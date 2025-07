Je vous explique comment rafraîchir les pièces de votre maison avec de simples glaçons

Tout comme nous, vous avez vu les programmes météo des derniers jours. On a frôlé la plus grande vague de chaleur de cet été il y a quelques jours avec 89 départements en alerte canicule. Même s’il y a un peu d’apaisement et que la vigilance rouge a été levée, 40 départements sont encore en vigilance orange, il continuera donc à faire particulièrement chaud. Alors pour rendre un peu l’air respirable en intérieur et survivre jusqu’à la fin de la saison, on est allé vous dénicher cette astuce glacée pour une facture moins salée.

Comment des glaçons peuvent atténuer la chaleur ?

Pour ceux qui se demandent par quelle magie de simples glaçons permettent d’affronter la chaleur, on vous répond : grâce au phénomène de condensation. Ceci dit, lorsque les glaçons fondent, c’est un peu de chaleur qui laisse place à plus de fraîcheur dans l’air ambiant. Il ne faut pas non plus s’attendre à une vague de fraîcheur dans toute la maison, mais vous pouvez très bien avoir un coin de fraîcheur ciblé dans une pièce fermée et c’est déjà très bien. Tiens ça me rappelle que l’astuce de fermer les volets en journée peut rendre celle-ci plus efficace.

Quelle est cette astuce aux glaçons ?

L’astuce des glaçons, on vous en parle enfin. Elle consiste, vous le savez déjà à utiliser des glaçons pour apporter un peu de fraîcheur. Dans un récipient, versez des glaçons et posez-le sur :

Le rebord d’une fenêtre ouverte la nuit pour rafraîchir l’air entrant

Votre table de nuit pour dormir paisiblement

Bureau pour travailler dans le confort

En guise d’alternative à cette astuce glacée, utiliser des bouteilles d’eau congelées (idéalement au 3/4) à mettre dans un récipient et à poser exactement en lieu et place des glaçons. Des précautions, vous devez en prendre avec ces astuces. Aérer bien la pièce pour éviter un trop-plein d’humidité, protégez le bas du récipient pour absorber l’eau qui s’évapore, ajoutez une pincée de sel dans les glaçons pour ralentir la fonte. Enfin, n’hésitez pas à renouveler le stock de glaçons une fois ceux-ci fondus.

Les astuces à combiner pour plus d’efficacité

On ne le dira jamais assez, en utilisant l’astuce des glaçons, vous ne devez pas non plus vous attendre à créer une importante source de fraîcheur. Les effets sont quelque peu limités et c’est pourquoi on vous propose quelques combinaisons pour les augmenter. Vous pouvez donc placer les glaçons ou les bouteilles congelées devant un ventilateur pour une meilleure diffusion de l’air frais dans la pièce. En plus de glaçons dans une pièce, il est possible de poser un linge humide sur la fenêtre pour rafraîchir l’air frais qui entre.

Gardez les volets de votre pièce fermés en journée pour éviter d’augmenter la température quand tout ce que vous désirez, c’est juste un peu de fraîcheur. Pour ce qui est des astuces à combiner, nos confrères du site santémagazine n’ont pas lésiné sur les propositions. Il fait chaud, vous avez des glaçons à portée de main, pourquoi ne pas éprouver l’efficacité de cette astuce tout de suite ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .