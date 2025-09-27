Je vous donne une astuce pour fabriquer une bûche de chauffage avec du marc de café

L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments recommande une consommation limitée de 4 à 5 tasses de café par jour maximum pour un adulte comme l’explique Pôle Santé Travail dans cet article. Je ne pense pas suivre ces recommandations, mais ce que je sais, c’est que du marc de café, j’en jette chaque jour quelques dizaines de grammes ! Et, quand on pense au marc de café recyclé, on imagine plutôt un engrais naturel pour les plantes ou un désodorisant pour le frigo. Mais, saviez-vous qu’il pouvait aussi se transformer en bûches de chauffage ? Oui, oui, vos restes de moka, cappuccino ou expresso peuvent réchauffer vos soirées d’hiver. Le coût ? Quasiment nul, sauf quelques rouleaux de papier toilette et un peu de bricolage maison. Le principe : récupérer le marc, le compacter et le laisser sécher. Simple comme bonjour. Nous vous en parlions dans cet article, mais à l’approche de l’hiver, un petit rappel ne peut pas faire de mal ! C’est parti.

Pourquoi le marc de café est un bon combustible ?

Le marc est dense, compact et surtout gratuit : il suffit de récupérer vos dosettes usagées, filtres ou cafetières italiennes pour obtenir la matière première. Une fois bien sec, il brûle lentement et dégage une chaleur régulière. En prime, ces bûches maison dégagent une odeur discrète de café torréfié, qui change de la fumée traditionnelle du bois. L’autre avantage, c’est la réduction de déchets : au lieu de finir à la poubelle ou au compost, votre marc de café devient une ressource énergétique. Résultat : vous chauffez votre maison tout en réduisant votre empreinte carbone.

Comment fabriquer vos bûches maison ?

Passons à la pratique, mais pas de panique, la recette est simple. Il vous faut du marc parfaitement séché, des rouleaux de papier toilette pour servir de moules, un objet lourd pour bien compacter et éventuellement un peu de sciure comme liant naturel. On ferme une extrémité du rouleau, on remplit couche après couche avec le marc, puis on compacte le tout. Ensuite, on laisse sécher plusieurs jours dans un endroit sec et ventilé. Le résultat : de petites bûchettes prêtes à être utilisées dans votre cheminée ou votre poêle. Pour ceux qui souhaitent une version plus détaillée, pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici : comment faire des bûches de combustible avec du marc de café ?

Tableau comparatif bois vs bûchettes de marc

Critère Bois classique Bûches de marc de café Coût Variable Quasi gratuit Écologie Abattage d’arbres Recyclage d’un déchet Odeur Fumée boisée Légère note café Pouvoir calorifique Élevé Moyen (idéal en appoint) Stockage Encombrant Compact, mais sensible à l’humidité

Une solution anti-gaspi et économique pour l’hiver

Fabriquer ses bûches de marc de café, c’est cumuler les avantages : faire des économies, réduire ses déchets et profiter d’un chauffage alternatif facile à mettre en place. Bien sûr, ces bûches ne remplacent pas totalement le bois, mais elles constituent un excellent complément. En appoint, elles permettent d’entretenir un feu sans avoir à recharger constamment avec de grosses bûches. Et puis, il y a une certaine satisfaction à voir son café du matin réapparaître le soir, sous une autre forme, pour réchauffer le salon.

Alors, pourquoi ne pas adopter ce petit geste malin, économique et durable dès cet hiver ? Et vous, seriez-vous prêt à transformer votre marc de café quotidien en chaleur douce et parfumée pour vos longues soirées d'hiver ?