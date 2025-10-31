« Je vous prête ma caméra thermique » pour détecter les fuites énergétiques de votre maison

L’hiver approche et vous vous interrogez sur l’isolation de votre logement ? Certes, vous pouvez suivre les conseils de France Renov, mais comment savoir par où commencer dans votre maison ou votre appartement ! La mauvaise isolation peut venir de n’importe quel endroit : toiture, fenêtre, porte, sol, mur. Il est difficile de le savoir en un coup d’œil ! Et, si une simple caméra pouvait révéler les secrets de votre maison ? Ponts thermiques, radiateurs froids, fuites invisibles… ma caméra thermique ne craint pas d’aller fouiner là où l’œil humain n’est pas assez puissant ! Bonne nouvelle, et ce n’est pas une fake news : je vous la prête, à Saint-Gengoux-de-Scissé, près de Mâcon, pour traquer ces fameuses déperditions d’énergie qui vident nos portefeuilles chaque hiver. Une caution de 150 € est demandée, et il suffit d’écrire à camerathermique@neozone.org pour la réserver. Je vous explique immédiatement pourquoi je fais cette démarche, et à quoi cela pourrait vous servir. C’est parti.

Une caméra thermique, qu’est-ce que c’est ?

Une caméra thermique est un petit bijou de technologie capable de visualiser les écarts de température à la surface des murs, planchers ou menuiseries. En clair, elle montre là où la chaleur s’échappe et où le froid s’invite. Ce type d’appareil est d’ailleurs mentionné dans l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments neufs : un texte de référence quand on s’intéresse à la performance énergétique d’un logement. À l’image de nombreuses communes qui prêtent ce type d’équipement, comme le montre cet article de NeozOne, j’ai décidé moi aussi d’en faire profiter celles et ceux qui en ont besoin. L’hiver arrive, les factures s’envolent, et il serait dommage que la chaleur de votre salon file par la fenêtre, non !

Pourquoi je souhaite prêter ma caméra thermique ?

D’abord, pour aider les habitants à mieux connaître leur logement et agir sur ces fameux « points froids ». Une simple image peut parfois suffire à révéler une isolation défaillante, un joint fatigué ou un mur trop mince. Ensuite, pour dépanner : une caméra thermique peut repérer une fuite d’eau chaude sous un carrelage ou confirmer qu’un plancher chauffant fonctionne bien. Mon plombier Loïck, qui ne se sépare jamais de la sienne, dit souvent qu’elle lui fait gagner des heures de diagnostic ! Et puis soyons honnêtes : on ne s’en sert pas au quotidien. C’est un outil précieux, mais qui dort souvent dans un placard. Autant qu’il soit utile à d’autres plutôt que de prendre la poussière rangé dans mon atelier.

Ce qu’il faut savoir avant d’emprunter

Lieu : prêt possible près de Mâcon, à Saint-Gengoux-de-Scissé (71). Pas de livraison ni d’envoi.

Caution : 150 €, restituée à la remise du matériel.

Contact : camerathermique@neozone.org.

Utilisation : diagnostic thermique des logements , recherche de fuites, contrôle d’un chauffage au sol.

, recherche de fuites, contrôle d’un chauffage au sol. Conseil pratique : réalisez vos relevés en soirée ou tôt le matin, lorsque la différence de température entre intérieur et extérieur est la plus marquée.

Pour bien vous préparer, vous pouvez lire aussi cet article de NeozOne qui explique comment interpréter les images thermiques sans se tromper.

Une démarche solidaire et locale

J’ai toujours aimé les initiatives qui favorisent le partage et la solidarité, souvenez-vous, pendant la crise de la COVID, je fabriquais gratuitement des visières de protection. Certaines communes organisent même des balades thermiques où les habitants apprennent à repérer ensemble les pertes de chaleur de leur quartier, comme le raconte cet autre article de NeozOne. À mon échelle, prêter ma caméra, c’est ma petite contribution à cette dynamique. Si cela peut aider une famille à réduire sa facture ou à mieux isoler sa maison, alors l’investissement est largement rentabilisé. Et, entre nous, voir les couleurs changer sur l’écran au fur et à mesure qu’on découvre les « zones chaudes » et « zones froides », c’est presque magique ! Et vous, oseriez-vous tester ma caméra thermique pour découvrir où s’échappe la chaleur de votre maison ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !