indices ne trompent pas :

Vous vous enfoncez dedans comme dans un hamac de camping.

L’empreinte de votre corps reste marquée après vous être levé. Vous apercevez des creux et des bosses sur la surface du matelas, qu’il soit côté été ou côté hiver d’ailleurs.

Vous vous réveillez avec le dos en compote, alors que vous étiez en pleine forme la veille.

Un autre test simple : asseyez-vous au bord du matelas. S'il s'affaisse de plus de 10 cm ou grince, il est grand temps de dire adieu à vos vieilles nuits. Alors, plutôt ferme, équilibré ou moelleux ? Et vous, quel est votre compagnon de sommeil idéal ?