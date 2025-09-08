Je vous partage des astuces pour bien préparer son bois de chauffage dès maintenant

Quand l’automne approche, certains pensent à sortir leurs plaids, d’autres à dénicher de bonnes soupes… et puis il y a ceux, comme moi, qui préparent leur bois de chauffage ! Parce qu’un bon feu de cheminée ou de poêle, ça ne s’improvise pas, surtout si votre bois a passé l’été sous la pluie. Le bois de chauffage, pour garder tout son pouvoir calorifique, doit être stocké avec soin. Sinon, gare aux bûches qui refusent de flamber et à l’encrassement de votre appareil ! D’ailleurs, pour ceux qui aiment les infos officielles, le site service-public.fr rappelle aussi les règles de sécurité autour des équipements de chauffage. Voici donc 5 erreurs à éviter pour bien stocker son bois de chauffage cet automne… et profiter de soirées bien au chaud, sans mauvaises surprises.

Erreur n° 1 : laisser le bois à l’humidité, son pire cauchemar

Le bois et l’humidité, c’est un peu comme l’eau et l’huile : ça ne fait pas bon ménage. Un bois trop humide brûle mal, dégage peu de chaleur et encrasse votre poêle. Pour un rendement optimal, son taux d’humidité ne doit pas dépasser 20 %. Si vous coupez votre bois vous-même, évitez les saisons humides : l’été est parfait pour lui permettre de sécher tranquillement au soleil, accompagné d’une bonne aération. Plus vos bûches sont petites, plus elles sècheront vite. Certains n’hésitent pas à utiliser l’étuvage pour sécher leur bois artificiellement… mais cela reste une solution de spécialistes.

Erreur n° 2 : négliger l’abri et le laisser traîner au fond du jardin

L’idéal, c’est un abri bien pensé, avec un toit étanche et une structure qui laisse circuler l’air. Votre bois sera protégé de la pluie tout en restant bien ventilé. N’oubliez pas de le surélever, à l’aide de palettes ou de planches, pour éviter que l’humidité du sol ne remonte, et limiter l’arrivée des insectes squatteurs. Autre astuce : placez votre abri à proximité de la maison pour éviter la corvée de va-et-vient sous la pluie en plein hiver ! Et, si vous manquez de temps, sachez que les magasins de bricolage proposent des abris prêts à l’emploi. Pendant la livraison de votre bois, pensez aussi à réserver votre ramonage annuel, obligatoire pour des raisons de sécurité.

Les 5 pièges à éviter pour un bois bien stocké :

Erreur fréquente Pourquoi c’est une mauvaise idée ? Laisser le bois dehors sans protection Il absorbe l’humidité et devient inutilisable Entasser les bûches sans laisser respirer L’humidité stagne et le bois pourrit Utiliser une bâche qui recouvre totalement le tas Mauvaise ventilation = risque de moisissure Stocker le bois en cave ou en garage humide Le bois a du mal à sécher et devient inutilisable Couper du bois en automne ou hiver Séchage trop long et inefficace avant l’hiver

Erreur n° 3 : mal empiler ses bûches et bâcler l’aération

L’empilage du bois n’est pas qu’une question de place, c’est aussi une question d’efficacité. Pour bien sécher, votre bois doit respirer. L’idéal ? Des bûches empilées en quinconce, ou encore mieux : les fameux tas en rond, très prisés pour leur esthétique et leur efficacité. Évitez de coller les bûches directement contre un mur : laissez un espace d’aération ou installez un support entre les deux. Un mur humide pourrait vite transformer votre beau stock en compost improvisé…

Erreur n° 4 : bâcher n’importe comment

La bâche est votre meilleure alliée… à condition de bien l’utiliser. Un tissu imperméable protégera votre bois des intempéries, mais attention à ne pas tout recouvrir ! L’air doit continuer à circuler sur les côtés pour éviter la moisissure. De plus, ne bâchez jamais un bois encore humide ou fraîchement coupé. Laissez-le sécher plusieurs semaines avant de le couvrir, sinon vous risquez d’emprisonner l’humidité. Et, petite astuce : prévoyez des pierres ou des poids pour maintenir la bâche en place en cas de coup de vent.

Erreur n° 5 : stocker son bois à l’intérieur, la fausse bonne idée

Cela paraît tentant, surtout pour éviter les allers-retours sous la pluie… mais stocker son bois à l’intérieur n’est pas sans risque. Les pièces fermées, peu aérées ou humides (comme la cave ou le garage) peuvent faire pourrir votre bois, même s’il est sec au départ. Sans oublier que vous pourriez involontairement héberger quelques invités surprises : insectes, araignées et autres petites bêtes adorent se loger dans les bûches ! Alors, prêt à éviter ces erreurs pour profiter d’un bois bien sec et d’un hiver au chaud sans galères ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !