Je vous explique comment détecter les caméras cachées dans une location ou un Airbnb

Les vacances sont là, enfin, vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer, et si le cœur vous en dit, vous balader nu comme un ver dans votre location estivale ! Eh oui, vous avez réservé ce charmant petit appartement pour vos vacances sur Airbnb. Déco cosy, localisation parfaite… mais une petite voix dans votre tête vous murmure : et si des « caméras espion » étaient cachées quelque part ? Rassurez-vous, ce genre de cas reste rare, mais mieux vaut prévenir que guérir pour éviter de vous présenter dans le plus simple appareil si le proprio vous épie ! Il n’en a légalement pas le droit, néanmoins certains prennent parfois le gauche et installent des caméras ! Pas de panique, je vous livre quelques astuces toutes simples pour repérer les caméras cachées dans votre location, grâce à votre smartphone et un brin de vigilance. Décryptage.

Pourquoi ces caméras posent un problème ?

Les plateformes comme Airbnb sont très strictes sur la vie privée. Comme le rappelle le règlement de la plateforme Airbnb, les caméras sont totalement interdites dans les chambres et salles de bains. Elles doivent être déclarées de façon explicite, et l’absence de signalement peut entraîner de lourdes sanctions pour l’hôte. Depuis avril 2024, Airbnb interdit carrément toute caméra à l’intérieur des logements. Malheureusement, certains hôtes peu scrupuleux passent outre ces règles. Dans ce cas, plusieurs techniques permettent de repérer une caméra de surveillance dissimulée, même dans des objets anodins.

Les bons réflexes à adopter en arrivant

Dès votre entrée dans le logement, faites un tour d’inspection en douceur (sans sombrer dans la paranoïa bien sûr). Repérez les objets à risque, surtout ceux positionnés dans des endroits stratégiques permettant de couvrir une large zone comme :

les détecteurs de fumée

les horloges murales

les radio-réveils

les prises de courant ou USB

les décorations murales

les hubs de recharge et multiprises

les peluches ou objets insolites mal placés

Pour approfondir, consultez notre guide détaillé pour retrouver les caméras cachées dans votre logement de vacances.

Trois méthodes simples pour traquer les caméras cachées

Voici trois techniques efficaces pour repérer ces dispositifs discrets :

Méthode Matériel nécessaire Mode d’emploi rapide La lampe torche Smartphone ou lampe Balayez la pièce dans le noir : les lentilles brillent Le scan Wi-Fi Application Analysez les appareils connectés au réseau local L’infrarouge du smartphone Smartphone (caméra IR) Cherchez les LED infrarouges actives (point lumineux)

Autres astuces et précautions complémentaires

Pour les plus prudents, il existe aussi des outils plus avancés comme les détecteurs de fréquences radio (RF) ou des applications de domotique pour analyser les objets connectés dans la maison. Vous pouvez aussi utiliser une application Android ou iOS pour scruter tous les appareils reliés au réseau Wi-Fi du logement. J’ai testé plusieurs de ces applications, ces dernières sont toutefois très limitées et n’affichent qu’une adresse IP.

En cas de doute, désactivez la box internet : cela coupera l’accès aux caméras connectées. Pensez également à inspecter les miroirs avec votre lampe torche : certains peuvent être modifiés pour dissimuler des objectifs derrière une vitre sans tain.

Cette vérification peut sembler excessive, mais elle rassure certains voyageurs après la découverte de caméras dans des objets aussi anodins que des multiprises USB ou des horloges murales ! La méthode la plus efficace est d’éteindre les lumières. Les caméras émettent un rayonnement rouge dans le noir leur permettant de filmer dans l’obscurité presque totale.

Et, si vous repérez vraiment une caméra ?

Pas de panique, mais réagissez vite ! Photographiez la caméra et contactez la plateforme Airbnb via leur service client. Vous pourrez demander un remboursement intégral et signaler l’hôte. En fonction de la gravité des faits, vous pouvez aussi porter plainte pour atteinte à la vie privée. Pour des conseils plus complets, consultez notre dossier sur la détection de caméras dans un appartement loué ou une chambre d’hôtel. Alors, la prochaine fois que vous réservez un Airbnb, préférerez-vous dormir tranquille ou jouer au détective privé pour traquer les caméras espions ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !